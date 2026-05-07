Ultima oră: Circulație blocată în Sectorul 6 din București. Un tramvai a deraiat. Mai multe persoane, rănite

Ana Maria
07 mai 2026, 19:01
sursa foto: STB
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în zona Iuliu Maniu – Timișoara
  2. Un tramvai de pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Ce a transmis ISU
  3. Cum este afectat traficul în Sectorul 6
  4. Un tramvai de pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Ce urmează după acest incident

Un tramvai de pe linia 25 a deraiat joi după-amiază în Sectorul 6 al Capitalei, în zona Bulevardului Iuliu Maniu – Bulevardului Timișoara. În urma incidentului, șase persoane au suferit leziuni ușoare, potrivit G4Media.

Accidentul a provocat blocaje în trafic și a afectat circulația mijloacelor de transport în comun din zonă.

Ce s-a întâmplat în zona Iuliu Maniu – Timișoara

Potrivit primelor informații, tramvaiul a deraiat în timpul deplasării, iar în urma incidentului a fost rupt și un stâlp de electricitate. La fața locului au intervenit echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe pentru acordarea primului ajutor și securizarea zonei.

Cele șase persoane rănite au suferit leziuni ușoare, însă autoritățile continuă verificările pentru a stabili exact circumstanțele producerii accidentului.

Un tramvai de pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Ce a transmis ISU

„În urmă cu puțin timp am intervenit ca urmare a deraierii unui tramvai, pe Valea Cascadelor din Capitală. O porțiune din tramvai a intrat în coliziune cu un stâlp.

La momentul producerii evenimentului, în tramvai se aflau aproximativ 20 de călători, dintre care șase persoane au solicitat îngrijiri medicale. Ulterior, patru dintre acestea au fost transportate la spital. Am intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și 4 echipaje de prim ajutor”, se precizează în comunicatul ISU.

Cum este afectat traficul în Sectorul 6

În urma deraiării, circulația tramvaielor a fost oprită pe ambele sensuri de mers.

Totodată, traficul rutier a fost restricționat pe banda întâi a sensului de mers dintre Bulevardul Iuliu Maniu și Bulevardul Timișoara, ceea ce a dus la aglomerație în zonă.

Șoferii sunt sfătuiți să evite perimetrul și să folosească rute alternative până la eliberarea carosabilului și reluarea circulației.

Un tramvai de pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Ce urmează după acest incident

Echipele de intervenție lucrează pentru ridicarea tramvaiului și refacerea infrastructurii afectate.

În paralel, anchetatorii vor analiza cauzele producerii acestui accident și vor verifica dacă au existat probleme tehnice sau defecțiuni ale infrastructurii de rulare.

