Vicepremierul demis Oana Gheorghiu a declarat marți, pentru B1 TV, că nu știe dacă va mai fi în politică după plecarea din Guvern, dar sigur va continua să urmărească activitatea companiilor de stat, domeniul de care s-a ocupat. Totodată, ea a îndemnat românii de bună credință să intre în politică și să fie convinși că lucrurile se pot schimba în bine și în România: „eu nu mă las!”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Gheorghiu: Îmi doresc pentru țara asta ca oamenii buni să intre în politică

Întrebată dacă mai vrea să facă politică, Oana Gheorghiu a răspuns: „Eu cred că am fost și probabil că rămân o persoană care a deranjat foarte tare și eu doresc pentru țara asta ca oamenii buni, de bună credință să intre în politică pentru că altfel ea va rămâne poluată de personaje dubioase, care fac politică prin minciună și prin manipulare. Că asta trăiesc și eu și mulți alții zilele astea. Manipulare!”.

„Nu știu să vă răspund dacă voi continua să fac politică, dar vă asigur că voi continua să mă uit la companiile de stat și din poziția mea de cetățean, chiar dacă nu voi fi în politică, știu și mai bine cum să o fac și nu o să mă opresc. Și chiar aș vrea să-i încurajez pe oamenii de bună credință să nu se lase, pentru că eu nu mă las!”, a mai afirmat aceasta.

Gheorghiu: Poate și alți oameni ca mine vor îndrăzni să vină și să creadă că se poate curăța România

În aceeași emisiune, Gheorghiu a spus că a devenit ținta PSD deoarece duce o luptă pentru modernizarea României și „pentru că am îndrăznit să vin aici, am devenit un precedent periculos, că poate și alți oameni ca mine vor îndrăzni să vină și să creadă că se poate curăța România”.

„Cumva mă așteptam să existe în lumea asta politică, dar nu minciuni, nu spuse minciuni cu atâta ușurință. Ce vreau însă să vă spun este că în ultimii 15 ani ai vieții mele, înainte să intru în guvern, aproape în fiecare zi, aproape în fiecare zi, eu am primit un telefon de la o mamă, al cărui copil avea cancer sau de la un copil a cărei mamă avea cancer. Stomacul meu a trecut prin multe lucruri. (…)

Întotdeauna mi-am plătit corect taxele, am muncit pentru țara asta, am făcut un prim spital alături de echipa și de colegele mele din România și pentru asta, pentru că am îndrăznit să vin aici, am devenit un precedent periculos, că poate și alți oameni ca mine vor îndrăzni să vină și să creadă că se poate curăța România”, a mai afirmat Oana Gheorghiu, pentru B1 TV.