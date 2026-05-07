Bolojan a ajuns la Cotroceni. În plină criză politică provocată de căderea Guvernului prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan a mers joi seară la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea are loc într-un moment tensionat pe scena politică, în care partidele încearcă să găsească o formulă de guvernare capabilă să strângă sprijin parlamentar.

Bolojan ar fi ajuns la sediul Administrației Prezidențiale puțin după ora 18.30, iar întâlnirea are loc cu scopul de a discuta despre viitorul guvern, în cadrul seriei de consultări informale demarate de șeful statului după destrămarea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, potrivit . Între timp, liberalii au anunțat că exclud o nouă alianță cu PSD.

Bolojan a ajuns la Cotroceni. De ce este importantă întâlnirea dintre Nicușor Dan și premier

Discuția de la este considerată una dintre cele mai importante din această perioadă de negocieri politice. Chiar dacă Guvernul a fost demis, Ilie Bolojan continuă să fie principalul lider al PNL implicat în discuțiile privind viitorul Executiv.

Miercuri seară, fostul premier declara că avusese o conversație cu Nicușor Dan înaintea votului asupra moțiunii, însă nu și după căderea Cabinetului. El preciza atunci că urmau consultări la Palatul Cotroceni.

Guvernul Bolojan a fost demis marți, după ce moțiunea inițiată de PSD, AUR și PACE a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, peste pragul necesar de 233. Parlamentarii PNL, USR și UDMR au ales să nu participe la vot.

Până la instalarea unui nou Cabinet, Executivul actual va funcționa cu atribuții limitate.

Bolojan a ajuns la Cotroceni. Ce soluție încearcă să găsească președintele

Imediat după votul din Parlament, Nicușor Dan a anunțat că va avea mai întâi consultări informale cu partidele, urmând ca discuțiile oficiale să fie organizate după clarificarea variantelor de lucru. Președintele a exclus varianta alegerilor anticipate și a transmis că România va avea „într-un termen rezonabil” un nou Guvern pro-occidental.

Potrivit informațiilor apărute în ultimele zile, șeful statului ar fi discutat și cu ceilalți lideri ai fostei coaliții, în încercarea de a identifica o majoritate funcțională în Parlament.

De ce este dificilă formarea unui nou Guvern

Negocierile sunt complicate de pozițiile diferite ale partidelor. PSD susține ideea unei formule largi de guvernare, însă fără Ilie Bolojan în funcția de premier. De cealaltă parte, PNL și USR au transmis că nu mai vor o colaborare cu social-democrații.

După adoptarea moțiunii, liberalii au decis oficial să treacă în opoziție. Ilie Bolojan a declarat că relația de încredere dintre PNL și PSD s-a rupt în momentul în care social-democrații au votat alături de AUR pentru demiterea Guvernului.

Totodată, fostul premier a admis că ieșirea de la guvernare este o decizie dificilă, inclusiv din cauza pierderii funcțiilor ocupate politic în administrație.

În acest moment sunt analizate mai multe variante: o nouă majoritate pro-europeană într-o altă formulă, un guvern minoritar sau desemnarea unui premier acceptat de mai multe formațiuni parlamentare. Niciuna dintre opțiuni nu are însă, momentan, o majoritate clară.

Ce efecte poate avea criza politică asupra României

Instabilitatea politică apare într-o perioadă delicată pentru economia României, în condițiile în care statul trebuie să continue reformele asumate prin PNRR și măsurile de reducere a deficitului bugetar.

În declarațiile făcute după moțiune, Nicușor Dan a vorbit despre existența unui consens politic privind marile obiective externe ale României, precum aderarea la OCDE, implementarea PNRR și programele SAFE.

Până la formarea unui nou Executiv, Cabinetul Bolojan va gestiona doar problemele administrative curente, în timp ce negocierile de la Cotroceni vor fi decisive pentru viitoarea configurație politică.