11 stații de epurare, în lucru în Ilfov. Hubert Thuma: „Un mediu înconjurător mai curat, fără poluare”

Președintele Consiliului Județean Ilfov, , a anunțat că în județ sunt în construcție 11 stații de a apelor uzate, proiect finanțat din fonduri europene.

Printre investițiile aflate în lucru se numără și stația de epurare din Tunari, unde apele uzate vor fi tratate cu tehnologii moderne, filtrate de bacterii, poluanți și impurități, apoi reîntoarse curate în natură, în lacuri și râuri.

Unde vor fi amplasate stațiile de epurare

,,Lucrăm la 11 stații de epurare în județul Ilfov, stații care vor curăța apele uzate de poluanți, impurități, bacterii și le vor transforma în ape curate, reîntoarse în natură, în lacuri, râuri.

Ce se va întâmpla în această stație de epurare din Tunari? Apa uzată va fi tratată cu o tehnologie modernă, va fi filtrată de bacterii, poluanți, impurități, apoi se va reîntoarce în natură.

Procesul este unul complex, vorbim despre o epurare biologică și mecanică. Dar rezultatele sunt cele care contează pentru noi: un mediu înconjurător mai curat, fără poluare, pânzele freatice mai curate, adică izvoare mai curate, de unde este extrasă apa potabilă, un sol fertil, care să ajute vegetația să se dezvolte într-un mod natural.

Altfel spus, o comunitate care se dezvoltă într-un mediu sănătos. Localitatea Tunari are o echipă puternică. Primarul Cristian Niculae este mereu pe teren și vine cu idei și soluții.

Stația de epurare a apei din Tunari face parte din proiectul ,,G03 Stații de Epurare Ape Uzate”. 11 astfel de stații vor fi amplasate în localitățile Domnești, Brănești, Ciolpani, Balotești, Săftica, Tunari, Gruiu, Moara Vlăsiei, Petrăchioaia. Toate vor fi finanțate din bani europeni.

Împreună cu primarii din Ilfov, susținem investițiile din județul nostru, prin munca depusă pentru obținerea banilor europeni, prin implicarea si găsirea soluțiilor, prin comunicarea constantă, așa cum trebuie să fie într-o echipă.”, este mesajul transmis de Hubert Thuma, pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Ilfov.