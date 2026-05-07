Boala parodontală și terapia laser: tratament modern, recuperare rapidă | DENT ESTET

Boala parodontală este una dintre cele mai frecvente afecțiuni dentare, însă și una dintre cele mai ignorate. Mulți pacienți ajung la medic abia atunci când observă inflamații severe sau mobilitatea dinților, deși primele semne apar cu mult timp înainte.

Invitată în emisiunea “Bună dimineața, România”, Dr. Cristina Stănescu, medic specialist Parodontologie în cadrul clinicilor , a explicat de ce parodontita poate evolua ani fără simptome evidente și cum terapiile moderne cu laser schimbă experiența pacientului și eficiența tratamentului.

Ce este boala parodontală și de ce apare atât de frecvent

Boala parodontală apare, în principal, din cauza acumulării plăcii bacteriene și a tartrului, care provoacă inflamația gingiilor. În lipsa unui tratament și a unei igiene corecte, inflamația afectează treptat țesuturile și osul care susțin dinții.

Primul stadiu al parodontitei este gingivita, o inflamație aparent minoră, dar care poate evolua în timp.

„Atunci când bacteriile rămân pe dinți, provoacă inflamație și apare gingivita, primul stadiu al bolii parodontale. Problema este că, în această etapă, nu există durere, iar pacienții tind să ignore simptomele”, a explicat Dr. Cristina Stănescu, medic specialist Parodontologie.

În România, boala parodontală este una dintre cele mai răspândite trei afecțiuni dentare. Datele prezentate de specialist arată că aproape 40% dintre români au diferite forme de afectare parodontală, multe dintre ele nediagnosticate.

Deși igiena orală joacă un rol esențial, există și alți factori care pot accelera evoluția bolii:

fumatul

diabetul necontrolat

stresul

anumite tratamente medicamentoase

scăderea cantității de salivă

„De cele mai multe ori, chiar dacă ne spălăm pe dinți cu rigurozitate, este aproape imposibil să împiedicăm complet formarea plăcii și a tartrului. De aceea, regulate sunt foarte importante”, a subliniat Dr. Cristina Stănescu.

Semne pe care nu ar trebui să le ignori

Una dintre cele mai mari dificultăți în diagnosticul bolii parodontale este faptul că simptomele apar treptat și sunt adesea considerate normale. Cel mai frecvent semnal de alarmă este sângerarea gingiilor în timpul periajului.

Alte simptome frecvente includ:

retracții gingivale

respirație neplăcută persistentă

sensibilitate dentară

inflamația gingiilor

senzația că dinții devin mobili

În stadiile avansate, boala poate duce inclusiv la pierderea dinților.

„Recomandarea noastră este ca după vârsta de 30 de ani să mergem anual la un control parodontologic, pentru a putea depista aceste stadii incipiente și pentru a interveni la timp. La prima vizită, începem cu o evaluare completă. Folosim inclusiv parodontometria digitală, care ne ajută să măsurăm foarte precis starea gingiilor și profunzimea zonelor afectate.”, a detaliat dr. Cristina Stănescu.

Cum schimbă terapia laser tratamentul modern al parodontitei

Una dintre cele mai importante schimbări în tratamentul bolii parodontale este utilizarea .

Dacă, în trecut, intervențiile presupuneau frecvent proceduri mai invazive, astăzi terapia laser permite o abordare mult mai precisă și mai confortabilă.

„Laserul ne permite să tratăm foarte precis doar țesutul afectat și să îndepărtăm bacteriile”, a explicat medicul.

Unul dintre cele mai importante beneficii este efectul antibacterian al laserului, care ajută la decontaminarea profundă a zonelor afectate, inclusiv în spații greu accesibile. În același timp, laserul stimulează procesele naturale de vindecare ale organismului.

„Practic, nu doar tratăm zona afectată, ci ajutăm și țesuturile să se refacă mai repede și mai eficient”, a precizat Dr. Cristina Stănescu.

Beneficiile imediate pentru pacient

„În timpul tratamentului, senzațiile sunt mult reduse comparativ cu metodele clasice, iar intervenția este mai ușor de tolerat”, a explicat specialistul.

Recuperarea este, de asemenea, mai rapidă și mai predictibilă. Inflamația se reduce mai repede, iar pacientul își poate relua activitățile obișnuite într-un timp scurt.

Pentru multe persoane care au amânat vizita la medic din cauza anxietății sau a experiențelor neplăcute din trecut, acest tip de tratament poate reprezenta o schimbare majoră.

„Mulți pacienți sunt surprinși de cât de ușor decurge întregul proces, mai ales dacă aveau deja o teamă legată de tratament”, a adăugat medicul.

Tratamentul cu laser este potrivit în special pentru:

forme incipiente și moderate de boală parodontală

pacienți care își doresc o abordare minim invazivă

pacienți care au amânat tratamentul din cauza temerilor legate de intervenții clasice

Există însă și situații în care terapia laser nu este suficientă ca metodă unică.

În cazurile avansate, unde există pierdere importantă de os și mobilitate dentară accentuată, poate fi necesară asocierea cu tratamente chirurgicale complexe.

Ce rol are tehnologia în monitorizarea sănătății gingiilor

Tehnologia are un rol esențial nu doar în tratament, ci și în monitorizarea evoluției bolii parodontale.

Parodontometria digitală permite medicilor să compare valorile obținute la fiecare control și să observe rapid eventualele modificări.

„Nu ne bazăm doar pe evaluarea vizuală, ci pe date obiective, care ne ajută să intervenim la momentul potrivit și să menținem rezultatele pe termen lung”, a explicat Dr. Cristina Stănescu.

Acest tip de abordare permite tratamente mai precise și o monitorizare predictibilă a sănătății gingivale.

DENT ESTET: abordare modernă în tratamentul afecțiunilor parodontale

În cadrul DENT ESTET, tratamentele parodontale sunt abordate integrat, cu ajutorul tehnologiilor digitale și al planurilor personalizate pentru fiecare pacient. Obiectivul nu este doar tratarea inflamației existente, ci și prevenirea complicațiilor și menținerea sănătății orale pe termen lung.

„Credem că medicina dentară modernă înseamnă mai mult decât tratament – înseamnă prevenție, educație și grijă reală pentru pacient, pe termen lung. Prin integrarea tehnologiilor moderne și a echipelor multidisciplinare, DENT ESTET își propune să ofere pacienților tratamente mai precise, mai confortabile și adaptate stilului lor de viață. Terapia laser are un rol important în creșterea performanței tratamentelor și în confortul pacientului, motiv pentru care toate clinicile DENT ESTET sunt dotate cu tehnologii laser moderne, care vin în sprijinul medicilor și al rezultatelor obținute.”, explică Dr. Oana Taban, CEO și Fondator DENT ESTET.