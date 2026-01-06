Creștinii îl prăznuiesc pe pe data de 7 ianuarie. Aceasta este una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului creștin. De aceea, oamenii sunt îndemnați să rostească rugăciuni pentru sănătate, liniște sufletească, protecție divină și bunăstare.

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul a fost unul dintre cei mai mari profeți ai creștinătății și Înaintemergătorul lui Iisus Hristos. El este cunoscut ca fiind cel care a pregătit poporul pentru venirea Mântuitorului. Prin predicile sale, i-a chemat pe oameni la pocăință, smerenie și curățire sufletească.

Ioan a trăit o viață simplă, aspră, dedicată total lui Dumnezeu, predicând în pustie și botezându-i pe cei care își mărturiseau păcatele în apele Iordanului. Momentul central al misiunii sale a fost botezul lui Iisus Hristos, prin care L-a arătat lumii ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Pentru curajul cu care a spus adevărul și pentru credința sa neclintită, Sfântul Ioan Botezătorul este considerat un model de moralitate, dreptate și jertfă.

De ce este prăznuit data de pe 7 ianuarie

Sfântul Ioan Botezătorul este prăznuit pe 7 ianuarie deoarece această zi urmează imediat după Botezul Domnului. Această sărbătoare amintește de momentul în care Ioan L-a botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului.

Prin așezarea acestei sărbători imediat după Bobotează, Biserica subliniază rolul esențial al lui Ioan ca Înaintemergător al Mântuitorului și martor al arătării Sfintei Treimi. Astfel, ziua de 7 ianuarie devine un prilej de cinstire a celui care a pregătit poporul pentru venirea lui Hristos. Prin viața și faptele sale, acesta a împlinit misiunea încredințată de Dumnezeu.

Ce rugăciunea trebuie să rostească credincioși în această zi

, Sfântul Ioan este considerat ocrotitorul pruncilor și simbol al curățirii și al renașterii sufletești. Ziua sa este asociată cu bucuria și voia bună, iar credința spune că cei care nu se veselesc în această zi riscă să fie triști pe tot parcursul anului.