B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Trump mută atenția NATO spre Polonia. SUA promit încă 5.000 de soldați pentru Polonia, după tensiunile cu Germania

Trump mută atenția NATO spre Polonia. SUA promit încă 5.000 de soldați pentru Polonia, după tensiunile cu Germania

Răzvan Adrian
22 mai 2026, 07:22
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Trump mută atenția NATO spre Polonia. SUA promit încă 5.000 de soldați pentru Polonia, după tensiunile cu Germania
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. De ce vrea Donald Trump să trimită 5.000 de soldați americani în Polonia?
  2. Cum s-a decis Donald Trump să-și schimbe mișcările din Europa?
  3. Cum se situează NATO înainte de reuniunea din Suedia?

Donald Trump anunță că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați americani în Polonia, la doar o săptămână după ce Pentagonul anulase o desfășurare militară planificată în această țară. Decizia schimbă din nou calculele de securitate din Europa și arată că Varșovia devine unul dintre aliații favorizați ai Washingtonului pe flancul estic al NATO.

De ce vrea Donald Trump să trimită 5.000 de soldați americani în Polonia?

Donald Trump a transmis pe Truth Social că Statele Unite vor suplimenta prezența militară din Polonia cu 5.000 de soldați. Liderul american a legat decizia de relația sa cu președintele polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susținut în campania prezidențială de anul trecut.

Anunțul vine după o perioadă de confuzie, în care Pentagonul a anulat trimiterea a 4.000 de militari în Polonia. Ulterior, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a descris decizia drept o amânare temporară și a insistat că Washingtonul va păstra o prezență militară puternică în această țară.

„Vom trimite încă 5.000 de soldați în Polonia”, a transmis Donald Trump, pe TruthSocial, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Cum s-a decis Donald Trump să-și schimbe mișcările din Europa?

Mișcarea anunțată de Trump vine într-un moment în care Casa Albă vorbește despre reducerea prezenței militare americane în Europa, în linie cu agenda „America First”. La începutul lunii, Statele Unite au anunțat și retragerea a 5.000 de soldați din Germania, pe fondul tensiunilor dintre Trump și cancelarul Friedrich Merz privind războiul cu Iranul.

Rămâne neclar dacă militarii promiși Poloniei fac parte din trupele retrase din Germania sau dacă este vorba despre o desfășurare separată. Cert este că decizia întărește rolul Poloniei într-un moment în care aliații europeni se întreabă cât de previzibilă mai este strategia americană.

Prezența soldaților americani în Polonia devine o miză majoră pentru flancul estic. În același timp, această suplimentare de trupe americane în Polonia poate transmite un mesaj direct Rusiei, dar și aliaților NATO care sunt presați să contribuie mai mult la propria apărare.

Cum se situează NATO înainte de reuniunea din Suedia?

Miniștrii de Externe ai statelor NATO urmează să se întâlnească vineri în Suedia, unde va participa și secretarul de stat american Marco Rubio. Acesta este așteptat să ceară aliaților o împărțire mai mare a responsabilităților militare și financiare.

Trump s-a arătat în repetate rânduri nemulțumit de partenerii NATO, pe care îi acuză că nu susțin suficient poziția Washingtonului, inclusiv în dosarul Iranului și al Strâmtorii Hormuz.

Karol Nawrocki, considerat un susținător ferm al lui Trump, a afirmat anterior că liderul american este singurul capabil să îl oprească pe Vladimir Putin și să pună capăt războiului din Ucraina.

Tags:
Citește și...
Un nou eșec pentru programul spațial al lui Elon Musk. Lansarea super-rachetei Starship V3, anulată în ultimul minut
Externe
Un nou eșec pentru programul spațial al lui Elon Musk. Lansarea super-rachetei Starship V3, anulată în ultimul minut
O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
Externe
O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
„Banksy al Franței” schimbă complet imaginea celebrului Pont Neuf. Ce mesaj ascunde instalația gigantică din Paris (FOTO)
Externe
„Banksy al Franței” schimbă complet imaginea celebrului Pont Neuf. Ce mesaj ascunde instalația gigantică din Paris (FOTO)
Avertismentul unui cercetător de la Harvard despre o posibilă invazie extraterestră: „Omenirea ar fi forțată să coopereze”
Externe
Avertismentul unui cercetător de la Harvard despre o posibilă invazie extraterestră: „Omenirea ar fi forțată să coopereze”
Un șofer din Texas a intrat cu Tesla Cybertruck într-un lac și a fost arestat. Bărbatul a încercat să testeze „modul de trecere prin apă” (FOTO)
Externe
Un șofer din Texas a intrat cu Tesla Cybertruck într-un lac și a fost arestat. Bărbatul a încercat să testeze „modul de trecere prin apă” (FOTO)
Licitație spectaculoasă pentru o bucată din Turnul Eiffel la Paris. Ce sumă a plătit cumpărătorul pentru segmentul original
Externe
Licitație spectaculoasă pentru o bucată din Turnul Eiffel la Paris. Ce sumă a plătit cumpărătorul pentru segmentul original
Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România. O singură țară va primi mai mulți bani decât noi. Anunțul făcut de comisarul european pentru apărare
Externe
Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România. O singură țară va primi mai mulți bani decât noi. Anunțul făcut de comisarul european pentru apărare
Roboții umanoizi ies din fabrici și ajung în casele oamenilor. China testează ajutoare inteligente pentru gătit, curățenie și îngrijire (VIDEO)
Externe
Roboții umanoizi ies din fabrici și ajung în casele oamenilor. China testează ajutoare inteligente pentru gătit, curățenie și îngrijire (VIDEO)
Criză politică în Israel. Parlamentul a fost dizolvat și urmează alegeri anticipate. Netanyahu și poate pierde mandatul
Externe
Criză politică în Israel. Parlamentul a fost dizolvat și urmează alegeri anticipate. Netanyahu și poate pierde mandatul
Ucraina lovește o școală de piloți de drone a Rusiei. Kievul spune că baza pregătea militari și producea muniție
Externe
Ucraina lovește o școală de piloți de drone a Rusiei. Kievul spune că baza pregătea militari și producea muniție
Ultima oră
10:13 - Un nou eșec pentru programul spațial al lui Elon Musk. Lansarea super-rachetei Starship V3, anulată în ultimul minut
10:02 - Exclusiv. Control în cazul copilului mort în județul Bacău. Raed Arafat reclamă deficitul de medici și birocrația greoaie pentru angajare (VIDEO)
09:50 - Mașini second-hand vândute fără venituri declarate. Percheziții în Maramureș și alte nouă județe, într-un dosar cu prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei
09:18 - O rutină de dimineață s-a transformat într-o dramă. Pericolul din mașinile încise, readus în atenție de cazul unei fetițe din Spania
08:51 - Cutremur cu magnitudinea de 5,8 în largul coastelor indoneziene. Autoritățile locale sunt în alertă
08:48 - Corpul de Control ajunge la CNAIR. Horațiu Cosma acuză o pierdere de peste 340 de milioane de lei pe Autostrada Sebeș-Turda
08:32 - Plata pensiilor ar putea întârzia în luna iunie. Milioane de români vor fi afectați din acest motiv
08:18 - Cocaină vândută pe străzile din Arad. Doi bărbați au fost arestați după un flagrant DIICOT
07:53 - Vremea de astăzi în România, 22 mai. Vânt puternic în Moldova și ploi în mai multe zone
07:36 - Sfinții zilei de 22 mai. Sfântul Mucenic Vasilisc, pomenit în Calendarul Ortodox