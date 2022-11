România asigură 90% din necesarul energiei electrice din Rep. Moldova

România asigură necesarul de energie electrică pentru în proporție de aproape prin contractele comerciale de pe bursa de electricitate și în baza contractului de avarie, a anunțat directorul companiei de stat Energocom, Victor Bânzari, la

„Avem în prezent semnate contractele cu OMV Petrom și Nuclearelectrica. Astăzi am mai identificat un producător și până seară sper că vom reuși să semnăm contractul și cu ei. Da, e prima dată când cumpărăm așa o cantitate mare de energie din România. Ce nu am avut acoperit din contracte am procurat de la bursa OPCOM”, declară Victor Bânzari.

Astfel, începând cu data de 13 octombrie, România a început furnizarea de energie electrică pentru Republica Moldova

Pentru a suplini producția internă de doar 12%, Republica Moldova a procurat întreaga cantitate de energie din România, inclusiv pentru acoperirea deficitului care reprezintă 14%, a menționat oficialul.