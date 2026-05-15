Călin Georgescu a felicitat AUR și PSD pentru moțiunea de cenzură: „Primul pas, în 35 de ani, spre o conciliere națională"

Călin Georgescu a felicitat AUR și PSD pentru moțiunea de cenzură: „Primul pas, în 35 de ani, spre o conciliere națională”

Traian Avarvarei
15 mai 2026, 08:15
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Călin Georgescu a lăudat PSD, dar mai ales AUR și pe George Simion, pentru că s-au coordonat atât de bine la moțiunea de cenzură pentru a dărâma Guvernul Bolojan. În opinia sa, acesta a fost un prim pas spre „reconciliere națională”. Georgescu a mai afirmat că e pregătit să-și asume guvernarea, dar nu în orice condiții.

Călin Georgescu, laude pentru AUR și PSD

„Sunt gata oricând, cum am și demonstrat, să-mi servesc țara, dar nu în orice condiții. Însă ce pot să spun e că apreciez demersul făcut de AUR împreună cu președintele partidului, George Simion, la moțiunea de cenzură. Consider că Simion a organizat foarte bine această acțiune, deși asumat împreună.

Împreună cu PSD și amândoi, într-adevăr, au dat dovadă, după 35 de ani, de primul pas pentru ceea ce înseamnă o conciliere națională. Felicitări ambelor partide și, sigur, în mod special lui George Simion”, a declarat Călin Georgescu, la Marius Tucă Show.

Întrebat dacă ar accepta să fie nominalizat premier, Călin Georgescu a răspuns că nu s-a referit la mandatul de premier: „Vom trăi și vom vedea”.

