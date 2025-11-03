B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Suntem țara cu cele mai multe cazinouri, după Statele Unite. Sute de cazinouri și zeci de mii de săli de jocuri

Suntem țara cu cele mai multe cazinouri, după Statele Unite. Sute de cazinouri și zeci de mii de săli de jocuri

Adrian A
03 nov. 2025, 16:26
Suntem țara cu cele mai multe cazinouri, după Statele Unite. Sute de cazinouri și zeci de mii de săli de jocuri
Sursă foto: Facebook/Palace Casino, Casa Vernescu

454 de cazinouri are țara noastră, ceea ce ne plasează imediat după Statele Unite care găzduiește 2.147 de astfel de locuri și peste 600 de hoteluri-cazinou.

Cum am ajuns campioni la cazinouri

Deși pare impresionant și am putea fi mândri, lucrurile nu sunt deloc în măsură să ne ofere vreo bucurie. Pentru că, spre deosbire de Statele Unite, la noi multe săli de păcănele sunt catalogate drept cazinouri. Vorbim așadar doar de alimentarea unui viciu și nicidecum de atmosfera pe care o oferă un cazinou în adevăratul sens al cuvântului.

Potrivit WorldCasinoDirectory, țara noastră nu are atât de multe cazinouri „adevărate”, cele mai cunoscute fiind cel de la JW Marriott Bucharest Grand Hotel  și cel de la Hotel Intercontinental. Celebre sunt însă și cazinourile de la Casa Vernescu sau Radison Blu. Dar cam aici se termină cazinourile adevărate, cel puțin din București.

Bucureștiul, pe locul doi după Las Vegas

Și dacă tot vorbim despre Capitală, și aici suntem în vârful clasamentului. Bucureștiul este pe locul doi, după Las Vegas la numărul de cazinouri în funcție de populație. Astfel, în Capitală avem 164, ceea ce înseamnă aproape 10 la 100.000 de locuitori, în timp ce Las Vegas are 175, adică aproape 27 la 100.000 de locuitori.

De altfel, Capitala României este una dintre principalele destinații de cazinouri din Europa, oferind o destinație accesibilă și interesantă, ușor de accesat pentru majoritatea europenilor, după cum scrie Online Betting Guide.

Însă, și aici ne lovim de calitatea cazinourilor și ajungem la ceeași problemă. Multe săli de jocuri sunt calificate drept cazinouri deși sunt departe de ceea ce ar oferi un cazinou adevărat. Vedem asta tot în clasamentele publicate de Online Betting Guide, unde suntem abia pe locul 27 în ceea ce privește calitatea cazinourilor.

Avem multe săli de păcănele și case de pariuri, nu cazinouri

Datele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc indică în perioada decembrie 2023 – octombrie 2024, au fost în funcțiune aproximativ 55.836 de aparate de joc licențiate în România. În 2025, numărul total al sălilor de joc din România este estimat să fie în jur de 15.000.

Locuri unde, în primele șase luni din 2025, românii au jucat aproximativ 5,5 miliarde de lei. Ceea ce înseamnă că în medie un român cheltuie pe an între 120 și 150 de euro pe jocuri de noroc.

Tags:
Citește și...
Cumpărături de Black Friday. Recomandări ANPC pentru românii tentați cu „oferte de nerefuzat”
Economic
Cumpărături de Black Friday. Recomandări ANPC pentru românii tentați cu „oferte de nerefuzat”
Prețurile carburanților cresc din nou în România. Cât vor plăti șoferii la pompă în 2026
Economic
Prețurile carburanților cresc din nou în România. Cât vor plăti șoferii la pompă în 2026
Firmele de top, premiate de CCR. Mihai Daraban: „Este un barometru al mediului de business” / Care sunt cele mai performante domenii din economia românească (VIDEO)
Economic
Firmele de top, premiate de CCR. Mihai Daraban: „Este un barometru al mediului de business” / Care sunt cele mai performante domenii din economia românească (VIDEO)
Rețeaua fraților Micula. Judecători implicați în infracțiunile afaceriștilor (VIDEO)
Economic
Rețeaua fraților Micula. Judecători implicați în infracțiunile afaceriștilor (VIDEO)
Crește valoarea voucherelor de vacanță? Proiectul operatorilor din turism pentru vacanțe
Economic
Crește valoarea voucherelor de vacanță? Proiectul operatorilor din turism pentru vacanțe
Planșeul Unirii în pericol din cauza suspendării finanțării. Constructorul ia în calcul oprirea lucrărilor. Investiția a fost realizată în proporție de 25%
Economic
Planșeul Unirii în pericol din cauza suspendării finanțării. Constructorul ia în calcul oprirea lucrărilor. Investiția a fost realizată în proporție de 25%
Cutremur pe piața construcțiilor. 50.000 de lucrători ar putea rămâne fără slujbe. Avertismentul omului de afaceri Cristian Erbașu
Economic
Cutremur pe piața construcțiilor. 50.000 de lucrători ar putea rămâne fără slujbe. Avertismentul omului de afaceri Cristian Erbașu
Un gigant european al energiei electrice pătrunde pe piața din România. Despre cine este vorba
Economic
Un gigant european al energiei electrice pătrunde pe piața din România. Despre cine este vorba
Facturi mai mari, începând de astăzi! Cât vor plăti românii la curent și căldură
Economic
Facturi mai mari, începând de astăzi! Cât vor plăti românii la curent și căldură
Poziția CCIR privind inițiativa legislativă de modificare a Legii nr. 31/1990
Economic
Poziția CCIR privind inițiativa legislativă de modificare a Legii nr. 31/1990
Ultima oră
17:58 - Arest la domiciliu pentru Amalia Bellantoni, fostă candidată SOS. Ce spun anchetatorii despre incidentul violent (VIDEO)
17:25 - Cumpărături de Black Friday. Recomandări ANPC pentru românii tentați cu „oferte de nerefuzat”
17:25 - Un turn celebru din Roma s-a prăbușit. Printre victime se numără și un muncitor român, care a fost prins între dărâmături
17:24 - Jennifer Aniston, mai îndrăgostită ca niciodată. Ce a dezvăluit actrița despre noul partener (FOTO)
16:45 - Prețurile carburanților cresc din nou în România. Cât vor plăti șoferii la pompă în 2026
16:43 - Imagini rare cu Xi Jinping. Președintele chinez a glumit despre spionaj, în timpul unui schimb de cadouri cu omologul său sud-coreean
16:41 - Horațiu Potra a cerut oficial să fie extrădat în România. Mercenarul n-a obținut protecția la care spera în Dubai
16:18 - VictoryBet te învață cum să îți păstrezi calmul și echilibrul la jocurile de noroc
15:57 - Doar 10 lei biletul la festivalul Beach, Please!, de Black Friday. De unde poți cumpăra și ce surprize mai pregătesc organizatorii
15:32 - Prima întâlnire dintre Simion și Georgescu. Ce au discutat cei doi într-o biserică goală și încuiată (VIDEO)