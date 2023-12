10 tradiții de Crăciun din Europa de încercat acasă în 2023. Care sunt legendele din spatele acestora

Indiferent cum sau unde sărbătorești, următoarele obiceiuri ciudate de Crăciun din toată Europa vor adăuga un pic de originalitate în plus sărbătorilor tale – și toate pot fi încercate acasă!

Pânză de păianjen în bradul de Crăciun – Polonia, Germania și Ucraina

Pânzele de păianjen din brazii de Crăciun sunt foarte populare în unele țări din Europa de Est. Deși păianjenii și pânzele de păianjen sunt de obicei asociate cu Halloween, ele sunt de fapt decorațiuni destul de comune de Crăciun în unele țări din Europa de Est.

Potrivit „Legendei păianjenului de Crăciun”, a fost odată o văduvă săracă și muncitoare, care nu-și putea permite să-și împodobească bradul de Crăciun. Când s-a trezit în dimineața de Crăciun, a descoperit că un păianjen țesea pânze pe tot bradul și, când lumina soarelui a strălucit asupra lor, le-a transformat în fire de aur sau de argint.

Ca atare, păianjenii sunt considerați simboluri ale prosperității în Polonia, Germania și Ucraina și veți găsi decorațiuni din pânză de păianjen care împodobesc pomii de Crăciun în aceste țări.

Saună festivă în familie – Finlanda

Familiile din Finlanda merg la cea mai apropiată saună în Ajunul Crăciunului. Sauna este unul dintre acele locuri pe care le găsești oriunde mergi în Finlanda – chiar și în locuri la care nu te-ai aștepta niciodată, cum ar fi un Burger King sau un teleschi!

Tradiția joulusaunei, sau saunei de Crăciun, este una care datează de secole în Finlanda. Aici, familiile se adună în Ajunul Crăciunului pentru a-și purifica corpul și a-și calma mintea înainte de începerea festivităților. Își fac saunele cât se poate de confortabile cu uleiuri parfumate, felinare și prosoape foarte pufoase. Ei lasă chiar și răsplată de Crăciun pentru saunatonttu sau elful de saună.

Dacă nu reușiți să ajungeți într-un spa, puteți îmbrățișa spiritul calm al saunei finlandeze de Crăciun acasă, cu o baie relaxantă și niște lumânări parfumate – doar nu uitați să le lăsați mici cadouri elfilor.

Lasă-ți pantofii lângă foc – Olanda

Sinterklaas, sau Sfântul Nicolae, este o figură binecunoscută și iubită pentru copiii din Olanda. Pe 5 decembrie, familiile se strâng pentru a sărbători Ajunul Sfântului Nicolae, cunoscut și sub numele de pakjesavond, când au loc petreceri cu cântări, jocuri și schimb de cadouri.

Sinterklaas ajunge în Olanda din Spania, cu aproximativ două sau trei săptămâni înainte de pakjesavond. În zilele premergătoare acestei date, copiii își pun cizmulițele în fața focului (sau, uneori, lângă calorifer sau ușa din spate) – spre deosebire de fereastra de la noi, în speranța că Sinterklaas le va umple cu cadouri și dulciuri în timp ce acesta trece peste acoperișuri pe calul său alb. Unii chiar lasă un morcov în pantofi pentru cal.

Creați un „buștean zâmbăreț” – Catalonia, Spania

Regiunea Cataloniei găzduiește câteva tradiții bizare, dar distractive, și nu în ultimul rând Tió de Nadal sau Caga Tió, care este în esență un buștean de lemn cu fața zâmbitoare care poartă o pălărie.

În fiecare an, buștenii Tió de Nadal fac călătoria lungă din păduri și ajung la casele copiilor entuziasmați din Catalonia pe 8 decembrie. Copiilor li se spune că trebuie să aibă grijă de bușteanul lor în zilele premergătoare Crăciunului, așa că îl acoperă cu o pătură și îl hrănesc în fiecare seară cu pâine și coajă de portocală.

Apoi, în ziua de Crăciun, copiii se adună pentru a lovi bușteanul cu bețe și cântă cântece care îl încurajează să „facă” cadouri și turron (nuga).

Cadourile pe care Tió le lasă sunt de obicei mici, deoarece în mod tradițional familiile din întreaga Spanie își fac cadourile pe 6 ianuarie, când sosesc cei trei regi sau cei trei magi.

Dă-i terci lui Nisse – Norvegia

Asigurarea unui terci special pentru Nisse este o tradiție tipică norvegiană de Crăciun. S-ar putea să fi citit că norvegienii ascund bețe de mătură în dulapurile lor în Ajunul Crăciunului pentru a împiedica vrăjitoarele să le fure cadourile și, deși este un concept interesant, de fapt aceasta nu este o tradiție cunoscută pe scară largă în Norvegia.

Mult mai obișnuit este obiceiul de a lăsa un castron de terci pentru familia Nisse (un fel de gnom) în Ajunul Crăciunului.

În Scandinavia, se crede că fiecare gospodărie are propriul spirit păzitor, sau Nisse, sub forma unui bărbat sau a unei femei scunde care poartă o pălărie și are grijă de gospodărie sau fermă.

