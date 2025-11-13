B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Curtea de Apel din Napoli l-a lăsat acasă pe Dani Mocanu. Manelistul și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, plasați în arest la domiciliu. Unde locuiesc acum cei doi

Curtea de Apel din Napoli l-a lăsat acasă pe Dani Mocanu. Manelistul și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, plasați în arest la domiciliu. Unde locuiesc acum cei doi

Ana Maria
13 nov. 2025, 17:29
Curtea de Apel din Napoli l-a lăsat acasă pe Dani Mocanu. Manelistul și fratele său, condamnați pentru tentativă de omor, plasați în arest la domiciliu. Unde locuiesc acum cei doi
Foto: Instagram/Dani Mocanu.
Cuprins
  1. Dani Mocanu, în arest la domiciliu. Ce decizie a luat Curtea de Apel din Napoli
  2. Pentru ce infracțiune au fost condamnați frații Mocanu
  3. Cum au fost prinși Dani Mocanu și fratele său, în Napoli

Dani Mocanu, în arest la domiciliu. Manelistul și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost reținuți în Italia și plasați în arest la domiciliu, în casa tatălui lor din Napoli. Cei doi vor sta acolo pe durata procedurilor de extrădare către România. Autoritățile române au emis un mandat de urmărire internațională împotriva lor după ce oamenii legii s-au dus să îi rețină și nu au fost găsiți la domiciliu.

Dani Mocanu, în arest la domiciliu. Ce decizie a luat Curtea de Apel din Napoli

Curtea de Apel din Napoli a confirmat arestarea celor doi frați Mocanu și a decis să impună măsura arestului la domiciliu, care va fi executată la locuința tatălui lor, Viorel Mocanu. Locuința este situată în localitatea Casola, provincia Napoli. Următorul termen în procesul de extrădare este programat pentru marți, 25 noiembrie, potrivit Antena 3 CNN.

Pentru ce infracțiune au fost condamnați frații Mocanu

Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv în România pentru tentativă de omor, la 4 ani de închisoare. Incidentul care a dus la condamnare s-a petrecut în seara zilei de 18 august 2022. Cei doi, ajutați de mai multe persoane, au agresat violent doi bărbați. I-au lovit cu pumnii, picioarele și o rangă. Una dintre victime a suferit o fractură gravă de craniu.

Cum au fost prinși Dani Mocanu și fratele său, în Napoli

Dani Mocanu și Ionuț Nando Mocanu au fost observați prima dată în Desenzano del Garda, o stațiune turistică situată pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei, conform dcnews.ro.

Cei doi ar fi petrecut acolo mai multe ore, într-un grup restrâns, fără a bănui că se află sub supravegherea autorităților. În urma informațiilor primite de la polițiștii români, carabinierii italieni au demarat o operațiune discretă de urmărire, care s-a întins pe sute de kilometri.

După monitorizarea deplasărilor acestora, echipele mixte de intervenție au reușit să-i intercepteze în localitatea Casola di Napoli. Acolo, cei doi au fost reținuți fără incidente. Arestarea s-a făcut în baza mandatului european de arestare emis de autoritățile române.

Tags:
Citește și...
Încă un livrator străin, atacat în Capitală! Tânăr de 20 de ani prins după ce a vrut să-i fure scuterul
Eveniment
Încă un livrator străin, atacat în Capitală! Tânăr de 20 de ani prins după ce a vrut să-i fure scuterul
ANAF pregătește controale extinse la peste 500 de mari contribuabili în perioada următoare
Eveniment
ANAF pregătește controale extinse la peste 500 de mari contribuabili în perioada următoare
Dosarul de pe vremea când Dragnea îi trăgea sforile lui Grindeanu a fost clasat. Fapta nu există
Politică
Dosarul de pe vremea când Dragnea îi trăgea sforile lui Grindeanu a fost clasat. Fapta nu există
Cătălin Drulă a anunțat semnarea Pactului Verde pentru Parcul IOR–Titan: „Bucureștiul are nevoie de aer curat” (FOTO)
Eveniment
Cătălin Drulă a anunțat semnarea Pactului Verde pentru Parcul IOR–Titan: „Bucureștiul are nevoie de aer curat” (FOTO)
Postul Crăciunului aduce idei de mâncăruri simple și gustoase. Află ce poți găti în această perioadă
Eveniment
Postul Crăciunului aduce idei de mâncăruri simple și gustoase. Află ce poți găti în această perioadă
Ce înseamnă să fii referent în resurse umane și cum te pregătește Bestcor pentru asta
Eveniment
Ce înseamnă să fii referent în resurse umane și cum te pregătește Bestcor pentru asta
Unul din cele mai mari exerciții NATO din România s-a încheiat. Ce a testat Alianța (GALERIE FOTO)
Eveniment
Unul din cele mai mari exerciții NATO din România s-a încheiat. Ce a testat Alianța (GALERIE FOTO)
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție. 15 locuințe sunt avariate UPDATE
Eveniment
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Balș. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție. 15 locuințe sunt avariate UPDATE
CJUE spune „STOP” pretențiilor financiare ale judecătorilor români. Munca suplimentară nu se recompensează cu bani în plus
Eveniment
CJUE spune „STOP” pretențiilor financiare ale judecătorilor români. Munca suplimentară nu se recompensează cu bani în plus
Dani Mocanu și fratele său, condamnați definitiv la 4 ani de închisoare. Cum a fost prins manelistul în Italia
Eveniment
Dani Mocanu și fratele său, condamnați definitiv la 4 ani de închisoare. Cum a fost prins manelistul în Italia
Ultima oră
18:52 - Au apărute STENOGRAMELE: Ce au spus Nicușor Dan și Ilie Bolojan la negocierile eșuate privind pensiile speciale și cu ce propuneri au venit șefii magistraților
18:42 - Criză de ouă în România. De ce spune ministrul Agriculturii că insuficiența nu este reală
18:30 - Încă un livrator străin, atacat în Capitală! Tânăr de 20 de ani prins după ce a vrut să-i fure scuterul
17:58 - Daniel Băluță, ales oficial șef la PSD București: De acum vom avea grijă, vom asculta, vom construi (VIDEO)
17:36 - ANAF pregătește controale extinse la peste 500 de mari contribuabili în perioada următoare
Catalin Drula
17:21 - Dosarul de pe vremea când Dragnea îi trăgea sforile lui Grindeanu a fost clasat. Fapta nu există
16:55 - Cătălin Drulă a anunțat semnarea Pactului Verde pentru Parcul IOR–Titan: „Bucureștiul are nevoie de aer curat” (FOTO)
16:30 - Postul Crăciunului aduce idei de mâncăruri simple și gustoase. Află ce poți găti în această perioadă
16:27 - Ce înseamnă să fii referent în resurse umane și cum te pregătește Bestcor pentru asta
16:02 - Mesajul lui Cătălin Drulă pentru părinții din Capitală: „Grupul tăticilor adormiți în drum spre grădiniță vă salută”. Postarea a devenit virală