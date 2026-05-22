Donald Trump anunță că Statele Unite vor trimite încă 5.000 de soldați americani în Polonia, la doar o săptămână după ce Pentagonul anulase o desfășurare militară planificată în această țară. Decizia schimbă din nou calculele de securitate din Europa și arată că Varșovia devine unul dintre aliații favorizați ai Washingtonului pe flancul estic al NATO.

De ce vrea Donald Trump să trimită 5.000 de soldați americani în Polonia?

Donald Trump a transmis pe Truth Social că Statele Unite vor suplimenta prezența militară din Polonia cu 5.000 de soldați. Liderul american a legat decizia de sa cu președintele polonez Karol Nawrocki, pe care l-a susținut în campania de anul trecut.

Anunțul vine după o perioadă de confuzie, în care Pentagonul a anulat trimiterea a 4.000 de militari în Polonia. Ulterior, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a descris decizia drept o amânare temporară și a insistat că Washingtonul va păstra o prezență militară puternică în această țară.

„Vom trimite încă 5.000 de soldați în Polonia”, a transmis Donald Trump, pe TruthSocial, potrivit AFP, citat de .

Cum s-a decis Donald Trump să-și schimbe mișcările din Europa?

Mișcarea anunțată de Trump vine într-un moment în care Casa Albă vorbește despre reducerea prezenței militare americane în Europa, în linie cu agenda „America First”. La începutul lunii, Statele Unite au anunțat și retragerea a 5.000 de soldați din Germania, pe fondul tensiunilor dintre Trump și cancelarul Friedrich Merz privind războiul cu Iranul.

Rămâne neclar dacă militarii promiși Poloniei fac parte din trupele retrase din Germania sau dacă este vorba despre o desfășurare separată. Cert este că decizia întărește rolul Poloniei într-un moment în care aliații europeni se întreabă cât de previzibilă mai este strategia americană.

Prezența soldaților americani în Polonia devine o miză majoră pentru flancul estic. În același timp, această suplimentare de trupe americane în Polonia poate transmite un mesaj direct Rusiei, dar și aliaților NATO care sunt presați să contribuie mai mult la propria apărare.

Cum se situează NATO înainte de reuniunea din Suedia?

Miniștrii de Externe ai statelor NATO urmează să se întâlnească vineri în Suedia, unde va participa și secretarul de stat american Marco Rubio. Acesta este așteptat să ceară aliaților o împărțire mai mare a responsabilităților militare și financiare.

Trump s-a arătat în repetate rânduri nemulțumit de partenerii NATO, pe care îi acuză că nu susțin suficient poziția Washingtonului, inclusiv în dosarul Iranului și al Strâmtorii Hormuz.

Karol Nawrocki, considerat un susținător ferm al lui Trump, a afirmat anterior că liderul american este singurul capabil să îl oprească pe Vladimir Putin și să pună capăt războiului din Ucraina.