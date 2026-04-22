Lufthansa
pregătește o vară cu schimbări majore. Compania va elimina aproximativ 20.000 de zboruri din programul său. Decizia vine pe fondul creșterii costurilor combustibilului pentru avioane, informează Sky News
.
Ce se ascunde în spatele haosului din aviație și al scumpirii biletelor
Creșterea abruptă a costurilor și blocajele din aprovizionarea cu combustibil zguduie industria aviatică, forțând companii precum Lufthansa să ia măsuri drastice. Operatorul renunță la flota CityLine, care produce pierderi, și retrage 27 de aeronave, într-o încercare de a-și reduce cheltuielile.
În paralel, compania invocă atât dublarea prețului combustibilului, cât și conflictele de muncă drept factori decisivi. Problemele sunt însă globale. Aprovizionarea cu petrol din Orientul Mijlociu rămâne afectată de blocarea Strâmtorii Ormuz, ceea ce pune presiune pe întreg sectorul. Consecințele se simt deja în buzunarele pasagerilor, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la bilete.
În acest context tensionat, Michael O’Leary, liderul Ryanair, avertizează că riscul unor întreruperi în aprovizionarea cu combustibil ar putea deveni real încă din luna mai, dacă situația nu se deblochează.
Michael O’Leary, șeful Ryanair, avertizează asupra unei posibile crize în aviație. Într-un interviu acordat pentru sursa menționată, el a atras atenția că aprovizionarea cu combustibil ar putea fi afectată încă din luna mai. Riscul apare dacă Strâmtoarea Ormuz va rămâne blocată. O’Leary subliniază că scumpirea petrolului face parte dintr-un context mai amplu de tensiuni globale. Cu toate acestea, cea mai mare îngrijorare rămâne lipsa efectivă a combustibilului necesar operării zborurilor.
Cât de gravă este situația combustibilului și cum răspunde Lufthansa
Avertismentele devin tot mai apăsătoare. Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie a precizat pentru Associated Press că Europa ar mai avea „aproximativ șase săptămâni” de combustibil pentru avioane. În acest context tensionat, Lufthansa își ajustează strategia operațională. Compania estimează că eliminarea a 20.000 de zboruri va genera economii de aproximativ 40.000 de tone de combustibil până în octombrie.
Reprezentanții săi subliniază însă că impactul este redus, aceste măsuri reprezentând doar 1% din capacitatea totală. Planul vizează renunțarea la rutele neprofitabile din Frankfurt și München și dezvoltarea celor din Zurich, Bruxelles și Viena. În același timp, operatorul german dă asigurări că pasagerii vor continua să aibă acces la rețeaua globală și la zborurile pe distanțe lungi.