Oana Roman a revenit în mediul online cu o serie de recomandări privind modul corect de a aplicat parfumurile. Cunoscută pentru sinceritatea și atitudinea sa tranșantă, Oana Roman nu se sfiește să aducă în atenția publicului subiecte legate de etichetă și bune maniere. După ce în urmă cu câteva zile a criticat aparițiile în fotografii doar în șosete, acum, vedeta își învață fanii cum să folosească parfumul în mod eficient, pentru ca mireasma să persiste cât mai mult.
„Vreau să vă mai dau un sfat. Țineți cont de el sau nu, treaba voastră, dar eu mă simt datoare să-l ofer. Ați văzut cum se dă toată lumea cu parfum? Toată lumea pe internet se dă cu parfum așa (n.r. pe deasupra capului și pe haine). Ce aveți? Nu așa ne dăm cu parfum”, a transmis Oana Roman pe Instagram.
Oana Roman a insistat că parfumul trebuie aplicat exclusiv pe piele. Mai mult, ea a precizat că esența ar trebui pulverizată doar în zonele corpului de unde se poate lua pulsul. Aplicarea haotică, des întâlnită mai ales în situațiile contra timp, nu va face decât să risipească produsul, nu și să ofere un miros plăcut persoanei.
„În primul rând, nu ne dăm cu parfum pe haine. Ne dăm cu parfum pe piele și doar în locurile unde simțim pulsația. Deci, ne dăm cu parfum așa: aici (n.r. gât, ceafă și încheieturi). Și cu asta am încheiat. Fix în locurile astea ne dăm cu parfum și este de ajuns, pentru că acolo unde pulsează, practic se răspândește parfumul peste tot. Nu mai dați așa haotic, degeaba vă dați așa”, a fost recomandarea Oanei Roman.