Vacanțele la mare devin mult mai accesibile în 2026, prin programul „Litoralul pentru Toți”. Aproape 100 de unități de cazare de pe litoralul românesc oferă reduceri de până la 50%. Prețurile pornesc de la doar 169 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus.
Românii care își doresc o vacanță la mare la prețuri mai mici pot profita și în acest an de programul „Litoralul pentru Toți”. Tarifele diferă în funcție de stațiunea aleasă și de perioada sejurului. Hotelierii au pregătit pachete atractive atât pentru familii, cât și pentru cupluri sau grupuri de prieteni. Fie că aleg Mamaia, Eforie, Costinești sau Vama Veche, turiștii pot beneficia de oferte accesibile și reduceri consistente la cazare.
Programul se desfășoară în perioada 3 mai – 20 iunie, iar ofertele sunt disponibile în hoteluri de 2, 3 și 4 stele de pe întreg litoralul românesc. Pentru a beneficia de tarifele speciale, perioada minimă de cazare este de patru nopți.
„Litoralul pentru Toți” se adresează turiștilor care preferă vacanțele în extrasezon. În această perioadă, stațiunile sunt mai liniștite, plajele mai puțin aglomerate, iar temperaturile rămân perfecte pentru relaxare și plimbări pe malul mării. În plus, reducerile la cazare le oferă turiștilor posibilitatea de a se bucura de o vacanță la mare fără cheltuieli foarte mari.
Potrivit informațiilor publicate pe site-ul litoralulromânesc.ro, programul are loc anual în două etape, în perioadele 3 mai – 20 iunie și 1 septembrie – 15 octombrie. În fiecare sezon, numeroase hoteluri de pe litoral se înscriu în program pentru a oferi turiștilor tarife reduse la cazare.
Turiștii pot beneficia de reduceri de până la 50% față de tarifele din plin sezon. În stațiuni precum Mamaia, Constanța sau Eforie, tarifele pornesc de la 169 de lei pe noapte de persoană pentru o cameră dublă cu mic dejun inclus.
Cei care își doresc mai mult confort pot opta pentru hoteluri de patru stele din nordul stațiunii Mamaia. Aici, o noapte de cazare costă aproximativ 365 de lei și include mic dejun, acces la piscină, plajă privată și două șezlonguri.