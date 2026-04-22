Acasa » Externe » Criza combustibilului lovește dur! Lufthansa elimină 20.000 de zboruri. Care sunt cele mai afectate destinații

Criza combustibilului lovește dur! Lufthansa elimină 20.000 de zboruri. Care sunt cele mai afectate destinații

Ana Beatrice
22 apr. 2026, 09:02
Criza combustibilului lovește dur! Lufthansa elimină 20.000 de zboruri. Care sunt cele mai afectate destinații
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce se ascunde în spatele haosului din aviație și al scumpirii biletelor
  2. Cât de gravă este situația combustibilului și cum răspunde Lufthansa
Lufthansa pregătește o vară cu schimbări majore. Compania va elimina aproximativ 20.000 de zboruri din programul său. Decizia vine pe fondul creșterii costurilor combustibilului pentru avioane, informează Sky News.

Ce se ascunde în spatele haosului din aviație și al scumpirii biletelor

Creșterea abruptă a costurilor și blocajele din aprovizionarea cu combustibil zguduie industria aviatică, forțând companii precum Lufthansa să ia măsuri drastice. Operatorul renunță la flota CityLine, care produce pierderi, și retrage 27 de aeronave, într-o încercare de a-și reduce cheltuielile.

În paralel, compania invocă atât dublarea prețului combustibilului, cât și conflictele de muncă drept factori decisivi. Problemele sunt însă globale. Aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu rămâne afectată de blocarea Strâmtorii Ormuz, ceea ce pune presiune pe întreg sectorul. Consecințele se simt deja în buzunarele pasagerilor, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la bilete.

În acest context tensionat, Michael O’Leary, liderul Ryanair, avertizează că riscul unor întreruperi în aprovizionarea cu combustibil ar putea deveni real încă din luna mai, dacă situația nu se deblochează.

Michael O’Leary, șeful Ryanair, avertizează asupra unei posibile crize în aviație. Într-un interviu acordat pentru sursa menționată, el a atras atenția că aprovizionarea cu combustibil ar putea fi afectată încă din luna mai. Riscul apare dacă Strâmtoarea Ormuz va rămâne blocată. O’Leary subliniază că scumpirea petrolului face parte dintr-un context mai amplu de tensiuni globale. Cu toate acestea, cea mai mare îngrijorare rămâne lipsa efectivă a combustibilului necesar operării zborurilor.

Cât de gravă este situația combustibilului și cum răspunde Lufthansa

Avertismentele devin tot mai apăsătoare. Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie a precizat pentru Associated Press că Europa ar mai avea „aproximativ șase săptămâni” de combustibil pentru avioane. În acest context tensionat, Lufthansa își ajustează strategia operațională. Compania estimează că eliminarea a 20.000 de zboruri va genera economii de aproximativ 40.000 de tone de combustibil până în octombrie.

Reprezentanții săi subliniază însă că impactul este redus, aceste măsuri reprezentând doar 1% din capacitatea totală. Planul vizează renunțarea la rutele neprofitabile din Frankfurt și München și dezvoltarea celor din Zurich, Bruxelles și Viena. În același timp, operatorul german dă asigurări că pasagerii vor continua să aibă acces la rețeaua globală și la zborurile pe distanțe lungi.

Citește și...
Jack Nicholson a trăit 37 de ani fără să știe că femeia pe care o considera soră era, de fapt, mama lui: „A fost un moment dramatic”
Externe
Jack Nicholson a trăit 37 de ani fără să știe că femeia pe care o considera soră era, de fapt, mama lui: „A fost un moment dramatic”
Au vrut să ajungă în Cracovia, dar au aterizat la Craiova. Pățania unei familii din Italia care a greșit zborul: „Vrea cineva să râdă puțin?”
Externe
Au vrut să ajungă în Cracovia, dar au aterizat la Craiova. Pățania unei familii din Italia care a greșit zborul: „Vrea cineva să râdă puțin?”
Serghei Șoigu avertizează unde ar putea interveni Rusia: „Dacă va fi nevoie, va folosi toate metodele disponibile”
Externe
Serghei Șoigu avertizează unde ar putea interveni Rusia: „Dacă va fi nevoie, va folosi toate metodele disponibile”
Trump, dezvăluiri neașteptate: „Am fost foarte impresionat de mine însumi când m-a sunat șeful Apple să mă pupe în fund”
Externe
Trump, dezvăluiri neașteptate: „Am fost foarte impresionat de mine însumi când m-a sunat șeful Apple să mă pupe în fund”
Roma convoacă ambasadorul rus după insulte la adresa Giorgiei Meloni. Ce jigniri i-au fost adresate prim-ministrului italian
Externe
Roma convoacă ambasadorul rus după insulte la adresa Giorgiei Meloni. Ce jigniri i-au fost adresate prim-ministrului italian
Ucraina propune denumirea „Donnyland” pentru o zonă disputată din Donbas. Cum încearcă să îl atragă pe Trump
Externe
Ucraina propune denumirea „Donnyland” pentru o zonă disputată din Donbas. Cum încearcă să îl atragă pe Trump
UE pregătește planul de criză pentru combustibilul avioanelor. Cum vor fi împărțite rezervele
Externe
UE pregătește planul de criză pentru combustibilul avioanelor. Cum vor fi împărțite rezervele
Un soldat israelian a distrus cu barosul o statuie a lui Iisus. Ce sancțiuni a decis armata israeliană
Externe
Un soldat israelian a distrus cu barosul o statuie a lui Iisus. Ce sancțiuni a decis armata israeliană
Marea Britanie lovește dur industria tutunului. Ce interdicții ar putea intra în vigoare pentru tinerii născuți după 2009
Externe
Marea Britanie lovește dur industria tutunului. Ce interdicții ar putea intra în vigoare pentru tinerii născuți după 2009
Profesoară din Italia acuzată că le-a tăiat părul unor eleve în timpul orei. Ce măsuri au fost luate
Externe
Profesoară din Italia acuzată că le-a tăiat părul unor eleve în timpul orei. Ce măsuri au fost luate
12:24 - Jack Nicholson a trăit 37 de ani fără să știe că femeia pe care o considera soră era, de fapt, mama lui: „A fost un moment dramatic”
12:11 - Ilie Bolojan nu renunță la scaunul de premier. Ce a discutat cu președintele Nicușor Dan
11:56 - Au vrut să ajungă în Cracovia, dar au aterizat la Craiova. Pățania unei familii din Italia care a greșit zborul: „Vrea cineva să râdă puțin?”
11:53 - Ani Crețu, cunoscută ca Urinela din „Vacanța Mare”, s-a schimbat complet. Cum arată acum și cu ce se ocupă actrița (FOTO)
11:47 - DNA a descins la Consiliul Județean Sălaj. Ancheta îl vizează pe președintele Dinu Iancu Sălăjan
11:34 - Ministrul Irineu Darău, la Bruxelles cu șefa de cabinet pe bani publici. Cum a devenit Adriana Miron funcționar public în timp record
11:06 - Vremea o ia razna în România. ANM anunță cod galben și portocaliu de vânt puternic, cu rafale de până la 130 km/h (FOTO)
11:05 - Percheziții DNA la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Procurorii au descins și la baronul PSD Radu Moldovan
10:53 - Serghei Șoigu avertizează unde ar putea interveni Rusia: „Dacă va fi nevoie, va folosi toate metodele disponibile”
10:41 - Condiția crucială impusă de PSD pentru a rămâne la guvernare. Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „Am spus soluțiile” (VIDEO, GALERIE FOTO)