Al Nassr a terminat pe primul loc campionatul din Arabia Saudită după victoria obținută joi seară împotriva formației Damac. Echipa lui Cristiano Ronaldo s-a impus cu 4-1 la Riad, iar starul portughez a contribuit decisiv în partea a doua a meciului.

Succesul din ultima etapă a confirmat poziția de lider pentru formația pregătită de Jorge Jesus, care a încheiat sezonul cu 86 de puncte.

Cum a decis Cristiano Ronaldo meciul cu Damac

Al Nassr a controlat partida disputată pe teren propriu și a închis sezonul cu un rezultat clar în fața propriilor suporteri. a marcat ultimele două goluri ale echipei în minutele 63 și 81, consolidând victoria care a adus titlul, relatează Adevărul.

Formația din Riad a terminat campionatul cu două puncte peste rivala Al Hilal, care a încheiat sezonul pe poziția secundă, cu 84 de puncte.

În același timp, Al Hilal, echipă pregătită de Simone Inzaghi, a câștigat cu 1-0 meciul din deplasare împotriva celor de la Al Fayha. Victoria nu a fost însă suficientă pentru a răsturna clasamentul în ultima etapă.

Ce trofee importante are Cristiano Ronaldo în carieră

Atacantul portughez continuă să își completeze palmaresul impresionant, după un sezon solid în campionatul saudit. De-a lungul carierei, Ronaldo a cucerit cinci trofee și șapte titluri naționale în Anglia, Spania și Italia.

Pe lângă succesele obținute la nivel de club, portughezul a câștigat și Campionatul European din 2016 cu naționala Portugaliei, dar și mai multe trofee individuale, inclusiv Balonul de Aur.