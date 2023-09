2.000 de cazuri de COVID-19, pe zi, în România. Ce a declarat ministrul Alexandru Rafila despre purtarea măștilor de protecție (VIDEO)

În jur de 2.000 de cazuri COVID-19 sunt, zilnic, în România, conform ministrului Sănătăţii Alexandru Rafila.

Ministrul a declarat că în opinia sa şi a colegilor care lucrează în zona de sănătate publică această situaţie va mai dura circa două săptămâni.

Rafila a declarat că sunt suficiente locuri în spitale care pot oferi îngrijire pacienţilor bolvani, fie că sunt la terapie intensivă sau internaţi doar pentru asistenţă medicală.

„Da, sunt în jur de 2.000. A fost o creştere constantă în ultimele câteva săptămâni. Am ajuns de la câteva sute la 2.000 de cazuri pe zi. Opinia mea şi a colegilor care lucrează în zona de sănătate publică este că această situaţie cu un număr important de cazuri va mai dura circa două săptămâni, după care vom intra pe un trend de descreştere a numărului de cazuri. Am făcut şedinţe operative, atât cu spitalele din Bucureşti, cât şi cu direcţiile de sănătate publică şi spitalele din ţară ca să ne asigurăm că toţi pacienţii care au nevoie de îngrijire, fie terapie intensivă, fie în spitale care să acorde asistenţă medicală acestor pacienţi sau celor care sunt infectaţi cu COVID şi au alte nevoie de sănătate, să poată să facă acest lucru şi suntem în permanentă legătură cu colegii de la spitalele din întreaga ţară”, a declarat Alexandru Rafila.

Ce spune ministrul Sănătății despre situația din România cu privire la cazurile COVID-19

Ministrul Rafila a dat asigurări ca românii să stea fără griji pentru că sunt suficiente locuri în spitale în momentul de faţă.

„Tocmai de aceea vă spuneam că trebuie să ne pregătim şi pentru o creştere a numărului de cazuri. Din fericire, tulpinile circulante din momentul de faţă nu produc îmbolnăviri la fel de grave. Sigur că există şi un anumit nivel de imunitate, chiar dacă nu este suficient de specifică pentru variantele circulante, dar multe persoane au trecut prin boală, s-au vaccinat, sau ambele variante. Eu de exemplu am făcut de două ori COVID, am făcut şi trei doze de vaccin, dar nu am o teamă legată de îmbolnăvire. Cred că lucrul acesta e foarte important, iar dacă sunt simptome care sunt sugestive, mai ales la persoane cu boli cronice, recomandarea este să se adreseze cât mai repede medicului de familie sau unităţii ambulatorii care poate să facă investigaţii şi să prescrie un tratament util”, a mai spus Rafila.

Ce a spus ministrul Rafila despre introducerea obligativității purtării măstii de protecție

Momentan, nu este luată în calcul măsura privind reintroducerea obligativităţii purtării măştilor de protecţie în spaţiile aglomerate. Însă, ministrul Sănătății recomandă ca persoanele care au simptome de viroze respiratorii să poarte masca în mijloacele de transport în comun sau în spaţiile aglomerate închise.

„Nu reintroducem măştile în spaţiile aglomerate. „Asta nu înseamnă că nu le recomandăm celor care au simptome de viroze respiratorii, pentru că sunt şi alte viroze respiratorii, în curând sezoniere, să poarte mască dacă se deplasează în mijloace de transport în comun sau în spaţii închise, dar asta nu înseamnă că este o obligativitate. Este o recomandare medicală”, a mai continuat Rafila.