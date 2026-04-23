Cum se schimbă buletinul în 2026. Ce trebuie să știi despre noile cărți de identitate electronice

Ana Maria
23 apr. 2026, 16:46
Cuprins
  1. Ce acte de identitate sunt valabile în România
  2. Ce se întâmplă cu actualul buletin
  3. Schimbarea buletinului în 2026, pas cu pas. Unde și cum poate fi obținut cartea de identitate electronică
  4. Care sunt diferențele dintre cartea electronică și cea simplă
  5. Schimbarea buletinului în 2026, pas cu pas. Ce reguli trebuie respectate la eliberare
  6. Cât costă noile buletine
  7. Schimbarea buletinului în 2026, pas cu pas. Cum funcționează programarea online
  8. În ce situații trebuie schimbat buletinul
  9. Ce acte sunt necesare pentru schimbarea buletinului în 2026
  10. Schimbarea buletinului în 2026, pas cu pas. Ce documente suplimentare pot fi cerute
  11. Ce trebuie să știe părinții despre buletinele pentru minori

Schimbarea buletinului în 2026, pas cu pas. Procesul de modernizare administrativă aduce în prim-plan noile documente de identitate, odată cu introducerea cărții electronice. Autoritățile încurajează tranziția către formatul digital, însă cetățenii trebuie în continuare să respecte regulile privind valabilitatea actelor și procedurile de înlocuire.

Potrivit informațiilor oficiale, schimbarea buletinului va deveni tot mai frecventă în perioada următoare, pe măsură ce noile tipuri de documente sunt extinse la nivel național.

Ce acte de identitate sunt valabile în România

Conform legislației, în România sunt recunoscute mai multe tipuri de documente de identitate:

  • Cartea electronică de identitate (CEI), introdusă din 2025
  • Cartea de identitate simplă (CIS), disponibilă tot din 2025
  • Cartea de identitate clasică, model 1997
  • Cartea de identitate provizorie

Ce se întâmplă cu actualul buletin

Actuala carte de identitate, emisă după modelul din 1997, rămâne valabilă până la data expirării. Totuși, există o limitare importantă: începând cu 3 august 2031, acest document nu va mai putea fi folosit ca act de călătorie în Uniunea Europeană sau în Spațiul Schengen.

Schimbarea buletinului în 2026, pas cu pas. Unde și cum poate fi obținut cartea de identitate electronică

Începând cu 1 august 2025, cartea electronică de identitate poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar pentru evidența persoanelor, indiferent de domiciliu. Ulterior, autoritățile intenționează să extindă acest serviciu și în afara țării, prin intermediul misiunilor diplomatice și consulare.

În schimb, cartea de identitate simplă poate fi obținută doar în localitatea de domiciliu.

Care sunt diferențele dintre cartea electronică și cea simplă

Deși cele două documente au același format, asemănător unui card bancar, funcționalitățile sunt diferite.

Cartea electronică de identitate oferă:

  • protecție avansată a datelor
  • posibilitatea de a fi utilizată ca document de călătorie
  • autentificare online pentru servicii publice
  • semnătură electronică cu valoare juridică
  • modificarea adresei fără emiterea unui nou document
  • posibilitatea de eliberare inclusiv în străinătate

În schimb, cartea de identitate simplă este destinată utilizării de bază și nu include aceste opțiuni.

Schimbarea buletinului în 2026, pas cu pas. Ce reguli trebuie respectate la eliberare

Pentru obținerea noilor documente, prezența titularului este obligatorie. Nu este permisă eliberarea pe bază de procură.

La ghișeu se realizează:

  • fotografia facială
  • preluarea amprentelor (după caz)
  • semnătura

În cazul cărții electronice, ridicarea documentului se face personal, iar titularul trebuie să își seteze codurile PIN.

Cât costă noile buletine

Cartea electronică de identitate este gratuită la prima solicitare pentru persoanele peste 14 ani, până la 30 iunie 2026, costul fiind acoperit din fonduri europene. În alte situații, taxa este de 70 de lei. Cartea de identitate simplă costă 40 de lei.

Schimbarea buletinului în 2026, pas cu pas. Cum funcționează programarea online

Pentru a evita aglomerația, cetățenii pot face programări online prin platforma pusă la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne.

Procedura implică:

  • selectarea județului
  • completarea datelor personale
  • confirmarea programării prin e-mail

Dacă solicitarea nu este confirmată în 30 de minute, aceasta se anulează automat.

În ce situații trebuie schimbat buletinul

Eliberarea unui nou act de identitate este obligatorie în mai multe cazuri:

  • expirarea documentului
  • schimbarea numelui sau domiciliului
  • pierdere sau furt
  • deteriorare
  • modificări fizice evidente
  • schimbarea stării civile sau a cetățeniei

Ce acte sunt necesare pentru schimbarea buletinului în 2026

Pentru majoritatea cazurilor, sunt necesare următoarele documente, potrivit Știripesurse:

  • cererea de eliberare
  • actul de identitate anterior
  • certificatul de naștere
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
  • dovada domiciliului
  • dovada plății taxei

Documentele se prezintă în original.

Schimbarea buletinului în 2026, pas cu pas. Ce documente suplimentare pot fi cerute

În funcție de situație, pot fi necesare:

  • certificatele de naștere ale copiilor
  • hotărâri de divorț
  • certificat de deces
  • alte documente justificative

Ce trebuie să știe părinții despre buletinele pentru minori

Minorii între 14 și 18 ani trebuie să fie însoțiți de un părinte sau reprezentant legal la depunerea cererii. Pentru copiii sub 14 ani, cartea electronică de identitate poate fi solicitată de părinți, în condițiile prevăzute de lege.

