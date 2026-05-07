B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Surse: Ilie Bolojan a ajuns la Cotroceni pentru discuții cu Nicușor Dan. Ce variante sunt pe masa negocierilor

Surse: Ilie Bolojan a ajuns la Cotroceni pentru discuții cu Nicușor Dan. Ce variante sunt pe masa negocierilor

Ana Maria
07 mai 2026, 19:24
Surse: Ilie Bolojan a ajuns la Cotroceni pentru discuții cu Nicușor Dan. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Bolojan a ajuns la Cotroceni. De ce este importantă întâlnirea dintre Nicușor Dan și premier
  2. Bolojan a ajuns la Cotroceni. Ce soluție încearcă să găsească președintele
  3. De ce este dificilă formarea unui nou Guvern
  4. Ce efecte poate avea criza politică asupra României

Bolojan a ajuns la Cotroceni. În plină criză politică provocată de căderea Guvernului prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan a mers joi seară la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea are loc într-un moment tensionat pe scena politică, în care partidele încearcă să găsească o formulă de guvernare capabilă să strângă sprijin parlamentar.

Bolojan ar fi ajuns la sediul Administrației Prezidențiale puțin după ora 18.30, iar întâlnirea are loc cu scopul de a discuta despre viitorul guvern, în cadrul seriei de consultări informale demarate de șeful statului după destrămarea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, potrivit Știripesurse. Între timp, liberalii au anunțat că exclud o nouă alianță cu PSD.

Bolojan a ajuns la Cotroceni. De ce este importantă întâlnirea dintre Nicușor Dan și premier

Discuția de la Cotroceni este considerată una dintre cele mai importante din această perioadă de negocieri politice. Chiar dacă Guvernul a fost demis, Ilie Bolojan continuă să fie principalul lider al PNL implicat în discuțiile privind viitorul Executiv.

Miercuri seară, fostul premier declara că avusese o conversație cu Nicușor Dan înaintea votului asupra moțiunii, însă nu și după căderea Cabinetului. El preciza atunci că urmau consultări la Palatul Cotroceni.

Guvernul Bolojan a fost demis marți, după ce moțiunea inițiată de PSD, AUR și PACE a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, peste pragul necesar de 233. Parlamentarii PNL, USR și UDMR au ales să nu participe la vot.

Până la instalarea unui nou Cabinet, Executivul actual va funcționa cu atribuții limitate.

Bolojan a ajuns la Cotroceni. Ce soluție încearcă să găsească președintele

Imediat după votul din Parlament, Nicușor Dan a anunțat că va avea mai întâi consultări informale cu partidele, urmând ca discuțiile oficiale să fie organizate după clarificarea variantelor de lucru. Președintele a exclus varianta alegerilor anticipate și a transmis că România va avea „într-un termen rezonabil” un nou Guvern pro-occidental.

Potrivit informațiilor apărute în ultimele zile, șeful statului ar fi discutat și cu ceilalți lideri ai fostei coaliții, în încercarea de a identifica o majoritate funcțională în Parlament.

De ce este dificilă formarea unui nou Guvern

Negocierile sunt complicate de pozițiile diferite ale partidelor. PSD susține ideea unei formule largi de guvernare, însă fără Ilie Bolojan în funcția de premier. De cealaltă parte, PNL și USR au transmis că nu mai vor o colaborare cu social-democrații.

După adoptarea moțiunii, liberalii au decis oficial să treacă în opoziție. Ilie Bolojan a declarat că relația de încredere dintre PNL și PSD s-a rupt în momentul în care social-democrații au votat alături de AUR pentru demiterea Guvernului.

Totodată, fostul premier a admis că ieșirea de la guvernare este o decizie dificilă, inclusiv din cauza pierderii funcțiilor ocupate politic în administrație.

În acest moment sunt analizate mai multe variante: o nouă majoritate pro-europeană într-o altă formulă, un guvern minoritar sau desemnarea unui premier acceptat de mai multe formațiuni parlamentare. Niciuna dintre opțiuni nu are însă, momentan, o majoritate clară.

