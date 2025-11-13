B1 Inregistrari!
A murit un important actor român. Lumea teatrului este în doliu după Mihai Dinvale

Adrian Teampău
13 nov. 2025, 09:36
Mihai Dinvale Sursa foto: Facebook
Mihai Dinvale, unul dintre cei mai importanți actori din teatrul românesc, fost director al Teatrului Mic, a murit. Anunțul a fost făcut de actrița Daniela Miroiu, într-o postare pe Facebook.

Cunoscutul actor, fost director al Teatrului Mic, avea 74 de ani. Moartea lui Mihai Dinvale a survenit la câteva ore după cea a compozitorului Horia Moculescu. Anunțul morții a fost făcut de actriţa Daniela Minoiu, într-o postare pe Facebook.

„Final de spectacol «Stela» la Teatrul Nottara fără domnul Mihai Dinvale, cu care am construit şi jucat acest spectacol şi care aflu că tocmai s-a stins astăzi. Mulţumesc pentru toate momentele frumoase în care am interacţionat la repetiţii, pentru aerul aristocratic pe care îl degajaţi prin fiecare por. Vă fie somnul lin… Condoleanţe familiei!”, a transmis Daniela Minoiu.

Un mesaj de condoleanţe a transmis şi actriţa Ilinca Manolache.

„Drum bun, Mişu Dinvale şi mulţumesc pentru tot. Regret că nu ţi-am spus-o mai des. Condoleanţe familiei”, a scris actriţa, tot pe pe Facebook.

Actorul Mihai Dinvale s-a născut pe 26 decembrie 1950, la Târgu Mureș. El a urmat cursurile la Liceul de Muzică din Timișoara, iar apoi a fost admis la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. A devenit cunoscut publicului datorită rolurilor pe care le-a făcut pe scena Teatrului Mic.

În cariera sa, pe scenă, a jucat personaje diverse, de la eroi clasici la figuri contemporane. În paralel, a avut o carieră constantă și în cinematografie. El a participat la mai multe producții, fapt ce i-a creat imaginea unui artist complex, atent la detalii și fidel profesiei.

În septembrie 2014, a fost numit director al Teatrului Mic. După ce și-a încheiat mandatul, a rămas implicat în viața culturală.

„Moartea lui Mihai Dinvale ne invită să reflectăm la locul pe care îl ocupă actorii-formatori și liderii de instituții culturale în societatea actuală. Într-un peisaj teatral aflat în transformare, figura lui Dinvale rămâne asociată cu ideea de continuitate, rigoare și credință în forța morală a artei”, se arată într-un articol evocativ publicat pe site-ul Radio România Cultural.

Horia Moculescu a murit miercuri dimineață, la Institutul Matei Balș, unde era internat. Decesul a survenit la ora 04.30. Regretatul compozitor care se confrunta cu grave probleme de sănătate era ținut în viață de aparate. Moartea sa a survenit cu câteva ore înainte ca actorul Mihai Dinvale să se stingă.

În urmă cu o săptămână, Horia Moculescu a fost internat în Secţia ATI a Institutului „Matei Balş”, în stare gravă. În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, a afirmat că era vorba despre un scaun de birou, cu roţi. Recunoştea, însă, că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu este bună.

Horia Moculescu s-a născut pe 18 martie 1937, la Râmnicu-Vâlcea. Mama, Nidia Copetti, este italiană, iar tatăl Nicolae Moculescu a fost ofițer în armata interbelică. A rămas orfan de mamă în anul 1948. Având un talent muzical precoce, a învățat singur să cânte la acordeon, la vârsta de șase ani.

