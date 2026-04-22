Preşedintele Nicuşor Dan a convocat liderii partidelor din coaliția de guvernare, la , pentru a iniția o mediere în contextul crizei guvernamentale. Administrația prezidențială a transmis programul întâlnirilor.

Președintele Nicușor Dan a chemat liderii coaliției

În contextul actualei , declanșată de decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan a convocat reprezentanții partidelor din coaliția de guvernare la Cotroceni. Șeful statului va căuta o soluție de compromis, așa cum a declarat în mai multe rânduri, pentru ca guvernarea să continue.

„În temeiul prerogativelor constituţionale, preşedintele României, Nicuşor Dan, a invitat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide şi formaţiuni politice parlamentare, pentru consultări – PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, USR”, a informat Administraţia Prezidenţială.

Constituția prevede că preşedintele poate chema partidele la consultări în vederea desemnării premierului (art. 103) şi în virtutea funcţiei sale de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate (art. 80, alin. 2). Articolul 80, alin. 2 din Constituţie care se aplică acum, prevede că „Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate”.

Potrivit sursei citate, discuțiile cu reprezentanții partidelor se vor desfășura după următorul program:

ora 9:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 – Partidul Naţional Liberal (PNL);

ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale;

ora 18:30 – Uniunea Salvaţi România (USR).

România se confruntă cu o criză politică

Președintele Nicușor Dan a fost pus în situația să-și exercite prerogativele de mediator în contextul în care conflictul din coaliție a escaladat. PSD, membru al coaliţiei de guvernare, a decis, luni 20 aprilie, în urma unui vot dat de membrii de partid să-i retragă sprijinul prim-ministrului . Aproximativ 5.000 de social-democraţi au votat la la referendum intern cu următoarea întrebare:

„Având în vedere prăbuşirea economico-socială din ultimele 10 luni – cu recesiune, inflaţie, afaceri care se închid, şomaj, scăderea investiţiilor publice şi a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari şi categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliţie şi cu partenerii sociali: Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”.

Marea majoritate a social-democraților, 97,7% s-au pronunțat în favoarea retragerii sprijinului politic pentru actualul premier. Doar 2,3% au fost de acord cu continuarea guvernării în actuala formulă.

„Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. (…) Vă asigur că, în conformitate cu ceea ce aţi votat, în zilele următoare, vom acţiona. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul 1 în Parlament şi drept urmare vom ţine cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi. Vom ţine cont de mandatul pe care dumneavoastră ni l-aţi dat, astfel încât viaţa românilor să fie una mai bună”, a declarat Sorin Grindeanu, după referendumul intern.

Bolojan nu renunță la funcție

În aceeași zi, după o şedinţă la sediul PNL, Ilie Bolojan a anunţat că va continua să îşi exercite mandatul. Aceasta deși, în urma votului din decembrie 2024, PNL nu a obținut decât 71 de mandate parlamentare.

PNL are alături USR și UDMR, care nu vede nici un motiv să iasă de la guvernare în acest moment. De altfel, UDMR este într-o periodă destul de dificilă în condițiile în care și-a pierdut sprijinul Budapestei, după înfrângerea lui Viktor Orban, pe care l-a susținut necondiționat, în alegerile legislative din 12 aprilie.

De altfel, miercuri, Bolojan i-a chemat la discuții pe reprezentanţii UDMR şi ai grupului minorităţilor naţionale pentru a-și asigura sprijinul pentru un guvern minoritar. El a anunţat că va începe discuţii pentru a clarifica în ce formulă ar putea funcţiona un guvern minoritar. Totodată, a spus că va propune un moratoriu parlamentar, astfel încât implementarea PNRR să fie adoptate indiferent de culoarea politică.

Ce așteaptă partidele de la discuțiile cu președintele Nicușor Dan?

Preşedintele PSD, , a spus că la consultările cu președintele Nicușor Dan îi va spune că social-democraţii nu-l mai susţin pe Ilie Bolojan ca premier. PSD dorește să continue guvernarea într-o coaliţie proeuropeană, dacă se poate.

„Îi vom spune preşedintelui ceea ce ne-au mandatat cei aproape 5.000 de colegi. (…) În toate întâlnirile regionale pe care le-am avut în ultima lună am spus de fiecare dată că ne dorim să continuăm într-o coaliţie proeuropeană, dacă se poate, că nu vom susţine un guvern minoritar şi că nu vom face o majoritate cu AUR. Asta este ceea ce am spus de fiecare dată, ăsta este mandatul cu care vom merge mâine la Cotroceni”, a spus preşedintele PSD, la Radio România Actualităţi.

Ilie Bolojan, care conduce PNL, a declarat că va merge la consultările cu președintele Nicușor Dan având ca mandat rezoluţia partidului conform căreia se arată sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea sa. Peneliștii au transmis că dacă PSD va încerca să dea jos guvernul, partidul nu va mai face parte dintr-o coaliţie cu social-democrații.