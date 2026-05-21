Externe » „Banksy al Franței" schimbă complet imaginea celebrului Pont Neuf. Ce mesaj ascunde instalația gigantică din Paris (FOTO)

„Banksy al Franței” schimbă complet imaginea celebrului Pont Neuf. Ce mesaj ascunde instalația gigantică din Paris (FOTO)

Iulia Petcu
21 mai 2026, 23:28
sursa foto: X/@vandemeulebrou
Cel mai vechi pod din Paris s-a transformat zilele acestea într-o scenă spectaculoasă de artă contemporană, după intervenția artistului francez JR. Cunoscut drept „Banksy al Franței”, acesta a acoperit celebrul Pont Neuf cu o instalație gonflabilă gigantică care imită o peșteră preistorică.

Proiectul, intitulat „La Caverne du Pont Neuf”, va fi deschis publicului pe 6 iunie și reprezintă unul dintre cele mai ambițioase experimente artistice realizate în capitala Franței în ultimele decenii.

Cum a transformat artistul cel mai vechi pod din Paris

Transformarea podului a început în timpul nopții, după ce vremea nefavorabilă a întârziat lucrările pregătite de echipa artistului. În doar câteva ore, structura istorică peste care trec zilnic mii de oameni a început să dispară sub o masă imensă de material textil umplut cu aer.

Instalația are aproximativ 120 de metri lungime și 18 metri înălțime, echivalentul unei clădiri cu șase etaje. Deși pare o formațiune stâncoasă compactă, construcția cântărește doar cinci tone și este alcătuită aproape integral din aer.

Pentru realizarea proiectului, 25 de artizani din Bretania au cusut manual materialul textil folosit pentru cele 80 de arcade gonflabile. Echipa tehnică a repetat săptămâni întregi într-un hangar de la aeroportul Orly pentru a testa siguranța instalației și comportamentul acesteia în cazul unei pene de curent.

Ce mesaj încearcă JR să transmită prin această instalație

Artistul spune că nu și-a dorit doar un efect vizual spectaculos, ci și o experiență care să îi scoată pe oameni din ritmul obișnuit al orașului. „Suntem pe cale să lăsăm ceva incredibil în mijlocul Parisului”, declara JR pentru Associated Press înainte de deschiderea proiectului.

Vizitatorii vor putea traversa gratuit un tunel întunecat construit în interiorul instalației, unde lumina naturală aproape că dispare complet. Potrivit artistului, oamenii „vor pierde noțiunea timpului” în interiorul peșterii.

JR spune că lucrarea trimite direct la alegoria peșterii din filosofia lui Platon și la modul în care oamenii percep realitatea în epoca rețelelor sociale. „Ce sunt peșterile noastre astăzi? Telefoanele noastre”, a spus el, relatează Antena3. „Pentru că credem că algoritmul nostru de pe rețelele de socializare este realitatea.”

Ironia proiectului este că mulți vizitatori vor descoperi instalația prin ecranele telefoanelor, iar compania Snap a creat deja o experiență de realitate augmentată pentru lucrare.

De ce este proiectul un omagiu pentru Christo și Jeanne-Claude

„La Caverne du Pont Neuf” amintește de intervenția artistică realizată în același loc de Christo și Jeanne-Claude în 1985. Atunci, cei doi artiști au învelit podul într-un material textil auriu folosind 13 kilometri de frânghie, într-un proiect care a atras milioane de vizitatori.

JR recunoaște că moștenirea artistică lăsată de cei doi este greu de egalat. „E destul de greu să-i urmărești”, a spus artistul francez.

Instalația va rămâne deschisă non-stop între 6 și 28 iunie, perioadă în care podul va fi închis circulației. După demontare, materialele vor fi reciclate sau reutilizate, iar Pont Neuf va reveni la aspectul său obișnuit.

