Ce se ascunde în spatele haosului din aviație și al scumpirii biletelor

Creșterea abruptă a costurilor și blocajele din , forțând companii precum Lufthansa să ia măsuri drastice. Operatorul renunță la flota CityLine, care produce pierderi, și retrage 27 de aeronave, într-o încercare de a-și reduce cheltuielile.

În paralel, compania invocă atât dublarea prețului combustibilului, cât și conflictele de muncă drept factori decisivi. Problemele sunt însă globale. Aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu rămâne afectată de blocarea , ceea ce pune presiune pe întreg sectorul. Consecințele se simt deja în buzunarele pasagerilor, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la bilete.

În acest context tensionat, Michael O’Leary, liderul Ryanair, avertizează că riscul unor întreruperi în aprovizionarea cu combustibil ar putea deveni real încă din luna mai, dacă situația nu se deblochează.

