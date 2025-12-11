Într-o postare pe Facebook, Ministerul Sănătății a anunțat depistarea primului caz de lepră (boala Hansen) din România, după mai bine de patru decenii de la ultimul. Alte trei posibile cazuri sunt în curs de evaluare. În ce județ a fost depistat primul caz de lepră din ultimii 40 de ani Potrivit postării realizate de , atât persoana căreia i-a fost confirmată infestarea cu lepră, cât și celelalte trei, care sunt încă evaluate, sunt femei originare din Asia și lucrează la un salon de masaj din Cluj-Napoca.

Ce măsuri a luat Ministerul Sănătății după confirmarea primului caz de lepră din ultimele patru decenii

Persoana a cărei infestare a fost confirmată a început tratamentul specific pentru lepră, ceea ce înseamnă că riscul de a transmite mai departe boala va scădea până la dispariție. De altfel, Ministerul Sănătății a impus închiderea salonului la care lucrau cele patru femei de origine asiatică și programarea celorlați colegi la un control medical.

„Măsuri epidemiologice aplicate

Inspecția Sanitară de Stat din Ministerul Sănătății și DSP Cluj au dispus măsuri ferme pentru limitarea oricărui risc:

• dezinfecție cu ozon în toate spațiile utilizate; • verificarea vestiarelor și a spațiilor de depozitare individuală; • intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate; • programarea angajaților la control medical în Medicina Muncii; • extinderea anchetei epidemiologice. Ministerul Sănîtății prin a dispus suspendarea activității salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice.

A fost început tratamentul specific OMS pentru lepră. După inițierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariție, conform protocoalelor internaționale”, se arată în postarea Ministerului Sănătății de pe Facebook.

Reprezintă sau nu cazul de lepră confirmat un risc general pentru populație

Pentru a preveni posibile tensiuni sau crearea de panică la nivelul societății, Ministerul Sănătății a susținut că confirmarea unui caz nu reprezintă un pericol pentru populație. De altfel, a explicat că transmiterea acestei boli necesită o expunere prelungită la persoana bolnavă și nu poate avea loc atunci când două persoane își strâng mâna, călătoresc în același mijloc de transport sau se îmbrățișează.

„Lepra este o boală cu evoluție lentă și contagiozitate redusă. Transmiterea necesită expunere prelungită.

Boala NU se transmite prin: • strângerea mâinii, • îmbrățișare, • călătorii în mijloacele de transport în comun, • proximitate scurtă, • folosirea spațiilor comune.

Având în vedere dezvoltarea lentă a bacteriei Mycobacterium leprae, sursa infecției este dificil de identificat. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare.