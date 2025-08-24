Cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut

Un cutremur a avut din nou loc în zona seismică Vrancea, duminică dimineață. Seismul cu s-a produs la ora 07:15.

Seismul a avut magnitudinea 4 și s-a produs la adâncimea de 130 kilometri.

„În ziua de 24 August 2025, la ora 07:15:15 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 130.0 km”, a a transmis Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cel mai recent cutremur cu magnitudine peste 4 a avut loc tot în Vrancea, pe data de 11 mai.

Vineri s-a produs un alt cutremur de magnitudine similară, 4.4 pe scara Richter, în Gorj.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36 km vest de , 65 km nordde Buzău, 73 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km est de , 92 km sud-vest de Bârlad, 93 km sud de Bacău, relatează .