Localnicii din Prahova, revoltați. Criza apei din județul Prahova continuă să creeze probleme majore. Deși alimentarea a fost reluată, apa furnizată nu este potabilă și poate fi utilizată doar pentru igienizarea toaletelor. Situația a provocat nemulțumiri în rândul populației, care se confruntă cu facturi mari pentru un serviciu deficitar.

Localnicii din Prahova, revoltați. Care este situația actuală a alimentării cu apă

Recent, alimentarea cu apă în județul Prahova a fost reluată, însă cu restricții semnificative. Apa livrată nu îndeplinește standardele de potabilitate și este destinată exclusiv igienizării toaletelor. Aceasta decizie a fost luată ca măsură temporară până la rezolvarea problemelor tehnice din sistemul de alimentare.

Autoritățile locale au explicat că lucrările de întreținere și modernizare la sunt cauza principală a acestor disfuncționalități. În ciuda eforturilor de a restabili normalitatea cât mai curând posibil, localnicii sunt sfătuiți să nu utilizeze apa pentru consumul uman sau prepararea alimentelor.

Localnicii din Prahova, revoltați. Ce se întâmplă cu facturile la apă

Nemulțumirile localnicilor sunt în creștere, mai ales în contextul facturilor care continuă să fie emise la niveluri normale. Oamenii sunt îngrijorați că vor fi nevoiți să plătească integral pentru un serviciu de care nu au beneficiat.

„Mi se pare normal să nu se plătească un serviciu care nu a fost alocat populaţiei”, a mărturisit un localnic din Prahova, potrivit .

Această situație a determinat mai multe grupuri de cetățeni să solicite autorităților locale o recalculare a facturilor sau aplicarea unor reduceri.

Discuțiile între reprezentanții locali și furnizorii de apă au fost inițiate pentru a găsi soluții viabile care să răspundă nemulțumirilor colective. De asemenea, s-a propus ca în viitor să existe o mai bună comunicare între autorități și cetățeni pentru a preveni repetarea unei astfel de crize.

Autorităţile iau în calcul să le facă, totuşi, o reducere de 30% la facturi.

„Vreau să facem o analiză în așa fel încât să îi punem pe vinovați să plătească această diferență pentru că mi se pare normal ca cei care au creat această criză să răspundă și să plătească, iar consumatorul să nu plătească”, a menționat Virgil Nanu, preşedintele CJ Prahova.

Ce avertismente a emis DSP

Direcția de Sănătate Publică (DSP) a emis o serie de avertismente cu privire la riscurile sanitare asociate utilizării apei necorespunzătoare. Specialiștii subliniază pericolul apariției unor probleme de sănătate, mai ales în rândul copiilor și persoanelor în vârstă, care sunt mai vulnerabile la bolile cauzate de apa contaminată.

DSP recomandă localnicilor să utilizeze doar apă îmbuteliată pentru consum și să evite contactul direct cu apa de la robinet. De asemenea, autoritățile sunt încurajate să accelereze procesul de remediere a sistemului de alimentare pentru a minimiza impactul asupra sănătății publice.

„Expune oamenii la riscul unor boli cu transmitere digestivă și discutăm cu grupul mare al bolilor diareice de diverse etiologii, la bolile transmise de virusurile hepatice, hepatita A, hepatita E sau poate chiar unele virusuri pot să provoace și meningita”, a explicat Dan Decebal, medic şef în departamentul de supraveghere DSP.

Ce măsuri ar urma să se ia după sărbători

În lumina problemelor actuale, autoritățile discută despre necesitatea raționalizării apei în perioada imediat următoare sărbătorilor, în jur de 3-4 ore pe zi, pentru a continua lucrările la barajul Paltinu.

Lucrările de modernizare la barajul Paltinu sunt programate să continue, și se anticipează că raționalizarea apei va ajuta la menținerea unui nivel minim de servicii pentru toți locuitorii afectați. Cetățenii sunt îndemnați să sprijine eforturile autorităților printr-un consum responsabil și prin raportarea oricăror anomalii observate în sistemul de distribuție.