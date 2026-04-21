B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Românii au la dispoziție un nou tip de asigurare. Cât te costă lunar să ai „meșter la ușă” în doar câteva ore și ce intervenții sunt incluse

Ana Beatrice
21 apr. 2026, 14:31
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce reparații sunt acoperite
  2. Care sunt costurile și variantele de servicii
  3. De ce a fost creat acest produs

Problemele din locuință nu mai trebuie să aștepte până devin costisitoare. Un nou tip de asigurare lansat de Asirom VIG schimbă regulile jocului și aduce intervenții rapide exact când ai nevoie. În loc să repari după pagubă, poți preveni din timp cu un meșter la ușă disponibil în doar câteva ore.

Ce reparații sunt acoperite

Noua asigurare de la Asirom VIG vine cu un avantaj clar. Acoperă exact problemele care apar cel mai des într-o locuință și care, de multe ori, sunt ignorate până devin costisitoare. Intervențiile vizează instalațiile sanitare, de la țevi sparte până la robinete defecte. Sunt incluse și defecțiuni ale rețelei electrice, dar și probleme la centrale termice, sisteme de încălzire sau aparate de aer condiționat.

În plus, sunt acoperite situații neplăcute precum uși sau geamuri blocate, inclusiv momentele în care rămâi pe dinafară. Polița acoperă și reparații pentru acoperișuri afectate de vreme, porți sau alte elemente exterioare.

În anumite condiții, sunt incluse chiar și reparații pentru biciclete. Practic, beneficiezi de o listă extinsă de intervenții, fără costuri suplimentare, deoarece sunt acoperite deplasarea, constatarea, manopera și piesele de schimb, informează Playtech.

Care sunt costurile și variantele de servicii

Unul dintre cele mai convingătoare argumente este prețul. Polița completă, care include atât protecția clasică a locuinței, cât și intervențiile rapide, costă sub 90 de euro pe an, adică mai puțin de 8 euro pe lună. Costul variază în funcție de locuință și suma asigurată.

De exemplu, pentru un apartament din București evaluat la 100.000 de euro, prima anuală este de aproximativ 86 de euro, în timp ce pentru locuințe mai mici sau din orașe precum Alba Iulia, prețul poate coborî chiar și la 40–50 de euro pe an. Serviciul funcționează ca un abonament inclus, ceea ce înseamnă că nu mai pierzi timp căutând instalatori sau electricieni.

Compania trimite rapid un specialist, non-stop, cu un timp de reacție de maximum 3 ore în marile orașe și până la 5 ore în restul țării. Potrivit sursei menționate, există două variante principale. Pachetul Standard include două intervenții pe an, cu o limită de 2.000 de lei per eveniment. Pachetul Premium oferă intervenții nelimitate, cu o limită de 4.000 de lei pentru fiecare intervenție. Această flexibilitate permite adaptarea asigurării în funcție de nevoile fiecărei familii.

De ce a fost creat acest produs

Ideea din spatele acestui produs pornește de la o realitate simplă. „Cele mai frecvente probleme din locuințe nu sunt cele spectaculoase, ci cele aparent banale: țevi care cedează, instalații sanitare defecte sau centrale termice care se opresc exact când ai mai mare nevoie”, explică reprezentanții Asirom VIG.

Datele interne arată că exact aceste defecțiuni minore generează cele mai multe situații neplăcute și, dacă nu sunt rezolvate rapid, pot duce la pagube serioase.  Din acest motiv, asigurările evoluează din simple instrumente de despăgubire în soluții de prevenție. Intervenția rapidă reduce riscurile, dar oferă și un confort real proprietarilor.

Într-un context în care găsirea unui meșter de încredere a devenit dificilă, faptul că ai un specialist disponibil în câteva ore, fără costuri suplimentare, schimbă complet modul în care este percepută o asigurare de locuință. Nu mai este doar o plasă de siguranță pentru situații grave, ci un ajutor concret în viața de zi cu zi, care îți oferă liniște și control.

Tags:
Ultima oră
16:11 - PSD pregătește ruptura. Claudiu Manda a anunțat planul: „Dacă domnul Bolojan nu acționează, urmează pasul doi”
16:03 - Răspunsul lui Bolojan, întrebat cine erau șobolanii și ce rodeau atunci când a aprins lumina în cămară: „Nu mai putem să mergem în formula asta” (VIDEO)
15:59 - Mirel Rădoi a plecat de la FCSB după doar 5 meciuri. Noua provocare din Turcia și reacția lui Gigi Becali: „E vorba de cariera lui”
15:39 - Surpriza unui turist român într-un restaurant din Filipine. A descoperit sarmale și mici la mii de kilometri de casă
15:34 - Ilie Bolojan răspunde criticilor: De ce nu demisionează și de ce vrea să rămână în continuare la guvernare (VIDEO)
15:11 - Îl mai consideră un partener pe președintele Nicușor Dan? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Am avut o colaborare bună” (VIDEO)
15:04 - Pericol pentru șoferi! O porțiune de drum din Gorj s-a prăbușit. Crater uriaș pe ruta Motru–Slivilești: „S-a făcut mai mare”
14:58 - Kremlinul acuză Europa de escaladare militară în contextul exercițiilor nucleare
14:55 - Este PNL dispus să negocieze cu AUR? Ce a anunțat premierul Ilie Bolojan (VIDEO)
14:11 - Traficul de minori, în creștere în România. Aproape jumătate dintre victime sunt copii