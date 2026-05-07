Wiz Khalifa, condamnat definitiv în România. Ce pedeapsă are de executat rapperul american la Poarta Albă

Ana Maria
07 mai 2026, 20:21
Sursa Foto: Facebook - Wiz Khalifa
Cuprins
  1. Ce au decis judecătorii în cazul lui Wiz Khalifa
  2. Cum a început scandalul de la Costinești
  3. Rapperul american Wiz Khalifa, condamnat în România. Cum s-a schimbat pedeapsa lui
  4. Rapperul american Wiz Khalifa, condamnat în România. Ce se întâmplă dacă artistul nu se predă

Rapperul american Wiz Khalifa a pierdut definitiv procesul din România în dosarul de droguri deschis după incidentul de la festivalul din Costinești. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de artist, astfel că pedeapsa primită anterior rămâne definitivă.

Decizia instanței supreme vine la aproape doi ani de la scandalul care a izbucnit pe litoral, după ce artistul a fost surprins consumând substanțe interzise în timpul concertului susținut în fața publicului.

Ce au decis judecătorii în cazul lui Wiz Khalifa

Magistrații Înaltei Curți au respins recursul în casație formulat de rapperul american, considerând că hotărârea pronunțată anterior de Curtea de Apel Constanța este legală.

Astfel, Wiz Khalifa, pe numele său real Cameron Jibril Thomaz, rămâne condamnat la nouă luni de închisoare cu executare. În plus, artistul trebuie să suporte și cheltuielile judiciare către statul român.

Sursa foto: Portal.Just

Wiz Khalifa ar urma să facă pușcărie la Poarta Albă, potrivit Cancan.

Prin această decizie definitivă, autoritățile române pot începe procedurile pentru punerea în executare a mandatului de încarcerare.

Cum a început scandalul de la Costinești

Totul s-a petrecut în vara anului 2024, în timpul unui festival organizat în stațiunea Costinești. În timpul recitalului, artistul american a fost filmat fumând o țigară artizanală, iar anchetatorii au stabilit ulterior că aceasta conținea canabis. Incidentul s-a desfășurat chiar pe scenă, în fața spectatorilor și sub supravegherea forțelor de ordine prezente la eveniment.

La scurt timp după concert, procurorii DIICOT au deschis un dosar penal pentru deținere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu.

Anchetatorii au susținut că rapperul avea asupra sa peste 18 grame de canabis și că o parte din substanță fusese consumată chiar în timpul show-ului.

Rapperul american Wiz Khalifa, condamnat în România. Cum s-a schimbat pedeapsa lui

După audieri, artistul a plecat din România și s-a întors în Statele Unite, însă ancheta a continuat, iar în toamna anului 2024 acesta a fost trimis în judecată. Prima sentință a fost pronunțată în aprilie 2025 de Tribunalul Constanța, care a decis aplicarea unei amenzi penale de 3.600 de lei și plata cheltuielilor de judecată.

Procurorii DIICOT au contestat hotărârea, considerând pedeapsa prea blândă. Ulterior, Curtea de Apel Constanța a admis apelul și a schimbat radical soluția inițială. Judecătorii au înlocuit amenda penală cu o condamnare de nouă luni de închisoare cu executare, argumentând că fapta a avut un impact public major, fiind comisă în timpul unui concert, în fața unui număr mare de persoane.

Rapperul american Wiz Khalifa, condamnat în România. Ce se întâmplă dacă artistul nu se predă

Situația rapperului s-ar putea complica și mai mult dacă acesta refuză să se prezinte pentru executarea pedepsei.

Conform modificărilor recente din Codul Penal, persoanele condamnate definitiv care nu se predau în termen de șapte zile de la emiterea mandatului de executare pot fi acuzate de evadare.

Noua prevedere introdusă în legislația românească stabilește că neprezentarea condamnatului pentru executarea pedepsei poate atrage o nouă pedeapsă, de până la trei ani de închisoare, care se adaugă condamnării inițiale.

În multe alte state europene sau în anumite state americane, deținerea unor cantități mici de droguri pentru consum propriu este tratată diferit, fiind dezincriminată sau sancționată administrativ. România rămâne, însă, una dintre țările cu legislație strictă în domeniul consumului și deținerii de droguri.

