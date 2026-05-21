Rareș Cojoc a fost invitat recent în podcastul realizat de Cătălin Măruță, unde a făcut declarații sincere despre viața personală și carieră. a vorbit deschis despre divorț, dar și despre provocările pe care le-a întâmpinat de-a lungul anilor în lumea dansului de performanță. În cadrul discuției, dansatorul a dezvăluit și ce bani se câștigă în acest domeniu, surprinzând prin sumele vehiculate în industrie.

Câți bani câștigă, de fapt, un campion mondial la dans

Ani întregi de antrenamente intense, competiții și deplasări au stat la baza succesului lui Rareș Cojoc. În spatele performanțelor sale se află însă și investiții uriașe, făcute pentru a ajunge printre cei mai cunoscuți dansatori români. Însă, dincolo de trofee și aplauze, mulți se întreabă cât de bine este răsplătită, în realitate, performanța din dansul sportiv.

Invitat în podcastul lui , acesta a vorbit deschis despre banii care se câștigă în lumea dansului sportiv. Totodată, campionul mondial a demontat una dintre cele mai răspândite impresii legate de câștigurile din sportul de performanță. Deși mulți s-ar aștepta ca un titlu mondial să aducă premii spectaculoase, realitatea este cu totul diferită. Fostul soț al Andreei Popescu a explicat că sumele câștigate sunt mult mai mici decât și-ar imagina majoritatea oamenilor.

Rareș Cojoc a dezvăluit că premiile oferite în competițiile internaționale nu sunt atât de mari precum mulți și-ar imagina. Potrivit dansatorului, chiar și pentru cel mai important titlu din carieră, câștigurile sunt de ordinul miilor de euro. Surprins de răspuns, Cătălin Măruță a insistat, întrebând dacă nu este vorba despre zeci sau chiar sute de mii de euro. Răspunsul lui Rareș Cojoc a fost însă categoric: „Nu, nu zeci de mii. Nu, nu sute de mii.”