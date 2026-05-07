Ministerul Apărării Naționale pornește în 2026 un nou exercițiu de amploare dedicat rezerviștilor. Aproape 4.700 de oameni din rezerva operațională și din rândul rezerviștilor voluntari vor intra, etapizat, într-un program care se întinde din luna mai până în octombrie, în mai multe zone ale țării.

Cum va fi organizat exercițiul MOBEX la nivel național

Ministerul Apărării a construit ediția din acest an a programului MOBEX în mai multe etape, astfel încât instruirea să poată acoperi eficient toate zonele vizate. Prima secvență este programată între 11 și 15 mai, în județele Alba și Hunedoara, unde vor începe primele activități de pregătire.

Programul continuă în septembrie, când exercițiile se mută în județele Neamț, Suceava și Botoșani, iar ultima etapă este programată în octombrie, în municipiul București. Calendarul etapizat permite gestionarea unui număr mare de participanți și oferă armatei posibilitatea de a adapta logistica în funcție de fiecare regiune.

Urmează în luna septembrie în județele Neamț, Suceava și Botoșani și în luna octombrie Bucureștiul partea a 2-a pentru că am avut o secvență pe municipiul București", spune colonelul Mihai Băltăţescu, în cadrul conferinţei de joi, de la , potrivit Capital.

Cine sunt rezerviștii care intră în program

Exercițiul îi vizează, în primul rând, pe militarii din rezerva operațională, adică acele persoane incluse deja în planurile oficiale de mobilizare ale armatei. Alături de ei participă și voluntari, cei care au semnat contracte cu Ministerul Apărării și revin periodic la sesiuni de instruire.

La nivel legislativ există și categoria rezervei generale, formată din cetățeni care au obligații militare și care pot fi chemați în situații prevăzute de lege. În cazul MOBEX, accentul cade însă pe structurile deja integrate în mecanismele operative ale armatei.

„Rezerva operațională fiind definită ca fiind rezerviști cuprinși în planul de mobilizare sau altfel spus, cei care încadrează statele de organizare ale structurilor care aparțin Ministerului Național de Apărare.

Rezerviști voluntari care sunt numai în , având un total aproximativ 4700 de rezeriști. Dar nu doar în aceste două județe vorbim, ci de ceea ce avem pe planul național.

Rezerva generală sunt ceilalți cetățeni care au conform legii obligații militare și care în situațiile prevăzute de lege pot la rândul lor să completeze indicativele în funcție de necesitățile care sunt luate în considerare.”

Ce fac concret participanții în timpul unei zile de instruire

Programul începe dimineața, direct în unitățile militare, iar activitățile se întind pe aproximativ 12 ore. Participanții trec mai întâi prin procedurile de primire, echipare și repartizare în subunități, exact ca într-un scenariu real de activare.

După această etapă urmează verificările medicale și psihologice, iar apoi rezerviștii merg în poligon, unde își reiau contactul cu exercițiile de tragere și cu procedurile învățate în timpul serviciului militar. În paralel, aceștia primesc și actualizări privind tehnica intrată recent în dotarea armatei.

„Deci vor fi echipați practic se vor prezenta de dimineață, pentru că activitățile se întind undeva pe durata a 12 ore, se prezintă la unitate, sunt trecuți prin fluxul de echipare, primire, distribuire și de constituire a subunităţilor, exerciții.

Ulterior ei fac o deplasare într-un poligon de tragere, evident după triajul medical și sau psihologic pentru a putea vedea capacitatea acestora de executa șcință tragere. Executa acea ședință de tragere care nu este foarte complicată, este cumva de reamintirea de plinduril pe care aceștia le au de pe timpul satisfacerii sau mă rog îndeplinit serviciul mitar, după caz și de asemenea le este adusă la cunoștință tehnică. N-am uitat în dotare acolo. La final am scris noi că vor completa și un chestionar de evaluarea moralului.

Practic iau contact cu tehnica intrată în dotare și sunt aduși la un nivel de instituire optim ca să-și poată îndeplini misiunea”, mai spune colonelul Băltăţescu.

Ce se întâmplă dacă un rezervist nu se prezintă la convocare

Participarea la astfel de exerciții nu ține doar de disponibilitatea personală, ci intră sub incidența legislației militare aflate în vigoare. Autoritățile spun că fiecare absență este verificată individual, iar motivele invocate sunt analizate înainte de orice decizie.

Dacă lipsa este considerată nejustificată și există rea-credință, sancțiunile pot merge de la amenzi consistente până la răspundere penală în situații de mobilizare.

„Se analizează efectiv care a fost cauza reală pentru care rezervistul nu s-a prezentat. Dacă ar fi să fie rea intenție, pe timp de pace, ar fi amendă. Dacă ar fi pe timp de mobilizare ar fi infracțiune. E o sumă destul de consistentă, e câteva mii de lei”, mai spune colonelul Mihai Băltăţescu.