B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Adrian Teampău
22 apr. 2026, 07:53
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
Vremea va fi friguroasă și ploioasă în marea majoritate a regiunilor țării, miercuri 22 aprilie, conform prognozei emise de ANM pentru această zi. În zonele de munte, meteorologii se așteaptă chiar la ninsori.

Vremea va fi rece și ploioasă

ANM a emis prognoza meteo pentru ziua de miercuri 22 aprilie. După câteva zile cu temperaturi de vară, care au depășit 23–24°C, vremea se schimbă brusc în România. Țara intră într-un episod de răcire accentuată, specific unei primăveri capricioase. Potrivit datelor furnizate de meteorologi, vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării. Dimineță, pe arii restrânse se va forma brumă, în special în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase.

Se vor înregistra și precipitații sub formă de ploi și chiar ninsori în zonele montane.Cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei, iar ploile vor cuprinde cea mai mare parte a Olteniei și, local, zone din Muntenia, Dobrogea și Transilvania.  Izolat,  vor fi precipitații slabe în Moldova, în timp ce în Banat ploile își vor face apariția doar pe arii restrânse.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în zonele montane înalte și, pe timpul zilei, în vest și sud-vest. Rafalele pot atinge viteze de 40–45 km/h. Temperaturile maxime vor varia între 7 și 17 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 7 grade pe litoral.

În zonele montane din Carpații Meridionali și de Curbură pot apărea în continuare precipitații mixte. La altitudini de peste 1.400 de metri, în Carpații Meridionali și Orientali, va ninge și se va depune un nou strat de zăpadă.

Prognoza meteo pentru București

În București, miercuri 22 aprilie, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, estimează meteorologii. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile slabe pot apărea trecător. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa între 12 și 14 grade, iar cea minimă va coborî la 2–5 grade Celsius.

Meteorologii se așteaptă la o încălzire ușoară începând cu ziua de joi când prognoza indică o perioadă normală din punct de vedere termic.

Tags:
Ultima oră
08:34 - Politicienii se ceartă, iar românii plătesc pentru asta. Dobânzile au explodat. România se împrumută tot mai scump de cinci zile. Avertismentul Citigroup
08:28 - Bugetele românilor, la limită din cauza scumpirilor. Ce sacrificii fac oamenii: „Nu prea mai am la ce renunța”
08:18 - Calendar Creștin Ortodox, 22 aprilie. Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul, vindecătorul bolilor și făcător de minuni
07:34 - Criza guvernamentală ajunge la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a convocat liderii coaliției pentru medieri
23:57 - Roma convoacă ambasadorul rus după insulte la adresa Giorgiei Meloni. Ce jigniri i-au fost adresate prim-ministrului italian
23:56 - Va vota AUR o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD? Ce spune Petrișor Peiu
23:33 - Ucraina propune denumirea „Donnyland” pentru o zonă disputată din Donbas. Cum încearcă să îl atragă pe Trump
23:26 - Ce a învățat Ioana Ginghină din mariajul eșuat cu Papadopol: „Noi, femeile, avem senzația că trebuie să vină cineva să ne facă fericite. Nu este deloc așa”
22:59 - Ce spune deputatul care a trecut de la PSD la PNL și acum îl susține pe Bolojan: „PSD se duce într-o fundătură. Drum fără întoarcere”
22:58 - Eliberat din penitenciar și arestat din nou la poartă. Cum a fost prins un bărbat urmărit internațional