256 de decese COVID-19 în 24 de ore și peste 3.000 de cazuri noi de infectare la nivel național

La nivel național au fost depistate 3.076 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, arată bilanțul intermediar de joi. Potrivit autorităților, INSP a raportat 332 de decese COVID-19 în 24 de ore, însă 76 dintre acestea s-au produs anterior intervalului de referință.

GCS: 256 de decese COVID-19 în 24 de ore

„Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 18 noiembrie 2021, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 3.076 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 332 decese dintre care 76 anterioare. Vom detalia datele în buletinul informativ de la ora 13.00”, spune Grupul de Comunicare Strategică.

Despre situația sanitară din România a vorbit și medicul Emilian Imbri, joi dimineață, într-o intervenție la Știrile B1 TV prezentate de Luiza Cergan, unde a avertizat cu privire la riscul de producere a unui dezastru epidemiologic.

Întrebat dacă ar trebui înăsprite restricțiile din România, el a afirmat: „Cine să impună în momentul de față niște chestii mai aspre sau niște măsuri? Cine are timp de așa ceva? Vedeți că sunt foarte ocupați cei care ar trebui să încerce, și apoi scade foarte mult popularitatea, imaginați-vă puțin cum adică să faci ceva ca alte țări? Noi suntem noi, întotdeauna am fost noi. De asta vă spun că suntem într-un mare impas. Am scăpat totul din mână și încet-încet lipsa de cunoștințe medicale, lipsa de cunoștințe elementare de igienă, de sănătate publică ș.a.m.d. vor duce la un dezastru. (…) Deja Germania vorbește foarte clar și evident de valul 5, dar noi nu suntem în stare să îl terminăm pe acesta, valul 4. O să vină val după val”.

La nivel național au fost vaccinate împotriva COVID-19 cu măcar o doză de ser mai bine de 7,5 milioane de persoane, arată datele comunicate miercuri seară de autorități.