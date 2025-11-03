Suntem țara cu cele mai multe cazinouri, după Statele Unite. Sute de cazinouri și zeci de mii de săli de jocuri

454 de cazinouri are țara noastră, ceea ce ne plasează imediat după Statele Unite care găzduiește 2.147 de astfel de locuri și peste 600 de hoteluri-cazinou.

Cum am ajuns campioni la cazinouri

Deși pare impresionant și am putea fi mândri, lucrurile nu sunt deloc în măsură să ne ofere vreo bucurie. Pentru că, spre deosbire de Statele Unite, la noi multe săli de păcănele sunt catalogate drept cazinouri. Vorbim așadar doar de alimentarea unui viciu și nicidecum de atmosfera pe care o oferă un cazinou în adevăratul sens al cuvântului.

Potrivit WorldCasinoDirectory, țara noastră nu are atât de multe cazinouri „adevărate”, cele mai cunoscute fiind cel de la JW Marriott Bucharest Grand Hotel și cel de la Hotel Intercontinental. Celebre sunt însă și cazinourile de la Casa Vernescu sau Radison Blu. Dar cam aici se termină cazinourile adevărate, cel puțin din București.

Bucureștiul, pe locul doi după Las Vegas

Și dacă tot vorbim despre Capitală, și aici suntem în vârful clasamentului. Bucureștiul este pe locul doi, după Las Vegas la numărul de cazinouri în funcție de populație. Astfel, în Capitală avem 164, ceea ce înseamnă aproape 10 la 100.000 de locuitori, în timp ce Las Vegas are 175, adică aproape 27 la 100.000 de locuitori.

De altfel, Capitala României este una dintre principalele destinații de cazinouri din Europa, oferind o destinație accesibilă și interesantă, ușor de accesat pentru majoritatea europenilor, după cum scrie .

Însă, și aici ne lovim de calitatea cazinourilor și ajungem la ceeași problemă. Multe săli de jocuri sunt calificate drept cazinouri deși sunt departe de ceea ce ar oferi un cazinou adevărat. Vedem asta tot în clasamentele publicate de Online Betting Guide, unde suntem abia pe locul 27 în ceea ce privește calitatea cazinourilor.

Avem multe săli de păcănele și case de pariuri, nu cazinouri

Datele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc indică în perioada decembrie 2023 – octombrie 2024, au fost în funcțiune aproximativ 55.836 de aparate de joc licențiate în România. În 2025, numărul total al sălilor de joc din România este estimat să fie în jur de 15.000.

unde, în primele șase luni din 2025, românii au jucat aproximativ 5,5 miliarde de lei. Ceea ce înseamnă că în medie un român cheltuie pe an între 120 și 150 de euro pe jocuri de noroc.