Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Ioan Botezătorul pe data de 7 ianuarie. Aceasta este una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului creștin. De aceea, oamenii sunt îndemnați să rostească rugăciuni pentru sănătate, liniște sufletească, protecție divină și bunăstare.
Sfântul Ioan Botezătorul a fost unul dintre cei mai mari profeți ai creștinătății și Înaintemergătorul lui Iisus Hristos. El este cunoscut ca fiind cel care a pregătit poporul pentru venirea Mântuitorului. Prin predicile sale, i-a chemat pe oameni la pocăință, smerenie și curățire sufletească.
Ioan a trăit o viață simplă, aspră, dedicată total lui Dumnezeu, predicând în pustie și botezându-i pe cei care își mărturiseau păcatele în apele Iordanului. Momentul central al misiunii sale a fost botezul lui Iisus Hristos, prin care L-a arătat lumii ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Pentru curajul cu care a spus adevărul și pentru credința sa neclintită, Sfântul Ioan Botezătorul este considerat un model de moralitate, dreptate și jertfă.
Sfântul Ioan Botezătorul este prăznuit pe 7 ianuarie deoarece această zi urmează imediat după Botezul Domnului. Această sărbătoare amintește de momentul în care Ioan L-a botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului.
Prin așezarea acestei sărbători imediat după Bobotează, Biserica subliniază rolul esențial al lui Ioan ca Înaintemergător al Mântuitorului și martor al arătării Sfintei Treimi. Astfel, ziua de 7 ianuarie devine un prilej de cinstire a celui care a pregătit poporul pentru venirea lui Hristos. Prin viața și faptele sale, acesta a împlinit misiunea încredințată de Dumnezeu.
În tradiția populară, Sfântul Ioan este considerat ocrotitorul pruncilor și simbol al curățirii și al renașterii sufletești. Ziua sa este asociată cu bucuria și voia bună, iar credința spune că cei care nu se veselesc în această zi riscă să fie triști pe tot parcursul anului.
„O, Mergătorule înainte al Domnului și Botezătorule al lui Hristos, mari și multe sunt vredniciile date ție de la Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost proorocit.
Tu, după făgăduința și proorocie îngerească, te-ai și născut. Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit. A ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit. Tu, din copilărie, în pustie ai viețuit și, că o pasăre a cerului, desăvârșit neagoniseala ai iubit, cu aguridă și cu miere sălbatică te-ai hrănit. Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor și al pustiilor, care în loc de podoabă hainelor, cu darul cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu peri de cămilă l-ai acoperit. Tu ai fost glasul care a strigăt în pustie și calea Domnului o ai pregătit. Tu, cu duhul și cu puterea lui Ilie, în lume te-ai arătat și nelegiuirea lui Irod și a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu ești martorul cel preavestit al Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi. Tu pe Mântuitorul către mulțimea popoarelor L-ai mărturisit și cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, Care ridica păcatele lumii.
Tu, de către însuși Domnul, mai mult decât prooroc ai fost mărturisit și după Născătoarea de Dumnezeu, pe ține te credem a fi cel mai mare om născut din femeie. Deci, pentru toate aceste vrednicii și daruri, mulțimea popoarelor creștine te socotește pe ține că pe un mare prieten al lui Dumnezeu, care ai mare îndrăzneală către El. De aceea și eu, smeritul și mult păcătosul, cu multă evlavie, cu durere de inimă și cu lacrimi, te rog pe ține, dumnezeiescule Ioane Proorocule, să-mi fii mie, păcătosului celui nemernic și cu totul neputincios, mare apărător și grabnic izbăvitor de toate ispitele și încercările acestea ale vieții de acum. Roagă pe Preamilostivul Dumnezeu că, cu a Să nebiruita putere, să mă păzească în toată vremea de primejdiile vazutilor și nevăzuților vrăjmași, să mă sprijinească cu a Să milă la vreme de ispită și să mă întărească cu darul Sau, pentru rugăciunile Preasfintei și Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioară Măria. Ca să pot răbda până la sfârșit toate necazurile, ispitele, durerile și suferințele, că și întristările veacului acestuia de acum. Și așa, prin mijlocirea sfintelor și preaputernicelor tale rugăciuni, să dobândesc milă lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în ceasul cel de pe urmă al sfârșitului meu. Amin!”