Acasa » calendar religios » Sfinții zilei de astăzi, 31 octombrie. Pe cine sărbătoresc credincioșii

Elena Boruz
31 oct. 2025, 11:31
Sursa foto: pravila.ro
Cuprins
  1. Ce misiune a avut Sfântul Stahie în Bizanț
  2. Cum și-au împlinit ceilalți apostoli chemarea

Biserica Ortodoxă îi sărbătorește, astăzi, pe Sfinții Apostoli din cei saptezeci: Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis, ucenici ai Sfântului Apostol Andrei, care au răspândit credința creștină în primele veacuri.

Acești sfinți au fost printre cei care au dus mai departe învățătura Mântuitorului în diferite colțuri ale lumii, fiecare având un rol esențial în formarea primelor comunități creștine, conform crestinortodox.ro.

Ce misiune a avut Sfântul Stahie în Bizanț

Sfântul Stahie a fost rânduit episcop în Bizanț de către Sfântul Apostol Andrei, care este considerat și ocrotitorul României. Împreună, cei doi au zidit o biserică în Arghiropoli, loc unde s-au adunat numeroși credincioși. Sfântul Stahie i-a învățat pe oameni cum să ducă o viață plină de credință și smerenie. După șaisprezece ani de slujire neobosită, el s-a mutat la Domnul în pace, lăsând în urmă o comunitate puternică și credincioasă.

Cum și-au împlinit ceilalți apostoli chemarea

Amplie și Urban au fost de asemenea hirotoniți episcopi de Sfântul Andrei. Amplie a păstorit în Diospoli, iar Urban în Macedonia. Prin predica lor, au adus la credință mulți oameni, dar au atras și mânia păgânilor. Pentru mărturisirea lui Hristos, amândoi au fost uciși, primind cununa muceniciei.

Narcis a fost episcop în Atena, Apelie în Ieraclia, iar Aristobul a dus Evanghelia până în Britania, la marginea lumii cunoscute atunci. După ani de trudă și suferință, toți și-au încheiat viața pământească în credință, dăruindu-și sufletele în mâinile Domnului.

Astfel, prin viața și jertfa lor, acești sfinți apostoli rămân pilde de credință, curaj și dragoste pentru Hristos, luminând peste veacuri inimile celor care îi cinstesc.

