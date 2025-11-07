B1 Inregistrari!
Acasa » calendar religios » Sfinții 33 de Mucenici din Melitina, prăznuiți pe 7 noiembrie. Povestea eroilor care au sfidat moartea pentru credință

Sfinții 33 de Mucenici din Melitina, prăznuiți pe 7 noiembrie. Povestea eroilor care au sfidat moartea pentru credință

Ana Beatrice
07 nov. 2025, 13:30
Sfinții 33 de Mucenici din Melitina, prăznuiți pe 7 noiembrie. Povestea eroilor care au sfidat moartea pentru credință
Sursa Foto: crestinortodox.ro
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Ieron, conducătorul celor 33 de Mucenici din Melitina
  2. Cum și-au arătat Sfinții credința neclintită în fața chinurilor
  3. Cum îi putem cinsti și chema în ajutor pe Sfinții 33 de Mucenici din Melitina

Sfinții 33 de Mucenici din Melitina sunt prăznuiți astăzi de creștinii ortodocși pentru credința lor neclintită în Hristos. Ei au fost martirizați în timpul persecuțiilor împăraților Dioclețian și Maximian, în secolele III-IV. Curajul și statornicia lor au rămas un exemplu pentru toți credincioșii.

Cine a fost Sfântul Ieron, conducătorul celor 33 de Mucenici din Melitina

Liderul grupului, Sfântul Mucenic Ieron, era un tânăr din Capadocia, vestit pentru puterea sa și credința nestrămutată. În timpul prigoanei lui Dioclețian și Maximian, a refuzat să se înroleze în armata păgână. Când a fost luat cu forța de la plug, s-a apărat cu mare vitejie.

Mai târziu, a mers de bunăvoie la Melitina, unde a fost întemnițat. Acolo i-a întâlnit pe alți treizeci și doi de creștini și i-a întărit în credință. Le-a spus că adevărata bogăție este cea ascunsă în ceruri, nu bunurile trecătoare ale lumii.

Cum și-au arătat Sfinții credința neclintită în fața chinurilor

Nici bătăile cumplite, nici amenințările nu i-au făcut să renunțe la Hristos. Au fost scoși din temniță și duși în afara cetății Melitina. Acolo li s-au tăiat capetele, primind sfârșitul cel fericit al muceniciei. Jertfa lor a fost răsplătită cu cununa nestricăciunii și odihna în Împărăția Cerurilor.

Ei rămân pentru credincioși un exemplu de tărie sufletească și devotament față de Dumnezeu. Sunt pomeniți de Biserica Ortodoxă în fiecare an, la data de 7 noiembrie.

Cum îi putem cinsti și chema în ajutor pe Sfinții 33 de Mucenici din Melitina

Sfinților Mucenici ai lui Hristos, Ieron și voi cei treizeci și doi de împreună-pătimitori, care ați strălucit în cetatea Melitina și ați primit cu vitejie cununile slavei, nu ne treceți cu vederea pe noi, cei ce vă cinstim sfântă pomenirea!

Ați disprețuit mândria și puterea lumii, alegând să slujiți Împăratului Ceresc, iar prin tăierea capetelor ați desăvârșit jertfa iubirii voastre. Pentru aceasta, vă rugăm cu umilință: Fiți mijlocitori și rugători pentru sufletele noastre, ale celor ce suntem înconjurați de ispite și nevoi.

Rugați-L pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască tăria de a păstra credința nestrămutată, răbdarea în suferințe și curajul de a mărturisi numele Lui cel sfânt, pentru ca, urmând pilda voastră, să dobândim și noi Împărăția Cerurilor. Amin.

