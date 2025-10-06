Un proiect legislativ care a fost depus la propune modificarea legislației privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Mai exact, autorii legii propun mutarea tuturor cazinourilor și a sălilor de jocuri în de interes național.

Proiect legislativ pentru reorganizarea jocurilor de noroc

Autorii inițiativei legislative propun ca sălile de jocuri, , cluburile de poker și aparatele slot-machine (păcănele) să fie organizate doar în stațiunile turistice de interes național. Acest proiect legislativ a fost depus la Senat, ca primă Cameră deliberativă. Obiectivul urmărit este de a asigura o distribuție rațională și strategică a activităților de jocuri de noroc pe teritoriul național.

Autorii susțin că doresc remedierea situației actuale, caracterizată printr-o dispersare excesivă a acestor unități pe teritoriul național. Ei spun că doresc o corelare adecvată a acestei industrii cu potențialul turistic, într-o logică economică clară. Totodată se dorește asigurarea unei protecții pentru cetățenii vulnerabili la acest viciu.

În opinia celor care au inițiat acest proiect legislativ, accesul ușor la jocurile de noroc, organizate în zone rezidențiale îi expun pe cei vulnerabili la riscuri financiare crescute. În cazul în care legea va fi adoptată, acești cetățeni, cu resurse financiare limitate, vor avea acces mai greu la astfel de activități, organizate în zone unde accesul presupune costuri de acces mai ridicate.

Cum se dorește protejarea persoanelor dependente

Prin acest proiect legislativ, autorii susțin că stațiunile turistice dispun de personal specializat și infrastructură adecvată pentru monitorizarea și asistarea jucătorilor. Astfel, acest lucru va contribui la combaterea jocului compulsiv și, implicit la reducerea riscurilor sociale asociate.

De asemenea, pe lângă organizarea jocurilor de noroc în stațiunile turistice, reglementările introduc și posibilitatea organizării acestor activități pe navele de agrement. O astfel de măsură ar contribui la diversificarea ofertei turistice naționale și la dezvoltarea turismului nautic.

Parlamentarii care au semnat propunerea legislativă susțin că o astfel de lege va contribui la crearea unei punți de legătură între industria jocurilor de noroc și . Astfel, prin implementarea unor asemenea reguli, se va ajunge la dezvoltarea economică în cele 56 de stațiuni turistice de interes național. Mutarea cazinourilor și a sălilor de jocuri în stațiunile turistice va duce la creșterea calității serviciilor și va facilita dezvoltarea unor proiecte turistice integrate de anvergură capabile să atragă investiții străine directe.

Statul va avea de câștigat după acest proiect legislativ

Mai mult, pe termen lung, se estimează că vor crește la un nivel substanțial veniturile fiscale, atât la nivel local, cât și la nivel național. Autorii acestui proiect legislativ mai spun că măsurile vor fi implementate pentru operatorii de jocuri de noroc gradual.

Astfel, se propune ca operatorii să-și mute activitatea pe măsură ce le expiră autorizațiile de exploatareîn vigoare. Legea propune ca noile autorizații, după intrarea în vigoare a legii, ar urma să fie eliberate exclusiv în conformitate cu restricțiile geografice stabilite.