Lufthansa își schimbă semnificativ politica de călătorie și adoptă tot mai mult modelul practicat de companiile low-cost. Operatorul german introduce noul tarif „basic”, cu mai puține servicii incluse pentru pasageri.

nu va mai fi oferit automat odată cu biletul de avion. Pasagerii vor trebui să plătească separat atât pentru bagajul de cală, cât și pentru trollerul de cabină. În plus, alegerea locului în avion nu va mai fi inclusă în tariful de bază și va presupune un cost suplimentar.

Ce mai primesc gratuit pasagerii Lufthansa

schimbă regulile pentru pasagerii care aleg cele mai ieftine bilete de avion. Odată cu introducerea noului tarif „basic”, compania reduce semnificativ serviciile incluse în preț. Călătorii vor mai putea transporta gratuit doar un obiect personal de mici dimensiuni. Poșeta, geanta de laptop sau rucsacul trebuie să respecte limita de 40 x 30 x 15 centimetri și să poată fi așezate sub scaunul din față.

Noile condiții au stârnit rapid reacții deoarece spațiul oferit gratuit este mai mic decât la mai multe companii low-cost din Europa. Ryanair și permit fără cost suplimentar bagaje personale de 40 x 30 x 20 cm. Și easyJet oferă gratuit un bagaj și mai încăpător, de 45 x 36 x 20 cm. Diferențe importante există și față de British Airways, unde pasagerii beneficiază gratuit atât de o geantă mică, cât și de un bagaj mare de cabină.