A luat pietrele dintr-un oraș popular, apoi s-a ales cu un blestem. O femeie a ajuns victimă

Cazurile nu sunt rupte din poveștile bătrânilor ci sunt situații reale care au fost descoperite de-a lungul timpului. Cel mai recent caz a fost al unei femei care se afla în vacanță și care a decis să ia câteva pietre ca amintire. Ce a urmat a fost o tragedie.

Archeologul care lucrează la situl orașului antic Pompei a publicat o postare surprinzătoare pe rețelele sale de socializare în urmă cu câteva zile.

Fotografia postată arată o scrisoare și câteva pietre mici. Într-o notă scrisă de mână, autoarea anonimă și-a descris povestea – întrucât susține că a căzut victimă a „blestemului Pompeiului”. Și, după cum se pare, acesta este încă un caz.

De obicei, majoritatea oamenilor sunt destul de sceptici în ceea ce privește subiectul blestemelor. Cu toate acestea, poveștile turiștilor care au vizitat Pompeiul antic și care au avut parte ulterior de nereușite fac greu să nu crezi că se întâmplă ceva.

Gabriel Zuchtriegel, directorul parcului arheologic din Pompei, a distribuit pe X (ex. Twitter) o fotografie cu scrisoarea turistului și cu artefactele returnate și a scris: „Nu am mai văzut niciodată o scrisoare de acest fel: „Dragă expeditor anonim al acestei scrisori, pietrele au ajuns la Pompei. Vă dorim mult noroc în viitor”.

Femeia, care nu și-a precizat numele, a trimis un pachet care conținea trei pietre mici și o scrisoare scrisă în limba engleză în care scria că nu știa despre „blestemul Pompeiului” atunci când a luat artefactele.

De asemenea, ea a dezvăluit că a plătit un preț ridicat pentru ele.

„Nu am știut despre blestem. Nu știam că nu trebuia să iau pietre. În decurs de un an am dezvoltat cancer la sân. Sunt o femeie tânără și sănătoasă, iar medicii au spus că a fost doar ghinion.

Vă rog să acceptați scuzele mele și piesele.” – A adăugat turistul, apoi a semnat scrisoarea cu cuvintele „Îmi pare rău” în italiană.

