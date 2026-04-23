Un program lunar pentru spălarea parcărilor. Sectorul 3, singurul din București cu un astfel de sistem

23 apr. 2026, 16:26
Cuprins
  1. Cum funcționează programul
  2. Ce fac șoferii care nu pot pleca cu mașina
  3. De ce e necesar un astfel de demers
  4. Beneficii pentru sănătate
  5. Un model aplicat în marile orașe occidentale

Sectorul 3 desfășoară un program de salubrizare mecanizată a domeniului public dedicat inclusiv parcărilor de reședință. Fiecare baterie de parcare are propriul calendar, iar spălarea are loc o dată pe lună, într-un interval fix de două ore. Șoferii știu din timp când trebuie să elibereze locul, astfel încât intervenția să se desfășoare fără blocaje. Este singurul sistem de acest fel aplicat la scară largă în București.

Cum funcționează programul

Fiecare parcare de reședință este inclusă într-un grafic lunar, cu dată și oră precise. În fiecare baterie este afișat programul de curățenie, iar pentru o consultare rapidă există și o hartă digitală, unde poate fi verificat intervalul pentru orice zonă din sector. Cele două ore alocate sunt suficiente pentru trecerea utilajelor, iar predictibilitatea graficului permite locatarilor să își organizeze deplasările.

Ce fac șoferii care nu pot pleca cu mașina

Cei care nu vor să plece cu mașina în ziua de curățenie au la dispoziție locurile de parcare nenominale din apropiere, în baterii al căror program nu coincide cu ziua respectivă. Practic, mașina poate fi mutată pe o stradă alăturată, fără a părăsi cartierul. Pentru situațiile prelungite, cum ar fi o problemă medicală sau o perioadă de concediu, Primăria a pus la dispoziție parcări de rezervă unde mașinile pot rămâne pe un interval mai lung.

De ce e necesar un astfel de demers

Sectorul 3 are peste 85.000 de locuri de parcare de reședință, un număr fără echivalent în București. În celelalte sectoare de exemplu, cifrele se situează între 10.000 și 40.000. La o asemenea scară, curățenia nu mai poate depinde de intervenții punctuale. Bucureștiul este unul dintre orașele europene cu cel mai ridicat nivel de praf urban, iar Sectorul 3 adaugă o particularitate: o vegetație densă, cu mulți copaci maturi care lasă frunze, crengi, corcodușe și dude pe carosabil, în funcție de sezon. Fără o curățare mecanizată regulată, toate acestea se acumulează pe asfalt și se transformă, în timp, în particule fine purtate de vânt.

Beneficii pentru sănătate

Pulberile sedimentate pe carosabil sunt ridicate permanent în aer de trafic și de curenții de vânt. Reducerea lor scade concentrația de particule respirabile, relevante pentru persoanele cu astm, alergii sau afecțiuni cardiovasculare. În plus, spălarea periodică împiedică scurgerea reziduurilor urbane, uleiuri, metale grele, în rețeaua pluvială, cu efect direct asupra calității apei.

Un model aplicat în marile orașe occidentale

Sisteme similare funcționează de ani buni în orașe europene, unde salubrizarea mecanizată se desfășoară după calendare publice, cu intervale orare prestabilite și cu reguli clare de eliberare a locurilor de parcare. Principiul este același peste tot: o administrație care comunică din timp programul permite locuitorilor să colaboreze cu operatorul de curățenie, iar rezultatul se vede în starea străzilor.

Citește și...
Cum se schimbă buletinul în 2026. Ce trebuie să știi despre noile cărți de identitate electronice
Eveniment
Cum se schimbă buletinul în 2026. Ce trebuie să știi despre noile cărți de identitate electronice
Dorian Popa, despre anii din „Pariu cu viața”: „Mi-a fost luată o jumătate din suflet”
Eveniment
Dorian Popa, despre anii din „Pariu cu viața”: „Mi-a fost luată o jumătate din suflet”
Descoperire arheologică majoră în Gibraltar. Sute de ani de trafic naval, documentați prin epave
Eveniment
Descoperire arheologică majoră în Gibraltar. Sute de ani de trafic naval, documentați prin epave
Studiu: Cafeina poate compensa parțial lipsa somnului, dar nu înlocuiește odihna
Eveniment
Studiu: Cafeina poate compensa parțial lipsa somnului, dar nu înlocuiește odihna
Furtul l-a surmenat. Hoț adormit în mașina pe care voia s-o jefuiască
Eveniment
Furtul l-a surmenat. Hoț adormit în mașina pe care voia s-o jefuiască
Aici se mănâncă pe rupte! Cel puțin 10.000 de shaorma vândute zilnic într-un oraș din România
Eveniment
Aici se mănâncă pe rupte! Cel puțin 10.000 de shaorma vândute zilnic într-un oraș din România
Nicușor Dan: România își consolidează rolul strategic pe Flancul Estic, în contextul provocărilor de securitate
Eveniment
Nicușor Dan: România își consolidează rolul strategic pe Flancul Estic, în contextul provocărilor de securitate
Mai multe alternative pentru turiștii care doresc să ajungă la Marea Neagră. CFR suplimentează trenurile în minivacanța de 1 Mai
Eveniment
Mai multe alternative pentru turiștii care doresc să ajungă la Marea Neagră. CFR suplimentează trenurile în minivacanța de 1 Mai
Vaccinarea antigripală în Europa. OMS cere măsuri urgente pentru creșterea accesului și acoperirii
Eveniment
Vaccinarea antigripală în Europa. OMS cere măsuri urgente pentru creșterea accesului și acoperirii
Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Forţelor Terestre: „Împreună, uniţi, responsabili şi solidari vom depăşi cu bine şi această perioadă”
Eveniment
Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Forţelor Terestre: „Împreună, uniţi, responsabili şi solidari vom depăşi cu bine şi această perioadă”
