Acasa » Externe » Roma convoacă ambasadorul rus după insulte la adresa Giorgiei Meloni. Ce jigniri i-au fost adresate prim-ministrului italian

21 apr. 2026, 23:57
  2. De ce a fost convocat ambasadorul Rusiei la Roma
  3. Ce au spus Soloviov şi cum a reacţionat clasa politică italiană

De ce a fost convocat ambasadorul Rusiei la Roma

Ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani, a anunţat, marţi, convocarea ambasadorului rus la Roma pentru a protesta faţă de declaraţiile „extrem de grave şi jignitoare” ale prezentatorului Vladimir Soloviov la televiziunea rusă. Convocarea are loc la sediul Ministerului Afacerilor Externe de la Roma.

Demersul oficial al lui Antonio Tajani are loc în contextul unei deteriorări a relaţiilor dintre Roma şi Moscova. Relaţiile sunt tensionate de la atacul rus împotriva Ucrainei, Italia oferind un sprijin necondiţionat Kievului.

Ce au spus Soloviov şi cum a reacţionat clasa politică italiană

Potrivit presei italiene, Vladimir Soloviov a numit-o pe Meloni, în italiană, „ruşinea rasei umane”, „animal sălbatic”, „idioată certificată”, „Giorgia târfa”, adresându-se direct prim-ministrului: „ce femeie mică, urâtă şi rea”. „Această Meloni este o creatură fascistă care şi-a trădat alegătorii, deoarece s-a prezentat cu sloganuri complet diferite”, a continuat apoi prezentatorul în limba rusă, conform Digi24.

Soloviov a adăugat, potrivit declarațiilor, că „Trădarea este al doilea ei nume, l-a trădat chiar şi pe Trump, căruia îi jurase anterior loialitate”, a mai spus el. Aceste afirmaţii au fost semnalate de presa italiană şi au determinat reacţii oficiale din partea guvernului de la Roma.

Întreaga clasă politică italiană, atât majoritatea, cât şi opoziţia, a condamnat ferm aceste declaraţii. Reacţiile unite au condus la convocarea ambasadorului rus pentru explicaţii şi pentru a transmite protestul oficial al Italiei faţă de limbajul folosit pe postul de televiziune de la Moscova.

