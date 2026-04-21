Criza politică zguduie economia. Românii sunt primii care resimt efectele actualei crize politice, iar impactul se vede deja în costul vieții. Instabilitatea de la nivel guvernamental începe să se traducă în scumpiri și presiuni asupra bugetelor personale.

Moneda națională pierde teren în fața principalelor valute, iar euro se apropie rapid de pragul de 5,10 lei. Evoluția este confirmată de Banca Națională a României și vine într-un context tensionat, similar altor episoade de criză politică din trecut.

De ce crește euro și ce înseamnă asta pentru populație

Deprecierea leului are efecte directe asupra cheltuielilor zilnice. O creștere a valutar înseamnă costuri mai mari pentru chirii, abonamente sau ratele la creditele în valută.

Specialiștii avertizează că, în lipsa unei stabilități politice, trendul ar putea continua, iar moneda europeană ar putea atinge niveluri mult mai ridicate.

„Într-un astfel de context, exact o criză politică ne ne mai trebuia. Pe termen ceva mai lung, cursul de schimb va avea o creștere și mai puternică, pentru că există un risc în momentul de față foarte, foarte mare să intrăm în junk. Nu o să avem, evident, valută pentru a putea onora acele cereri de retragere, fapt pentru care valuta va crește foarte mult pe piața internă și vom avea o creștere de curs, poate către 7-8 lei, fără nicio urmă de îndoială.”, a explicat analistul economic Cristian Păun, potrivit .

Criza politică zguduie economia. Ce se întâmplă cu dobânzile și creditele

Un curs valutar în creștere este, de regulă, urmat de majorarea dobânzilor. Dacă România ar fi retrogradată la categoria „junk”, costurile de finanțare ar crește semnificativ.

În acest scenariu, indicatori precum ROBOR sau IRCC ar putea urca, ceea ce ar însemna rate mai mari pentru românii cu credite. În plus, statul s-ar împrumuta mai scump și ar pune presiune suplimentară pe economie.

Cum reacționează Bursa de Valori București

Semnalele negative s-au văzut încă de la deschiderea piețelor. Bursa de Valori București a început ziua pe scădere, investitorii reacționând imediat la incertitudinile politice.

Turbulențele ar putea afecta inclusiv proiectele finanțate din fonduri europene, în special cele din Planul Național de Redresare și Reziliență, dacă instabilitatea persistă.

Criza politică zguduie economia. Există riscul ca România să fie retrogradată la „junk”?

Agențiile de rating și investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile politice din România. Lipsa stabilității ar putea duce la o retrogradare a țării în categoria „nerecomandată investițiilor”.

Un astfel de scenariu ar avea efecte în lanț: investiții mai puține, dobânzi mai mari și presiuni suplimentare asupra economiei. De altfel, România plătește deja unele dintre cele mai ridicate dobânzi din regiune, iar obligațiunile în dolari au avut recent performanțe slabe pe piețele emergente, pe fondul riscului politic.