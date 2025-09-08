Hubert Thuma (CJ Ilfov): Copii, vă doresc succes în noul an școlar! Noi continuăm investițiile în școli și grădinițe (FOTO)

Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, le-a urat succes copiilor în noul an școlar, iar părinților și profesorilor – spor și răbdare. Thuma a susținut că anul acesta sunt cu aproape 10.000 de copii în plus în grădinițele și școlile de stat din Ilfov, față de anul trecut, ceea ce înseamnă că e nevoie de și mai multe investiții în infrastructura școlară din județ. „Consiliul Județean Ilfov investește aproape 900 de milioane de lei pentru dezvoltarea comunelor”, a mai afirmat Hubert Thuma, punctând că lucrările vor continua.

Hubert Thuma, mesaj la debutul noului an școlar

„Astăzi, 8 Septembrie 2025, aproximativ 71 de mii de preșcolari și școlari încep noul an școlar în grădinițele și școlile de stat din Județul Ilfov.

Sunt aproape 10 mii de copii în plus, față de anul trecut. De altfel, în ultimii 4 ani, asta înseamnă o suplimentare cu 650 de clase.

Ce ne spun aceste date? Că avem nevoie de investiții în reabilitarea, dotarea și construirea de școli, grădinițe, creșe, săli de sport, dispensare, clădiri multifuncționale de utilitate publică, în toate localitățile din județ.

Consiliul Județean Ilfov investește aproape 900 de milioane de lei pentru dezvoltarea comunelor – se fac contracte de asociere între Consiliul Județean și toate primăriile din județ.

Lucrările aflate acum în derulare continuă și pe parcursul noului an școlar, până la finalizare. Este important să continuăm investițiile în Ilfov.

Copii, vă doresc succes în noul an școlar!

Spor și răbdare, dragi părinți și cadre didactice!”, a transmis Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov.