Descoperirea unei civilizații extraterestre ar putea zgudui lumea din temelii, avertizează un cercetător de la . Specialistul, citat de , susține că un asemenea contact ar provoca un șoc global fără precedent. Potrivit acestuia, realitatea nu ar semăna deloc cu scenariile spectaculoase prezentate în filmele science-fiction. În schimb, omenirea s-ar putea confrunta cu efecte politice, economice și spirituale uriașe.

Ce cred cercetătorii că s-ar întâmpla după primul contact extraterestru

Primul contact cu o civilizație extraterestră nu ar însemna neapărat întâlnirea cu ființe verzi coborâte din nave spațiale. Potrivit lui Avi Loeb, coordonator al proiectului Galileo, este mult mai probabil să apară un „dispozitiv tehnologic controlat de inteligență artificială”. Cercetătorul avertizează că un astfel de obiect ar putea declanșa panică și incertitudine la nivel mondial, cu efecte directe și politicii globale. Mai mult, piețele financiare ar putea reacționa violent, inclusiv prin prăbușiri bruște, în contextul temerilor legate de viitorul civilizației umane.

„Ar fi naiv să încercăm să prezicem cum ar arăta acest contact interstelar”, a scris Loeb într-un comentariu public. „Trebuie să observăm și să înțelegem intențiile acestui partener de întâlnire, pentru a ne asigura că nu are intenții ostile.”, a precizat el.

Ipoteza cercetătorului pornește de la distanțele cosmice uriașe care separă sistemele stelare. Chiar și cea mai apropiată exoplanetă considerată potențial locuibilă, Proxima Centauri b, se află la aproximativ 4,2 ani-lumină de Pământ. Din acest motiv, civilizațiile avansate ar trimite mai degrabă sonde tehnologice decât organisme biologice.

Avi Loeb susține că un asemenea „mesager tehnologic” ar avea un impact comparabil cu momentul în care astronomia a demonstrat că Pământul nu este centrul Universului. Potrivit cercetătorului, o astfel de descoperire ar schimba radical felul în care omenirea își percepe propriul loc în cosmos. „Nu ar trebui privit ca o criză, ci ca o realizare a faptului că nu suntem în vârful lanțului cosmic al inteligenței”, a declarat el.

De ce ar putea o amenințare extraterestră să unească statele lumii

Un posibil contact cu o civilizație extraterestră nu ar provoca doar teamă și haos, susține Avi Loeb. Cercetătorul crede că un asemenea eveniment ar putea duce chiar la unirea statelor lumii în fața unei amenințări externe. De asemenea, afirmă că existența unui „pericol comun” ar putea obliga marile puteri să lase deoparte conflictele și să coopereze la nivel global. „Ar fi ca o situație în care apariția unui străin la ușă oprește certurile dintr-o cameră. ar fi forțată să coopereze”, a declarat el. Totuși, Loeb avertizează că natura unei eventuale civilizații extraterestre rămâne complet necunoscută.

Una dintre ipotezele analizate este aceea că civilizații avansate ar putea trimite sonde automate în Sistemul Solar pentru misiuni de recunoaștere. Teoria pornește de la faptul că Pământul se află în zona locuibilă a stelei sale. În plus, planeta dispune de apă lichidă și o atmosferă stabilă, condiții considerate esențiale pentru viață.

În mod similar felului în care oamenii studiază exoplanetele de la distanță, și o civilizație extraterestră ar putea observa planeta noastră din curiozitate sau pentru identificarea unor resurse. Pe de altă parte, cercetătorul nu exclude nici scenarii mai întunecate. Acesta ia în calcul inclusiv posibilitatea unor interacțiuni ostile sau a unor influențe tehnologice extraterestre asupra Pământului în trecutul geologic îndepărtat.