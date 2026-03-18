Accident cu 6 mașini în Capitală. Un autoturism s-a răsturnat

Un accident în care au fost implicate șase mașini s-a produs, miercuri dimineață, în Sectorul 2 al Capitalei. O șoferită a fost transportată la spital.

6 mașini, implicate în accident

Accidentul a avut loc pe Şoseaua Ştefan cel Mare, în zona Spitalului Clinic Colentina, fiind raportat prin 112 în jurul orei 07.30.

„Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulaţie, în care au fost implicate trei autovehicule aflate în mişcare şi trei staţionate, iar din impact un autovehicul s-a răsturnat pe partea laterală stânga”, a transmis Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei.

Aparatul Alcooltest a arătat că niciunul dintre șoferi nu consumase alcool.

O șoferită în vârstă de 56 de ani a necesitat îngrijiri medicale şi a fost transportată la spital.

După accident, au fost aplicate restricţii pe benzile 1 şi 2 pe Şoseaua Ştefan cel Mare, în dreptul Spitalului Clinic Colentina, către strada Barbu Văcărescu.

Polițiștii continuă cercetările.