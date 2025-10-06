B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Cazinourile și sălile de păcănele ar putea funcționa doar stațiunile turistice. Proiect legislativ depus la Senat

Cazinourile și sălile de păcănele ar putea funcționa doar stațiunile turistice. Proiect legislativ depus la Senat

Adrian Teampău
06 oct. 2025, 22:25
Cazinourile și sălile de păcănele ar putea funcționa doar stațiunile turistice. Proiect legislativ depus la Senat
Sursa foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Proiect legislativ pentru reorganizarea jocurilor de noroc
  2. Cum se dorește protejarea persoanelor dependente
  3. Statul va avea de câștigat după acest proiect legislativ

Un proiect legislativ care a fost depus la Senat propune modificarea legislației privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Mai exact, autorii legii propun mutarea tuturor cazinourilor și a sălilor de jocuri în stațiuni turistice de interes național.

Proiect legislativ pentru reorganizarea jocurilor de noroc

Autorii inițiativei legislative propun ca sălile de jocuri, cazinourile, cluburile de poker și aparatele slot-machine (păcănele) să fie organizate doar în stațiunile turistice de interes național. Acest proiect legislativ a fost depus la Senat, ca primă Cameră deliberativă. Obiectivul urmărit este de a asigura o distribuție rațională și strategică a activităților de jocuri de noroc pe teritoriul național.

Autorii susțin că doresc remedierea situației actuale, caracterizată printr-o dispersare excesivă a acestor unități pe teritoriul național. Ei spun că doresc o corelare adecvată a acestei industrii cu potențialul turistic, într-o logică economică clară. Totodată se dorește asigurarea unei protecții pentru cetățenii vulnerabili la acest viciu.

În opinia celor care au inițiat acest proiect legislativ, accesul ușor la jocurile de noroc, organizate în zone rezidențiale îi expun pe cei vulnerabili la riscuri financiare crescute. În cazul în care legea va fi adoptată, acești cetățeni, cu resurse financiare limitate, vor avea acces mai greu la astfel de activități, organizate în zone unde accesul presupune costuri de acces mai ridicate.

Cum se dorește protejarea persoanelor dependente

Prin acest proiect legislativ, autorii susțin că stațiunile turistice dispun de personal specializat și infrastructură adecvată pentru monitorizarea și asistarea jucătorilor. Astfel, acest lucru va contribui la combaterea jocului compulsiv și, implicit la reducerea riscurilor sociale asociate.

De asemenea, pe lângă organizarea jocurilor de noroc în stațiunile turistice, reglementările introduc și posibilitatea organizării acestor activități pe navele de agrement. O astfel de măsură ar contribui la diversificarea ofertei turistice naționale și la dezvoltarea turismului nautic.

Parlamentarii care au semnat propunerea legislativă susțin că o astfel de lege va contribui la crearea unei punți de legătură între industria jocurilor de noroc și turism. Astfel, prin implementarea unor asemenea reguli, se va ajunge la dezvoltarea economică în cele 56 de stațiuni turistice de interes național. Mutarea cazinourilor și a sălilor de jocuri în stațiunile turistice va duce la creșterea calității serviciilor și va facilita dezvoltarea unor proiecte turistice integrate de anvergură capabile să atragă investiții străine directe.

Statul va avea de câștigat după acest proiect legislativ

Mai mult, pe termen lung, se estimează că vor crește la un nivel substanțial veniturile fiscale, atât la nivel local, cât și la nivel național. Autorii acestui proiect legislativ mai spun că măsurile vor fi implementate pentru operatorii de jocuri de noroc gradual.

Astfel, se propune ca operatorii să-și mute activitatea pe măsură ce le expiră autorizațiile de exploatareîn vigoare. Legea propune ca noile autorizații, după intrarea în vigoare a legii, ar urma să fie eliberate exclusiv în conformitate cu restricțiile geografice stabilite.

