Lia Olguța Vasilescu pune presiune. Primarul Craiovei a declarat marți seară, la , că așteaptă ca președintele Nicușor Dan să intervină pentru a-l convinge pe premierul Ilie Bolojan să demisioneze. Aceasta a subliniat că șeful statului are un rol esențial în actualul context politic și ar putea contribui la menținerea coaliției de guvernare.

„Poate dumnealui reuşeşte să-l convingă pe Ilie Bolojan că, până la urmă, nu stă ţara într-un singur om şi rămâne coaliţia în picioare.”, a spus Olguța Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu pune presiune. Ce se întâmplă dacă Bolojan nu demisionează

Lia Olguța Vasilescu a avertizat că, în lipsa unei soluții rapide, social-democrații sunt pregătiți să recurgă la măsuri radicale.

„Dacă nu e atât de convingător, atunci vom merge pe celelalte scenarii. Joi îşi vor da demisia miniştrii din Guvern ca să arătăm că nu mai există aceeaşi majoritate. Vor urma şi secretarii de stat şi prefecţii (…) în perioada imediat următoare. Eu cred că o să se strângă demisiile şi o să se prezinte demisiile, depinde cât de repede se întâmplă asta”, a mai adăugat ea.

Declarațiile vin în contextul în care PSD a decis deja retragerea sprijinului politic pentru actualul premier.

Mai există coaliție dacă Bolojan rămâne premier?

Potrivit edilului din Craiova, situația este clară. Actuala formulă de guvernare nu poate continua în aceste condiții. Ea consideră că „în primul rând” poate „să constate că nu mai este o coaliţie dacă domnul Ilie Bolojan rămâne prim-ministru”.

Ce se întâmplă cu funcțiile deținute de PSD

În scenariul ieșirii de la guvernare, social-democrații ar urma să renunțe la toate funcțiile obținute în baza protocolului politic. Printre acestea se numără și poziția de președinte al Camerei Deputaților, ocupată în prezent de Sorin Grindeanu.

„Domnul Grindeanu a şi spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că în momentul în care această coaliţie nu mai există, automat poate să-şi dea demisia”, a mai precizat primarul Craiovei.

Lia Olguța Vasilescu pune presiune. Ce urmează pe scena politică

Lia Olguța Vasilescu a explicat că odată ce „se denunţă coaliţia, automat toate funcţiile se pierd care sunt luate pe coaliţie, toate absolut”.

Între timp, președintele Nicușor Dan a convocat pentru ziua de miercuri partidele din coaliția de guvernare la consultări, în încercarea de a gestiona criza politică declanșată după retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan.