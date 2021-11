Emilian Imbri: Am scăpat totul din mână și încet-încet lipsa de cunoștințe medicale și de igienă elementară vor duce la un dezastru. Germania vorbește deja de valul 5, dar noi nu suntem în stare să îl terminăm pe acesta (VIDEO)

Dr. Emilian Imbri consideră că lipsa de cunoștințe medicale și de igienă elementară vor conduce „încet-încet” la un dezastru în România, unde autoritățile „au scăpat din mână” controlul pandemiei. Deja Germania vorbește foarte clar și evident de valul 5, dar noi nu suntem în stare să îl terminăm pe acesta, valul 4”, a spus medicul, joi dimineață, la Știrile B1 TV prezentate de Luiza Cergan.

Emilian Imbri, pe B1 TV: „Eu în momentul de față cunosc cazuri, colegi de-ai mei, care sunt la a treia îmbolnăvire”

Discuția a pornit de la concluzia Organizației Mondiale a Sănătății, care spune că la ora actuală 99% dintre cazurile COVID-19 sunt provocate de varianta Delta. Întrebat cât de departe se poate ajunge dacă oamenii vor continua să ignore măsurile de prevenție, Emilian Imbri a spus: „Să știți că la un moment dat nu mai contează variantele. E oricum clar și stabilit de specialiști, cum ați spus și dumneavoastră, că în momentul de față avem această variantă (Delta, n.r.) a virusului SARS-CoV-2. Am citit într-un comunicat că undeva în Franța s-ar fi decelat prin analizele respective o altă variantă de SARS-CoV-2, deocamdată nu este nimic oficial și nici nu au spus că ar fi ceva îngrozitor, și noi rămânem cu ce avem în România”.

„Contează că datorită modului nostru de a ne comporta și faptul că ne-am obișnuit cu Delta, (…) ne-am obișnuit cu numărul de morți, ne-am obișnuit cu faptul că există această tulpină și, ca atare, vom continua să circulăm, așa cum circulăm, vor veni sărbătorile de iarnă, când chiar dacă nu va fi așa o spectaculoasă mișcare browniană tot ne vom relaxa în continuare, că am obosit de atât stres, și atunci sigur că se va transmite în continuare această variantă și tot timpul ne vom îmbolnăvi. De ce? Pentru că eu în momentul de față cunosc cazuri, colegi de-ai mei, care sunt la a treia îmbolnăvire. Nu mai contează că ești vaccinat de trei ori, probabil că o să ne vaccinăm a patra oară ș.a.m.d. Vaccinul te scapă de spital, te scapă să ajungi cumva în stare gravă. În rest, vedeți că se ia indiferent dacă ai trecut prin boală, indiferent dacă ai trecut prin boală și te-ai vaccinat, virusul se ia dacă nu respecți elementarul gest pe care trebuie să îl faci, să pui masca și să nu te îmbulzești sau să nu te apropii foarte mult de ceilalți”, a adăugat medicul.

Întrebat dacă ar trebui înăsprite restricțiile din România, el a afirmat: „Cine să impună în momentul de față niște chestii mai aspre sau niște măsuri? Cine are timp de așa ceva? Vedeți că sunt foarte ocupați cei care ar trebui să încerce, și apoi scade foarte mult popularitatea, imaginați-vă puțin cum adică să faci ceva ca alte țări? Noi suntem noi, întotdeauna am fost noi. De asta vă spun că suntem într-un mare impas. Am scăpat totul din mână și încet-încet lipsa de cunoștințe medicale, lipsa de cunoștințe elementare de igienă, de sănătate publică ș.a.m.d. vor duce la un dezastru. (…) Deja Germania vorbește foarte clar și evident de valul 5, dar noi nu suntem în stare să îl terminăm pe acesta, valul 4. O să vină val după val”.