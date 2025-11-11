Dani Mocanu verificat de ANAF. Reprezentanții instituției au anunțat, marți, finalizarea unei investigații ample desfășurate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, care a scos la iveală obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul Argeș.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, ar fi vorba despre manelistul Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare.

Dani Mocanu, verificat de ANAF. Ce s-a descoperit în urma verificărilor

Inspectorii fiscali au controlat cinci societăți comerciale și două persoane fizice. Toate acestea sunt suspectate că ar fi fost folosite pentru a evita plata taxelor către stat. Conform investigației, aceste entități erau controlate direct sau indirect de artist și de membrii familiei sale.

„Direcția Generală Antifraudă Fiscală ( ) anunțǎ încheierea verificărilor în cazul unui solist de muzică de petrecere din județul Argeș. Inspectorii antifraudă au verificat cinci societăți comerciale și două persoane fizice, iar concluziile verificǎrilor indicǎ faptul cǎ acestea erau controlate și folosite de acesta pentru evitarea taxelor și impozitelor datorate către bugetul de stat.

Persoana în cauzǎ cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăți controlate de membrii familiei, iar societățile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat.

Societățile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist.”, a transmis ANAF.

Cum ar fi funcționat mecanismul fiscal

Potrivit instituției, persoana verificată cesiona gratuit drepturile de autor firmelor administrate de familie, iar acestea colectau venituri din mediul online. Declarațiile fiscale ar fi fost depuse incomplet sau incorect, iar TVA-ul ar fi fost dedus nejustificat.

ANAF detaliază valoarea sumelor identificate:

„Antifrauda ANAF a constatat implicații fiscale nedeclarate în sumă totală de 1.612.037 lei, din care:

• TVA: lei

• Impozit pe profit: 164.509 lei

• Impozit pe dividende: 271.640 lei

• Impozit pe venit: 20.556 lei

• Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 13.328 lei

Activitatea de inspecție fiscală a stabilit, de asemenea, creanțe fiscale suplimentare în sumă de 710.930 lei privind drepturile de autor.

ANAF urmărește asigurarea unei corecte conformări fiscale a persoanelor care obțin venituri din activități artistice și din surse online, precum platforme de social media, conținut digital, difuzări și comunicări publice ale operelor muzicale. ANAF promoveazǎ principiul echitǎții fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejării concurenței loiale și al respectării obligațiilor față de bugetul de stat.”, a mai menționat ANAF.

Unde a fost prins Dani Mocanu

Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său . Ei erau dați în urmărire internațională. Cei doi au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor și au fost căutați de polițiști, după ce nu au fost găsiți la domiciliu în momentul punerii în executare a mandatelor.