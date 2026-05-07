Vacanțe ieftine la mare în luna mai. Cât plătești pentru un sejur în Mamaia, Costinești sau Vama Veche

Ana Beatrice
07 mai 2026, 19:24
Vacanțele la mare devin mult mai accesibile în 2026, prin programul „Litoralul pentru Toți”. Aproape 100 de unități de cazare de pe litoralul românesc oferă reduceri de până la 50%. Prețurile pornesc de la doar 169 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus.

Unde găsești cele mai avantajoase oferte prin programul „Litoralul pentru Toți”

Românii care își doresc o vacanță la mare la prețuri mai mici pot profita și în acest an de programul „Litoralul pentru Toți”. Tarifele diferă în funcție de stațiunea aleasă și de perioada sejurului. Hotelierii au pregătit pachete atractive atât pentru familii, cât și pentru cupluri sau grupuri de prieteni. Fie că aleg Mamaia, Eforie, Costinești sau Vama Veche, turiștii pot beneficia de oferte accesibile și reduceri consistente la cazare.

Programul se desfășoară în perioada 3 mai – 20 iunie, iar ofertele sunt disponibile în hoteluri de 2, 3 și 4 stele de pe întreg litoralul românesc. Pentru a beneficia de tarifele speciale, perioada minimă de cazare este de patru nopți.

„Litoralul pentru Toți” se adresează turiștilor care preferă vacanțele în extrasezon. În această perioadă, stațiunile sunt mai liniștite, plajele mai puțin aglomerate, iar temperaturile rămân perfecte pentru relaxare și plimbări pe malul mării. În plus, reducerile la cazare le oferă turiștilor posibilitatea de a se bucura de o vacanță la mare fără cheltuieli foarte mari.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul litoralulromânesc.ro, programul are loc anual în două etape, în perioadele 3 mai – 20 iunie și 1 septembrie – 15 octombrie. În fiecare sezon, numeroase hoteluri de pe litoral se înscriu în program pentru a oferi turiștilor tarife reduse la cazare.

Ce prețuri au hotelurile de pe litoral în cadrul programului din 2026

Turiștii pot beneficia de reduceri de până la 50% față de tarifele din plin sezon. În stațiuni precum Mamaia, Constanța sau Eforie, tarifele pornesc de la 169 de lei pe noapte de persoană pentru o cameră dublă cu mic dejun inclus.

Cei care își doresc mai mult confort pot opta pentru hoteluri de patru stele din nordul stațiunii Mamaia. Aici, o noapte de cazare costă aproximativ 365 de lei și include mic dejun, acces la piscină, plajă privată și două șezlonguri.

Există și variante pentru persoanele care vor o vacanță cu buget redus. În sudul stațiunii Mamaia, în apropiere de Aqua Magic, turiștii pot găsi hoteluri de două stele la prețuri accesibile. Unele camere duble pornesc de la 123 de lei pe noapte, fără mic dejun inclus.
Oferte avantajoase se găsesc și în sudul litoralului, de la Costinești până în Vama Veche. Tarifele pornesc de la doar 112 lei pe noapte în unitățile de cazare de două stele. În cazul hotelurilor de cinci stele, prețurile pot ajunge la 469 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus. De exemplu, în Eforie Sud, un hotel aflat la aproximativ 170 de metri de plajă oferă camere duble la tarife care încep de la 112 lei pe noapte, notează cancan.ro.
