Vremea va fi friguroasă și ploioasă în marea majoritate a regiunilor țării, miercuri 22 aprilie, conform prognozei emise de pentru această zi. În zonele de munte, meteorologii se așteaptă chiar la ninsori.

Vremea va fi rece și ploioasă

ANM a emis pentru ziua de miercuri 22 aprilie. După câteva zile cu temperaturi de vară, care au depășit 23–24°C, vremea se schimbă brusc în România. Țara intră într-un episod de răcire accentuată, specific unei primăveri capricioase. Potrivit datelor furnizate de , vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării. Dimineță, pe arii restrânse se va forma brumă, în special în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase.

Se vor înregistra și precipitații sub formă de ploi și chiar ninsori în zonele montane.Cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei, iar ploile vor cuprinde cea mai mare parte a Olteniei și, local, zone din Muntenia, Dobrogea și Transilvania. Izolat, vor fi precipitații slabe în Moldova, în timp ce în Banat ploile își vor face apariția doar pe arii restrânse.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în zonele montane înalte și, pe timpul zilei, în vest și sud-vest. Rafalele pot atinge viteze de 40–45 km/h. Temperaturile maxime vor varia între 7 și 17 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 7 grade pe litoral.

În zonele montane din Carpații Meridionali și de Curbură pot apărea în continuare precipitații mixte. La altitudini de peste 1.400 de metri, în Carpații Meridionali și Orientali, va ninge și se va depune un nou strat de zăpadă.

Prognoza meteo pentru București

În București, miercuri 22 , vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, estimează meteorologii. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile slabe pot apărea trecător. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa între 12 și 14 grade, iar cea minimă va coborî la 2–5 grade Celsius.

Meteorologii se așteaptă la o încălzire ușoară începând cu ziua de joi când prognoza indică o perioadă normală din punct de vedere termic.