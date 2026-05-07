Doi români ajung în fața justiției după acuzații de profanare de morminte în Franța. Ce au recunoscut în fața procurorilor

Iulia Petcu
07 mai 2026, 19:17
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum au ajuns cei doi români în atenția anchetatorilor francezi
  2. Ce au descoperit procurorii în timpul audierilor
  3. Când va începe procesul și ce acuzații riscă inculpații

Două arestări făcute în vestul Franței au deschis un dosar care a stârnit reacții puternice în comunitățile locale, după mai multe incidente petrecute în cimitire din două departamente. Anchetatorii francezi spun că au identificat doi cetățeni români pe care îi consideră responsabili pentru o serie de furturi și acte de profanare comise în ultimele săptămâni.

Cum au ajuns cei doi români în atenția anchetatorilor francezi

Ancheta a început după noaptea de 15 spre 16 aprilie, când mai multe morminte din sudul departamentului Mayenne au fost descoperite vandalizate. Descoperirea a declanșat verificări rapide, iar investigatorii au extins cercetările și în departamentul vecin Ille-et-Vilaine, potrivit Le Figaro.

Marți, autoritățile franceze au făcut percheziții la domiciliile suspecților și i-au reținut pe cei doi bărbați, în vârstă de 32 și 34 de ani. Potrivit procurorilor, cei doi nu sunt necunoscuți sistemului judiciar, având condamnări anterioare pentru fapte asemănătoare.

Ce au descoperit procurorii în timpul audierilor

În fața anchetatorilor, cei doi suspecți ar fi recunoscut că au sustras în total 84 de statuete și ornamente din bronz. Obiectele proveneau din șase cimitire din Mayenne și alte nouă din Ille-et-Vilaine, potrivit datelor strânse până acum, relatează Adevărul.

Evaluările făcute de anchetatori indică un prejudiciu cuprins între 20.000 și 25.000 de euro, sumă care ar putea crește pe măsură ce verificările continuă.

Când va începe procesul și ce acuzații riscă inculpații

Inițial, cei doi urmau să fie prezentați rapid în fața instanței, într-o procedură accelerată, sub acuzațiile de „furturi în grup, însoțite de distrugeri și profanări de morminte”. Cu toate acestea, procesul a fost amânat pentru data de 16 iunie, a precizat procurorul Republicii Laval, Anne-Lyse Jarthon.