Tags:
Citește și...
Mii de firme din România riscă să fie declarate inactive fiscal. Cum pot evita antreprenorii această situație?
Economic
Mii de firme din România riscă să fie declarate inactive fiscal. Cum pot evita antreprenorii această situație?
Energia electrică se poate ieftini imediat. Soluția propusă de specialiști, refuzată de guvern
Economic
Energia electrică se poate ieftini imediat. Soluția propusă de specialiști, refuzată de guvern
Proiect de lege: Mașinile din alte județe ar putea fi taxate în București. Ce sumă propune Primăria
Economic
Proiect de lege: Mașinile din alte județe ar putea fi taxate în București. Ce sumă propune Primăria
CCIR și Camera de Comerț ATAMEKEN din Kazahstan explorează noi oportunități de cooperare economică bilaterală
Economic
CCIR și Camera de Comerț ATAMEKEN din Kazahstan explorează noi oportunități de cooperare economică bilaterală
Bogdan Ivan: „Prețul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la 1 leu și un pic”
Economic
Bogdan Ivan: „Prețul pe KWh pentru consumatorul casnic ar putea ajunge la 1 leu și un pic”
Datoria guvernamentală a României explodează! 57% din PIB, cel mai mare nivel din ultimele trei decenii
Economic
Datoria guvernamentală a României explodează! 57% din PIB, cel mai mare nivel din ultimele trei decenii
Explozie pe piața cripto! Bitcoin atinge un nou record istoric
Economic
Explozie pe piața cripto! Bitcoin atinge un nou record istoric
Ce spune consultantul fiscal Adrian Bența despre bugetul familiei. Cum își pot gestiona românii veniturile: „Vremurile sunt dificile” (VIDEO)
Economic
Ce spune consultantul fiscal Adrian Bența despre bugetul familiei. Cum își pot gestiona românii veniturile: „Vremurile sunt dificile” (VIDEO)
Avertismentul economistului Cristian Păun: România stagnează, companiile sunt sufocate de taxe și lipsă de viziune
Economic
Avertismentul economistului Cristian Păun: România stagnează, companiile sunt sufocate de taxe și lipsă de viziune
Rădulescu (BNR): „Românii sunt supărați nu neapărat pentru că au strâns cureaua, ci pentru că hiperprivilegiații nu participă la strânsul curelei”. Crește TVA și în 2026?
Economic
Rădulescu (BNR): „Românii sunt supărați nu neapărat pentru că au strâns cureaua, ci pentru că hiperprivilegiații nu participă la strânsul curelei”. Crește TVA și în 2026?
Ultima oră
00:00 - Șeful ANRE, deranjat de știrile negative referitoare la piața energiei. George Niculescu evită conferințele de presă și comunică doar la evenimente speciale
23:56 - Patru metode de conservare a verdețurilor. Cum le poți păstra proaspete pe timpul iernii
23:55 - Turmericul, secretul vindecător din natură. Ce beneficii aduce acest condiment exotic
23:25 - Ritualul pe care Andreea Marin îl face în fiecare dimineața: „Acest exercițiu este extraordinar, te face conștient”
23:20 - Telefoanele cele mai scumpe din lume. Ce face diferența între un dispozitiv obișnuit și unul de lux
23:03 - Apele Române introduc o nouă etapă de gestionare a plajelor. Ce se schimbă din 2026
22:52 - Mihaela Bilic: „Gata cu dietele”. Cu ce au fost înlocuitele curele de slăbire restrictive
22:10 - Scăderea în înălțime odată cu înaintarea în vârstă: mit sau realitate. Ce poate încetini declinul masei osoase
22:05 - Cod roșu de furtuni violente: Locuitorii acestui județ din România, sfătuiți să-și facă provizii urgent: „Populația să stea în casă pentru siguranța lor”
21:52 - Spectacol pe cerul nopții: prima SuperLună a anului 2025. De ce este acest fenomen atât de special