Ce efecte poate avea criza politică asupra României

Instabilitatea politică apare într-o perioadă delicată pentru economia României, în condițiile în care statul trebuie să continue reformele asumate prin PNRR și măsurile de reducere a deficitului bugetar.

În declarațiile făcute după moțiune, Nicușor Dan a vorbit despre existența unui consens politic privind marile obiective externe ale României, precum aderarea la OCDE, implementarea PNRR și programele SAFE.

Până la formarea unui nou Executiv, Cabinetul Bolojan va gestiona doar problemele administrative curente, în timp ce negocierile de la Cotroceni vor fi decisive pentru viitoarea configurație politică.

Tags:
Citește și...
Sute de milioane de euro, pierdute din PNRR. Radu Oprea o acuză pe Oana Gheorghiu: „Cam scumpă ‘jucăria’, doamnă”
Politică
Sute de milioane de euro, pierdute din PNRR. Radu Oprea o acuză pe Oana Gheorghiu: „Cam scumpă ‘jucăria’, doamnă”
Răsturnare de situație. Ilie Bolojan, propus din nou prim-ministru? Ce plan are PNL după căderea Guvernului
Politică
Răsturnare de situație. Ilie Bolojan, propus din nou prim-ministru? Ce plan are PNL după căderea Guvernului
Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.
Politică
Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.
Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile
Politică
Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile
Gigel Știrbu detonează bomba în PNL: „Noua burghezie politică a transformat România într-un feudalism modern!
Politică
Gigel Știrbu detonează bomba în PNL: „Noua burghezie politică a transformat România într-un feudalism modern!
AUR adoptă poziția partidului responsabil. Președintele Nicușor Dan îndemnat să desemneze un premier
Politică
AUR adoptă poziția partidului responsabil. Președintele Nicușor Dan îndemnat să desemneze un premier
Grindeanu se laudă după căderea lui Bolojan: „Economia respiră din nou!” Șeful PSD susține că investitorii au aplaudat plecarea fostului premier
Politică
Grindeanu se laudă după căderea lui Bolojan: „Economia respiră din nou!” Șeful PSD susține că investitorii au aplaudat plecarea fostului premier
Vom avea parte de o răsturnare de situație? Ce a anunțat Ilie Bolojan despre revenirea PNL la guvernare
Politică
Vom avea parte de o răsturnare de situație? Ce a anunțat Ilie Bolojan despre revenirea PNL la guvernare
Diana Șoșoacă refuză expertiza psihiatrică și atacă dur procurorii: „Ei o să ajungă la casa de nebuni”
Politică
Diana Șoșoacă refuză expertiza psihiatrică și atacă dur procurorii: „Ei o să ajungă la casa de nebuni”
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru liberali. Radiografia partidului făcută de șeful PNL. Vrea să îi tragă pe liberali în opoziție
Politică
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru liberali. Radiografia partidului făcută de șeful PNL. Vrea să îi tragă pe liberali în opoziție
Ultima oră
19:35 - Boala parodontală și terapia laser: tratament modern, recuperare rapidă | DENT ESTET
19:24 - Vacanțe ieftine la mare în luna mai. Cât plătești pentru un sejur în Mamaia, Costinești sau Vama Veche
19:17 - Doi români ajung în fața justiției după acuzații de profanare de morminte în Franța. Ce au recunoscut în fața procurorilor
19:01 - Ultima oră: Circulație blocată în Sectorul 6 din București. Un tramvai a deraiat. Mai multe persoane, rănite
18:44 - Sute de milioane de euro, pierdute din PNRR. Radu Oprea o acuză pe Oana Gheorghiu: „Cam scumpă ‘jucăria’, doamnă”
18:42 - ANAT cere extinderea voucherelor de vacanță și după 2026. Când ar putea beneficia și angajații din privat
18:36 - De ce copiii care fac engleză în afara școlii ajung să vorbească mai repede și cu mai multă încredere
18:33 - Cum să construiești un portofoliu de acțiuni și ETF-uri: ghid practic pentru investitori
18:33 - TOP 10 cele mai scunde vedete din România. Artistele minione care au cucerit showbizul prin talent și carismă (FOTO)
17:59 - Atac armat șocant în Austria. Ce au transmis autoritățile despre bilanțul morților