Faceți neapărat fursecuri din turtă dulce – Germania

Fursecurile din turtă dulce și casele de turtă dulce sunt bine-cunoscute în întreaga lume ca aliment de bază de Crăciun, dar, probabil, nicăieri nu le face la fel de bine ca Germania. De fapt, Nürnberg este considerată Mecca Lebkucken, sau turtei dulci, iar fiecare brutărie își păstrează rețeta secretă.

În fiecare an, aceste dulciuri apar în case, magazine și în spectaculoase piețe de Crăciun din Germania. Lebkuchenherzen – inimile de turtă dulce cu mesaje scrise cu glazură – pot fi văzute adesea agățate de panglici la piețe și la Oktoberfest și reprezintă cadouri grozave pentru prieteni și familie.

Speriați puțin copiii cu Krampus – Austria

Krampus este cu siguranță una dintre cele mai ciudate tradiții de Crăciun originare din Europa.

Krampus este o creatură cu aspect înfricoșător care a apărut în timpul Adventului în Austria în urmă cu câteva secole. Fiara jumătate capră, jumătate demon este definiția unui anti-Sf. Nick, iar folclor spune că biciuiește copiii obraznici cu mănunchiul său de bețișoare de mesteacăn și îi târăște în vizuina lui din iad.

Noaptea de 5 decembrie este cunoscută sub numele de Krampusnacht, sau Seara lui Krampus. Adulții se îmbracă în constume speciale pentru a speria copiii și sunt adesea parade pe străzi, uneori chiar și un Krampuslauf sau o cursă Krampus și sute de Krampus umplu străzile (în principal pentru a petrece și a se bucura).

Lasă niște vin pentru La Befana – Italia

O legendă a Crăciunului din Italia, care datează din epoca medievală, este cea a lui La Befana, o femeie bătrână asemănătoare vrăjitoarei care a fost invitată de cei trei magi să li se alăture în vizita pe Pruncul Isus.

Povestea spune că La Befana a refuzat la început deoarece avea prea multe treburi casnice de făcut. Mai târziu s-a răzgândit și a plecat să-i caute cu mătura ei și un coș cu produse de casă pentru Maria, despre care credea că ar putea prefera o podea curată și ceva mâncare decât alte cadouri. Dar ea nu a reușit să-i găsească. Ba chiar a alergat atât de repede ca să-i ajungă din urmă, încât a fost ridicată spre cer cu mătura ei.

Așa că în fiecare an, în noaptea de 5 ianuarie – ajunul Bobotezei – La Befana vizitează toate casele din Italia în căutarea celor trei magi și a Pruncului Isus, purtând caramele sau dulciuri, pe care le lasă copiilor cuminți și cărbune, pe care-l lasă celor obraznici.

Urmărește Donald Duck la TV – Suedia

Emisiunea specială de Crăciun cu rățoiul Donald din anii 1950 nu trebuie ratat în Ajunul Crăciunului din Suedia.

În fiecare ajunul Crăciunului, la ora 15:00, familiile suedeze se așează în fața televizorului pentru a se uita la Kalle Anka, o ediție specială de Crăciun cu Donald Duck care a fost difuzată pentru prima dată în 1958.

Vizionarea emisiunii a devenit o parte centrală a tradiției suedeze de Crăciun pentru aproape jumătate din țară, una despre care se știe chiar că are un efect asupra numărului de apeluri la serviciile de urgență în ajunul Crăciunului.

Studiile au arătat că în fiecare an, în perioada 2011-2016, a existat o scădere de aproximativ 20% a apelurilor la 112 în timpul „orei Donald Duck”. Se pare că televizorul poate fi bun pentru sănătate totuși.

Mănâncă 13 deserturi – Provence, Franța

Această tradiție de Crăciun vine din regiunea franceză Provence și vede familiile gustând din 13 deserturi uimitoare după masa de Crăciun. Se spune că fiecare astfel de desert reprezintă unul dintre cei 12 apostoli și există unul în plus pentru a-L reprezenta pe Isus.

Deserturile sunt de obicei servite deodată și toată lumea trebuie să le guste pe toate, luând măcar câte o mușcătură din fiecare.

Tradițiile variază de la casă la casă, dar fiecare desert anunță ceva la masă, simbolizând anumite elemente ale religiei creștine sau obiceiuri superstițioase.

De exemplu, „Cei patru cerșetori” sunt fructe uscate și nuci care reprezintă ordinele monahale: nuci pentru augustinieni, smochine uscate pentru franciscani, stafide pentru dominicani și migdale pentru carmeliți.

De asemenea, vei găsi la masă un platou cu fructe proaspete, nuga albă și închisă la culoare, o prăjitură cu condimente și fougasse, sau pompe à l’huile: o turtă cu ulei de măsline îndulcită cu zahăr, care trebuie ruptă întotdeauna cu degetele – niciodată cu un cuțit – și înmuiată în vin fiert sau gem de struguri.

Verificați toate cele 13 deserturi și creați-vă propriul obicei de Crăciun francez acasă.