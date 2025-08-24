B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut

Cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut

B1.ro
24 aug. 2025, 08:12
Cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut
Cutremur în zona seismică Vrancea. Ce magnitudine a avut Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un cutremur a avut din nou loc în zona seismică Vrancea, duminică dimineață. Seismul cu s-a produs la ora 07:15.

Cuprins:

  1. Ce magnitudine a avut seismul
  2. Ce orașe sunt în apropierea locului unde s-a produs cutremurul

Ce magnitudine a avut seismul din Vrancea

Seismul a avut magnitudinea 4 și s-a produs la adâncimea de 130 kilometri.

„În ziua de 24 August 2025, la ora 07:15:15 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 130.0 km”, a a transmis Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cel mai recent cutremur cu magnitudine peste 4 a avut loc tot în Vrancea, pe data de 11 mai.

Vineri s-a produs un alt cutremur de magnitudine similară, 4.4 pe scara Richter, în Gorj.

Ce orașe sunt în apropierea locului unde s-a produs cutremurul

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36 km vest de Focşani, 65 km nordde Buzău, 73 km est de Sfântu-Gheorghe, 86 km est de Braşov, 92 km sud-vest de Bârlad, 93 km sud de Bacău, relatează Observator News.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Au mai rămas doar câteva zile până la scumpirea biletelor STB-Metrorex. Cât va costa o călătorie
Eveniment
Au mai rămas doar câteva zile până la scumpirea biletelor STB-Metrorex. Cât va costa o călătorie
Vacanță începutul cu stângul. Câte ore au așteptat pasagerii unui zbor pentru a decola de pe Aeroportul Otopeni
Eveniment
Vacanță începutul cu stângul. Câte ore au așteptat pasagerii unui zbor pentru a decola de pe Aeroportul Otopeni
O femeie din Galați și-a înjunghiat mortal soțul. Se pregăteau pentru un parastas când s-au luat la ceartă
Eveniment
O femeie din Galați și-a înjunghiat mortal soțul. Se pregăteau pentru un parastas când s-au luat la ceartă
Vacanța turiștilor pe litoral, stricată de vreme: „Am dat 1.000 de euro pe asta”. Apa mării a scăzut brusc cu 10 grade
Eveniment
Vacanța turiștilor pe litoral, stricată de vreme: „Am dat 1.000 de euro pe asta”. Apa mării a scăzut brusc cu 10 grade
Un motociclist de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan
Eveniment
Un motociclist de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan
Preot de la Schitul Stânișoara, acuzat că are o relație homosexuală și că a dansat pe manele în lăcașul de cult. Ce spune Arhiepiscopia Sucevei (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Preot de la Schitul Stânișoara, acuzat că are o relație homosexuală și că a dansat pe manele în lăcașul de cult. Ce spune Arhiepiscopia Sucevei (VIDEO, FOTO)
Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru înșelăciune. Cum a păcălit zeci de oameni și o companie străină. Prejudiciul sare de 400.000 de lei
Eveniment
Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru înșelăciune. Cum a păcălit zeci de oameni și o companie străină. Prejudiciul sare de 400.000 de lei
Ce n-ar trebui să comanzi niciodată dintr-un restaurant: „Nu o să vezi problema, dar o vei simți după 12 ore”
Eveniment
Ce n-ar trebui să comanzi niciodată dintr-un restaurant: „Nu o să vezi problema, dar o vei simți după 12 ore”
Patru morți într-un teribil accident în Argeș. Cum s-a produs tragedia
Eveniment
Patru morți într-un teribil accident în Argeș. Cum s-a produs tragedia
Bătaie între muncitorii români și nepalezi, într-o fabrică din Baia Mare. Poliția a intervenit. Posibilele cauze ale conflictului (VIDEO)
Eveniment
Bătaie între muncitorii români și nepalezi, într-o fabrică din Baia Mare. Poliția a intervenit. Posibilele cauze ale conflictului (VIDEO)
Ultima oră
10:00 - Alexandru Rogobete anunță noi reguli de transparență în spitale. Ce informații vor fi obligate unitățile medicale să posteze pe site-urile lor
09:43 - Au mai rămas doar câteva zile până la scumpirea biletelor STB-Metrorex. Cât va costa o călătorie
09:09 - Vacanță începutul cu stângul. Câte ore au așteptat pasagerii unui zbor pentru a decola de pe Aeroportul Otopeni
08:44 - O femeie din Galați și-a înjunghiat mortal soțul. Se pregăteau pentru un parastas când s-au luat la ceartă
08:33 - Bolojan, vizită neanunțată la Broșteni: Politica adevărată se face fără artificii
23:59 - Vacanța turiștilor pe litoral, stricată de vreme: „Am dat 1.000 de euro pe asta”. Apa mării a scăzut brusc cu 10 grade
23:33 - Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (VIDEO)
23:23 - Jean Paler, uluit de prețurile de pe litoral: „E jale totală. Vor să facă avere cât într-un an”. Ce pensie are actorul
22:56 - Un motociclist de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan
22:34 - Preot de la Schitul Stânișoara, acuzat că are o relație homosexuală și că a dansat pe manele în lăcașul de cult. Ce spune Arhiepiscopia Sucevei (VIDEO, FOTO)