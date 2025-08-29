B1 Inregistrari!
A sunat la poliție, mințind că e răpită. Cum au acționat autoritățile

Elena Boruz
29 aug. 2025, 11:24
Sursa foto: Profimedia Images

Caz șocant în Vrancea! O fată de 14 ani a alertat autoritățile, spunând că este răpită. Totul a fost o minciună și, după ce a pus pe urmele ei polițiștii, s-a aflat de fapt adevărul. Adolescenta făcuse un „trend” de pe internet.

O glumă, care se dorea a fi inofensivă, a pus în alertă echipajele din cadrul Centrului Operaţional şi Secţiei de Poliţie Rurală Odobeşti. Tânăra a vrut să fie „în vogă” și a mințit, printr-un apel telefonic la numărul de urgență 112, că a fost răpită, conform observator news.

Cuprins:

  • Cum au acționat autoritățile
  • Polițiștii trag un semnal de alarmă

Cum au acționat autoritățile

Conform informațiilor, oamenii legii au descoperit că totul fusese o „farsă”. În cele din urmă, minora a recunoscut că situația invocată a fost doar o minciună și, astfel, s-a ales cu o amendă în valoare de 1.000 de lei.

Nu numai ea a fost sancționat, ci și o femeie, care este reprezentantul legal al copilei. Femeia a primit o amendă în valoare de 500 de lei pentru faptele fetei.

Polițiștii trag un semnal de alarmă

Potrivit legii, astfel de fapte pot fi sancționate cu sume între 2.000 şi 4.000 de lei sau muncă în folosul comunității pentru alertarea falsă a forțelor de intervenție, deoarece eforturile polițiștilor sunt irosite.

Astfel, oamenii legii atenționează părinții să fie precauți și să le explice copiilor lor importanța apelării numărului de urgență.

