Dani Mocanu, în arest la domiciliu. Manelistul și fratele său, Ionuț Nando Mocanu, au fost reținuți în Italia și plasați în arest la domiciliu, în casa tatălui lor din Napoli. Cei doi vor sta acolo pe durata procedurilor de extrădare către România. Autoritățile române au emis un mandat de urmărire internațională împotriva lor după ce oamenii legii s-au dus să îi rețină și nu au fost găsiți la domiciliu.

Dani Mocanu, în arest la domiciliu. Ce decizie a luat Curtea de Apel din Napoli

Curtea de Apel din Napoli a confirmat arestarea celor doi frați și a decis să impună măsura arestului la domiciliu, care va fi executată la locuința tatălui lor, Viorel Mocanu. Locuința este situată în localitatea Casola, provincia Napoli. Următorul termen în procesul de extrădare este programat pentru marți, 25 noiembrie, potrivit .

Pentru ce infracțiune au fost condamnați frații Mocanu

Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv în România pentru tentativă de omor, la 4 ani de închisoare. Incidentul care a dus la condamnare s-a petrecut în seara zilei de 18 august 2022. Cei doi, ajutați de mai multe persoane, au agresat violent doi bărbați. I-au lovit cu pumnii, picioarele și o rangă. Una dintre victime a suferit o fractură gravă de craniu.

Cum au fost prinși Dani Mocanu și fratele său, în Napoli

Dani Mocanu și Ionuț Nando Mocanu au fost observați prima dată în Desenzano del Garda, o stațiune turistică situată pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei, conform dcnews.ro.

Cei doi ar fi petrecut acolo mai multe ore, într-un grup restrâns, fără a bănui că se află sub supravegherea autorităților. În urma informațiilor primite de la polițiștii români, carabinierii italieni au demarat o operațiune discretă de urmărire, care s-a întins pe sute de kilometri.

După monitorizarea deplasărilor acestora, echipele mixte de intervenție au reușit să-i intercepteze în localitatea Casola di Napoli. Acolo, cei doi au fost reținuți fără incidente. Arestarea s-a făcut în baza mandatului european de arestare emis de autoritățile române.