PSD iese de la guvernare? Social-democrații au declanșat o analiză internă. Ce document au trimis organizațiilor județene (VIDEO)

Ana Maria
11 dec. 2025, 21:59
PSD iese de la guvernare? Social-democrații au declanșat o analiză internă. Ce document au trimis organizațiilor județene (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce li se cere președinților și membrilor consiliilor politice
  2. Ce urmărește PSD prin această analiză internă
  3. Ce teme sensibile sunt puse pe masa discuțiilor
  4. Ce rol au liderii locali în decizia finală a PSD

PSD a transmis o scrisoare către organizațiile județene, de sector și a municipiului București, adresată președinților și membrilor consiliilor politice. Scrisoarea subliniază necesitatea unei evaluări lucide a celor șase luni petrecute în coaliția de guvernare și a perspectivelor pentru viitor.

Ce li se cere președinților și membrilor consiliilor politice

În această adresă oficială semnată de secretarul general Claudiu Manda li se cere să participe activ la evaluarea activității partidului în cadrul coaliției de guvernare. Documentul marchează, practic, începutul unei consultări interne de amploare, la șase luni de la intrarea social-democraților în actuala formulă de coaliție. (CITEȘTE AICI DOCUMENTUL)

Biroul Permanent Național al PSD a decis să inițieze acest proces de consultare internă, invitând membrii să participe la decizia de a rămâne sau nu în guvernul condus de Bolojan.

Potrivit adresei, PSD amintește că, în acest interval, a asigurat sprijin parlamentar și a gestionat portofolii importante în Executiv. Totuși, deși partidul a câștigat 12 dintre cele 14 alegeri parțiale organizate în ultimele luni, pierderea Bucureștiului obligă la „o evaluare lucidă” a situației politice, potrivit Știripesurse.

Ce urmărește PSD prin această analiză internă

Biroul Permanent Național a decis să declanșeze un proces consultativ complex, fiecare organizație locală având rolul de a transmite puncte de vedere despre modul în care guvernarea condusă de Ilie Bolojan a pus în aplicare politicile PSD.

În document se precizează că analiza vizează două direcții majore:

  1. evaluarea implementării măsurilor social-democrate de către actualul Executiv;

  2. stabilirea priorităților politice ale PSD pentru perioada următoare.

Conform lui Manda, opiniile organizațiilor vor contribui decisiv la formularea unei poziții oficiale a partidului privind strategia în coaliție.

Ce teme sensibile sunt puse pe masa discuțiilor

Organizațiile județene sunt invitate să se pronunțe asupra unor măsuri aflate chiar în centrul dezbaterilor publice. Printre ele:

  • aplicarea legii privind creșterea salariului minim,

  • reducerea cheltuielilor administrative prin concedieri sau diminuări salariale,

  • majorarea taxelor și impozitelor locale pentru alimentarea bugetului național,

  • protejarea veniturilor pensionarilor,

  • identificarea fondurilor pentru investițiile publice prevăzute pentru 2026.

PSD solicită liderilor locali să explice cum sunt percepute aceste decizii în teritoriu și dacă ele corespund priorităților electoratului social-democrat. Totodată, organizațiile sunt rugate să propună direcții clare pentru partid, inclusiv în situația în care partenerii de coaliție nu țin cont de aceste priorități.

Ce rol au liderii locali în decizia finală a PSD

Conducerea PSD subliniază că primarii și liderii locali cunosc cel mai bine realitățile comunităților și pot evalua impactul real al măsurilor guvernamentale. Opiniile lor sunt considerate fundamentale în acest „demers politic responsabil”.

Organizațiile sunt încurajate să consulte membrii Consiliilor Politice Județene sau de Sector, astfel încât documentul final să reflecte poziția tuturor structurilor interne. Rezultatul acestor consultări va sta la baza deciziei privind viitorul politic al PSD în coaliția de guvernare.

