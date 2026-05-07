Ana Maria
07 mai 2026, 19:51
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Paradox în Justiție. Cum a ajuns dosarul privind numirea Liei Savonea la ÎCCJ
  2. Ce acuzații aduce Comunitatea Declic
  3. Ce spune Declic despre miza procesului

Paradox în Justiție! Comunitatea Declic acuză apariția unei situații fără precedent, după ce procesul prin care contestă numirea Liei Savonea în funcția de președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost trimis spre soluționare chiar la instanța condusă de aceasta.

Potrivit organizației, Curtea de Apel Alba Iulia a decis să decline competența în favoarea ÎCCJ, ceea ce înseamnă că atât fondul cauzei, cât și eventualul apel vor fi analizate de completuri din cadrul instituției conduse de Lia Savonea, informează G4Media.

Paradox în Justiție. Cum a ajuns dosarul privind numirea Liei Savonea la ÎCCJ

Procesul a fost deschis inițial la Curtea de Apel Cluj, în august 2025, după ce Comunitatea Declic a contestat în contencios administrativ decizia Secției pentru judecători a CSM de a o numi pe Lia Savonea în fruntea ÎCCJ.

Reprezentanții Declic susțin că procedura de numire a fost începută cu aproape trei luni înainte de termenul prevăzut de lege.

Ulterior, Consiliul Superior al Magistraturii a cerut strămutarea dosarului, iar solicitarea a fost admisă de Înalta Curte în decembrie 2025. Dosarul a fost astfel mutat la Curtea de Apel Alba Iulia.

Aici, înainte ca procesul să intre efectiv în analiza de fond, judecătorul desemnat a decis să decline cauza către ÎCCJ.

Ce acuzații aduce Comunitatea Declic

Într-un comunicat transmis joi, Declic susține că situația ridică semne de întrebare legate de independența procedurii judiciare.

Justiția din România, un nou paradox: Înalta Curte va judeca legalitatea numirii propriei șefe, Lia Savonea”, a transmis organizația.

Reprezentanții comunității afirmă că dosarul a trecut deja prin trei instanțe și reclamă existența unor „anomalii procedurale” pe parcursul procesului.

Potrivit Declic, după mutarea cauzei la Curtea de Apel Alba, instanța a decis introducerea Liei Savonea în proces, în calitate de beneficiar al actului contestat. Între timp, judecătorului care se ocupa de dosar i-ar fi expirat detașarea, iar cazul a fost repartizat unui alt magistrat.

Noul judecător ar fi decis direct declinarea competenței către ÎCCJ, fără să analizeze cererile formulate de Declic privind sesizarea Curții Constituționale și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Ce spune Declic despre miza procesului

Organizația susține că dosarul are o miză importantă pentru întregul sistem judiciar, întrucât ar trebui clarificat dacă numirea la conducerea ÎCCJ reprezintă doar o etapă în cariera unui magistrat sau un act care afectează independența Justiției.

Ne-am așteptat la obstacole în acest proces, dar am sperat că justiția va fi eficientă și independentă. Nu ne-am așteptat însă ca, pas cu pas, dosarul să fie condus exact către instanța al cărei act de numire îl contestăm. Nu este o problemă personală cu Lia Savonea, este o problemă de principiu: cine garantează că un dosar cu această miză va fi judecat independent, când toate deciziile procedurale converg în același loc?”, a precizat Roxana Pencea Brădățan, coordonatoare de campanii Declic.

Comunitatea Declic a anunțat că va analiza, împreună cu avocații, următorii pași în acest dosar.

Potrivit organizației, procesul este susținut financiar din donațiile celor aproximativ 70.000 de persoane care au semnat petiția „Nu mai promovați judecători toxici”.

