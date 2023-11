A murit legendarul Terry Venables, fost antrenor al Barcelonei în finala Cupei Campionilor câștigată de Steaua

Terry Venables, fostul antrenor al echipei naționale de fotbal a Angliei, Tottenham Hotspur și Barcelona, a murit la vârsta de 80 de ani, după o lungă luptă cu boala, a declarat familia sa, potrivit .

Venables a condus Anglia spre semifinalele Campionatului European din 1996 pe teren propriu, înainte de a pierde în fața Germaniei la penalty-uri.

Terry Venables has passed away after a long illness. Rest in peace.

