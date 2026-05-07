Fost şef al DIICOT Olt, condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru corupție. Ce favoruri ar fi primit fostul procuror pentru dosarele ținute la sertar

Iulia Petcu
07 mai 2026, 19:53
Cuprins
  1. Cum a ajuns un fost șef DIICOT în centrul unui dosar de corupție
  2. Ce spun procurorii despre dosarele ținute „la sertar”
  3. Cum s-a apărat Claudiu Negrilă în fața instanței

Unul dintre cei mai cunoscuți procurori din județul Olt a primit o condamnare severă într-un dosar de corupție care a atras atenția întregului sistem judiciar. Claudiu Negrilă, fost șef al DIICOT Olt, a fost găsit vinovat pentru mai multe infracțiuni, iar instanța a decis o pedeapsă de șase ani de închisoare cu executare.

Cum a ajuns un fost șef DIICOT în centrul unui dosar de corupție

Curtea de Apel Craiova a pronunțat condamnarea în primă instanță, iar fostul magistrat a fost găsit vinovat pentru luare de mită în formă continuată, favorizarea făptuitorului și folosirea unor informații care nu erau destinate publicității. Hotărârea nu este definitivă, ceea ce înseamnă că poate fi atacată prin apel în perioada următoare.

Anchetatorii susțin că, în perioada în care activa ca procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, Claudiu Negrilă ar fi preluat personal dosare în care apăreau persoane apropiate. Potrivit probelor strânse la dosar, aceste intervenții nu ar fi fost întâmplătoare, ci ar fi urmărit protejarea unor cunoscuți aflați în anchete penale.

Ce spun procurorii despre dosarele ținute „la sertar”

Datele strânse de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova conturează un mecanism care, potrivit anchetei, a funcționat ani la rând. În mai multe situații, dosarele ar fi fost întârziate intenționat, până când faptele riscau să se prescrie sau până când soluțiile deveneau favorabile.

Probele din rechizitoriu arată că procurorul ar fi ținut dosarele „la sertar” până la prescriere, iar unele cauze ar fi fost închise prin clasare. În schimb, spun anchetatorii, apropiații care beneficiau de aceste intervenții l-ar fi recompensat cu vacanțe în Málaga și cu autoturisme de lux, scrie Antena3.

Mai mult, într-unul dintre episoadele descrise în dosar, fostul șef DIICOT ar fi scos un dosar din sediul Parchetului și l-ar fi oferit fiicei sale, pentru a transmite informații unui prieten cercetat penal.

Cum s-a apărat Claudiu Negrilă în fața instanței

În instanță, magistratul a negat acuzațiile, declarând că este procuror de peste 30 de ani și cunoaște 60-70% din cetăţenii oraşului Slatina, iar dacă ar fi formulat cereri de abținere „ar fi însemnat să nu mai dea soluţii în niciun dosar”.

În prezent, Claudiu Negrilă este suspendat din activitate, iar pe lângă pedeapsa de șase ani de închisoare, instanța i-a interzis exercitarea funcției de procuror pentru o perioadă de doi ani.

