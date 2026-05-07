Ana Beatrice
07 mai 2026, 20:09
Cuprins
  1. Ce mai primesc gratuit pasagerii Lufthansa
  2. De ce companiile aeriene renunță la bagajele incluse
  3. Pregătește Uniunea Europeană reguli noi pentru bagajele de cabină

Lufthansa își schimbă semnificativ politica de călătorie și adoptă tot mai mult modelul practicat de companiile low-cost. Operatorul german introduce noul tarif „basic”, cu mai puține servicii incluse pentru pasageri.

Bagajul mare de cabină nu va mai fi oferit automat odată cu biletul de avion. Pasagerii vor trebui să plătească separat atât pentru bagajul de cală, cât și pentru trollerul de cabină. În plus, alegerea locului în avion nu va mai fi inclusă în tariful de bază și va presupune un cost suplimentar.

Ce mai primesc gratuit pasagerii Lufthansa

Lufthansa schimbă regulile pentru pasagerii care aleg cele mai ieftine bilete de avion. Odată cu introducerea noului tarif „basic”, compania reduce semnificativ serviciile incluse în preț. Călătorii vor mai putea transporta gratuit doar un obiect personal de mici dimensiuni. Poșeta, geanta de laptop sau rucsacul trebuie să respecte limita de 40 x 30 x 15 centimetri și să poată fi așezate sub scaunul din față.

Noile condiții au stârnit rapid reacții deoarece spațiul oferit gratuit este mai mic decât la mai multe companii low-cost din Europa. Ryanair și Wizz Air permit fără cost suplimentar bagaje personale de 40 x 30 x 20 cm. Și easyJet oferă gratuit un bagaj și mai încăpător, de 45 x 36 x 20 cm. Diferențe importante există și față de British Airways, unde pasagerii beneficiază gratuit atât de o geantă mică, cât și de un bagaj mare de cabină.

De ce companiile aeriene renunță la bagajele incluse

Tot mai multe companii aeriene din Europa reduc serviciile incluse în prețul standard al biletelor. Scopul este afișarea unor tarife de pornire cât mai mici și mai atractive pentru pasageri. În ultimii ani, operatorii au început să obțină venituri importante din taxele suplimentare pentru bagaje, alegerea locurilor în avion sau îmbarcarea prioritară.

Modelul a fost popularizat de Ryanair și Wizz Air, însă diferențele dintre companiile low-cost și transportatorii tradiționali devin din ce în ce mai mici. Inclusiv operatori mari precum Lufthansa adoptă strategii similare pentru a crește veniturile din serviciile extra. Pentru pasageri, un bilet care pare foarte ieftin la prima vedere poate deveni mult mai costisitor. Prețul final crește după adăugarea bagajelor și a altor servicii necesare pentru călătorie.

Pregătește Uniunea Europeană reguli noi pentru bagajele de cabină

Regulile privind bagajele de cabină s-ar putea schimba în următorii ani la nivel european. Parlamentul European a susținut, în ianuarie 2026, o propunere pentru consolidarea drepturilor pasagerilor. Planul urmărește introducerea unor reguli comune pentru toate companiile aeriene din Uniunea Europeană.

Potrivit planului discutat la Bruxelles, fiecare pasager ar putea avea dreptul la un obiect personal gratuit și un bagaj mic de mână inclus în prețul biletului. Bagajul de cabină ar urma să aibă o greutate de până la 7 kilograme și dimensiuni totale de maximum 100 de centimetri. Noua măsură ar putea limita taxele suplimentare percepute în prezent de multe companii aeriene pentru bagajele de cabină.

Totuși, propunerea nu a devenit încă regulă oficială. Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie aprobată și de statele membre ale UE.

