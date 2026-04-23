Schimbarea buletinului în 2026, pas cu pas. Procesul de modernizare administrativă aduce în prim-plan noile documente de identitate, odată cu introducerea cărții electronice. Autoritățile încurajează tranziția către formatul digital, însă cetățenii trebuie în continuare să respecte regulile privind valabilitatea actelor și procedurile de înlocuire.
Potrivit informațiilor oficiale, schimbarea buletinului va deveni tot mai frecventă în perioada următoare, pe măsură ce noile tipuri de documente sunt extinse la nivel național.
Conform legislației, în România sunt recunoscute mai multe tipuri de documente de identitate:
Actuala carte de identitate, emisă după modelul din 1997, rămâne valabilă până la data expirării. Totuși, există o limitare importantă: începând cu 3 august 2031, acest document nu va mai putea fi folosit ca act de călătorie în Uniunea Europeană sau în Spațiul Schengen.
Începând cu 1 august 2025, cartea electronică de identitate poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar pentru evidența persoanelor, indiferent de domiciliu. Ulterior, autoritățile intenționează să extindă acest serviciu și în afara țării, prin intermediul misiunilor diplomatice și consulare.
În schimb, cartea de identitate simplă poate fi obținută doar în localitatea de domiciliu.
Deși cele două documente au același format, asemănător unui card bancar, funcționalitățile sunt diferite.
Cartea electronică de identitate oferă:
În schimb, cartea de identitate simplă este destinată utilizării de bază și nu include aceste opțiuni.
Pentru obținerea noilor documente, prezența titularului este obligatorie. Nu este permisă eliberarea pe bază de procură.
La ghișeu se realizează:
În cazul cărții electronice, ridicarea documentului se face personal, iar titularul trebuie să își seteze codurile PIN.
Cartea electronică de identitate este gratuită la prima solicitare pentru persoanele peste 14 ani, până la 30 iunie 2026, costul fiind acoperit din fonduri europene. În alte situații, taxa este de 70 de lei. Cartea de identitate simplă costă 40 de lei.
Pentru a evita aglomerația, cetățenii pot face programări online prin platforma pusă la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne.
Procedura implică:
Dacă solicitarea nu este confirmată în 30 de minute, aceasta se anulează automat.
Eliberarea unui nou act de identitate este obligatorie în mai multe cazuri:
Pentru majoritatea cazurilor, sunt necesare următoarele documente, potrivit Știripesurse:
Documentele se prezintă în original.
În funcție de situație, pot fi necesare:
Minorii între 14 și 18 ani trebuie să fie însoțiți de un părinte sau reprezentant legal la depunerea cererii. Pentru copiii sub 14 ani, cartea electronică de identitate poate fi solicitată de părinți, în condițiile prevăzute de lege.